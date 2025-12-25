Захарова назвала арест Гущина в Латвии политической репрессией

Tекст: Денис Тельманов

Арест вице-президента русской общины Латвии Виктора Гущина латвийскими властями стал актом политической репрессии, заявила Мария Захарова, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что действия властей Латвии можно квалифицировать как «акт репрессии и притеснения по политическим мотивам».

«Незаконный арест Гущина можно однозначно квалифицировать как акт репрессии и притеснения по политическим мотивам», – отметила Захарова.

По ее словам, Россия продолжит выступать в защиту прав Гущина и других соотечественников на всех международных площадках.

Российская сторона считает недопустимыми подобные действия в отношении представителей русской общины и требует их прекращения.

В МИД выразили намерение использовать все дипломатические возможности для освобождения Гущина и восстановления его прав.

