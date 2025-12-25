Казахстан сообщил о сроках публикации отчета по крушению самолета AZAL

Казахстан сообщил о сроках публикации финального отчета по крушению самолета у Актау

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточное сообщение о ходе расследования катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines у аэропорта Актау, передает ТАСС.

Комиссия по расследованию сейчас завершает изучение кассеты центрального компьютера технического обслуживания и готовит аналитический отчет по рискам, связанным с полетами над территориями конфликтов или вблизи них. В сообщении подчеркивается, что расследование будет завершено с максимальной объективностью: «Комиссия по расследованию придерживается взвешенной позиции, и все выводы будут объективными, основанными исключительно на фактах».

Финальные выводы и итоги расследования будут официально опубликованы на сайте Министерства транспорта Казахстана после завершения всех этапов работы, сообщили в ведомстве.

Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых оказались девять российских граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL движется к завершению.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что потребуется время для установления объективных причин катастрофы.

Путин также заверил Алиева в выплате компенсаций. Крушение самолета AZAL под Актау президент России связал с нахождением в этом районе украинских беспилотников.