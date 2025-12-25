  • Новость часаМосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения
    Умерла Вера Алентова
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    25 декабря 2025, 16:36 • Новости дня

    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах

    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах, но против отмены платных

    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил на заседании Госсовета, что увеличение числа бюджетных мест является важной задачей, однако полностью отменять платное обучение не стоит.

    Президент России Владимир Путин поддерживает расширение бесплатного образования в университетах, но не видит необходимости полностью отказываться от платной формы обучения, сообщает ТАСС. Такое мнение глава государства высказал на заседании Госсовета.

    Владимир Путин подчеркнул: «Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно, но надо ли запрещать совсем платное образование по инженерной специальности? Мы же будем просто сокращать эти возможности». Таким образом, президент не согласился с предложением председателя ЛДПР Леонида Слуцкого отменить платное обучение для будущих инженеров.

    По мнению Путина, расширение бюджетных мест сделает высшее образование доступнее, однако запрет на платное образование ограничит варианты для поступающих. Глава государства отметил важность баланса между бесплатными и платными направлениями обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность поддержки самостоятельного мышления граждан в эпоху развития искусственного интеллекта.

    25 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о главном критерии оценки в конкурсе «Лидеры России. Команда»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета подчеркнул важность командной работы в современном мире.

    По его словам, сегодня это становится значимым конкурентным преимуществом для каждого.

    «Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», – заявил президент, передает РИА «Новости».

    Он особо подчеркнул, что в нынешнем сезоне конкурса «Лидеры России» главным критерием выбора участников станет именно способность эффективно действовать в команде, пишет ТАСС.

    Ранее председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, комментируя старт шестого сезона проекта, рассказал газете ВЗГЛЯД, как «Лидеров России» усилили командной игрой.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году.

    Путин на открытии заседания Госсовета отметил: «2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», передает ТАСС.

    Напомним, российский лидер поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    В понедельник Путин поручил подготовить этнографическую программу изучения русского народа на 2026–2028 годы.

    Комментарии (5)
    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 11:03 • Новости дня
    Путин изменил состав Госсовета

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о включении губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и врио губернатора Тверской области Виталия Королева, исключил генпрокурора России Александра Гуцана.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе Госсовета, передает ТАСС.

    В Госсовет включены губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

    В документе уточнены названия должностей для ряда участников, особенно для глав регионов, которые ранее были временно исполняющими обязанности и теперь утверждены в статусе губернаторов. Это сделано для соответствия новым формулировкам и структурам власти.

    Из состава Госсовета выведен Александр Гуцан, который был назначен генеральным прокурором России. Его прежнюю роль полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе теперь занимает Игорь Руденя, бывший руководитель Тверской области.

    Госсовет – конституционный орган, ответственный за выработку стратегических направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов социально-экономического развития страны. Членами Госсовета традиционно являются председатель правительства, руководители обеих палат парламента, глава Администрации президента и главы регионов, а по решению президента туда могут быть включены и другие лица.

    Комментарии (50)
    24 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить поправки, устанавливающие обязательное поднятие государственного флага на соревнованиях, и постоянное его размещение на спортивных объектах в России.

    Как передает ТАСС, в новом перечне поручений президента содержится требование внести в законодательство изменения, обязывающие поднимать государственный флаг во время официальных мероприятий и соревнований.

    Документ отмечает необходимость постоянного размещения флага на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    Владимир Путин поручил правительству реализовать эти изменения в максимально короткие сроки. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    В поручении уточняется, что нормы должны распространяться также на объекты для занятий физической культурой, чтобы флаг присутствовал во всех залах и спорткомплексах при проведении мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подготовили законопроект об обязательном подъеме государственного флага России на торжественных церемониях спортивных соревнований.

    Российские юниоры получили разрешение выступать на международных турнирах по фехтованию с государственным флагом и гимном.

    На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК текст телеграммы.

    Поздравительное письмо было направлено 18 декабря. В телеграмме президент России отметил, что прошедший год стал особенным в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

    «Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой» – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул успешную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая способствовала расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

    Также президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических связей и конструктивном взаимодействии в региональных и международных делах, что способствует созданию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на коллегии Минобороны отметил вклад военных КНДР в процесс освобождения Курской области. Ким Чен Ын подчеркнул рост престижа КНДР после освобождения региона. В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, принимавшим участие в отражении наступления с Украины.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с Рождеством

    Песков: Путин уже поздравил Трампа с Рождеством

    Путин поздравил Трампа с Рождеством
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин уже поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил на брифинге: «Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент не планируется международный телефонный разговор между Путиным и Трампом. По его словам, на сегодняшний вечер таких контактов в расписании Кремля нет.

    В воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль планирует направить поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством.

    Ранее Песков сообщил, что в ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 02:19 • Новости дня
    Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

    Путин провел встречу с представителями бизнеса при участии Набиуллиной

    Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вечером президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса в Кремле, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Участие приняли руководители частных и государственных компаний, а также представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Песков отметил, что встреча носила исключительно «деловой и прикладной характер», в центре дискуссии оказались вопросы, связанные с демографией, политикой поддержки рождаемости и инвестиционной активностью компаний.

    Внимание было уделено вопросам импортозамещения, защите окружающей среды, а также обсуждению ситуации с рублем, ключевой ставкой и механизмами кредитования. Были рассмотрены и другие актуальные темы, касающиеся экономического развития страны, добавил Песков.

    Председатель РСПП в ходе беседы пригласил Владимира Путина на 35-й съезд союза, который пройдет весной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин провел встречу с членами правительства. В пятницу в эфире ведущих телеканалов, а также в интернете и на радио прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 01:45 • Новости дня
    Песков: Послания Путина Федеральному собранию не будет в 2025 году
    Песков: Послания Путина Федеральному собранию не будет в 2025 году
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В 2025 году послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию проводится не будет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Нет, в этом календарном году не будет. Но оно состоится своевременно», – приводят слова Пескова «Ведомости».

    Песков пояснил: «Это решение главы государства, это же его послание». Он уточнил, что после того, как президент сочтет нужным, послание будет оглашено, учитывая готовность содержания и рабочий график главы государства. Песков подчеркнул, что «все состоится своевременно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. «Ведомости» указывают, что это не первый случай, когда послание не оглашается. Его также не было в 2017 и в 2022 годах.

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 17:55 • Новости дня
    Опора на культурный суверенитет стала одной из главных тенденций 2025 года
    Опора на культурный суверенитет стала одной из главных тенденций 2025 года
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Среди граждан России растет запрос на демонстрацию принадлежности к русскому языку и российскому культурному коду в целом, и в ответ на это государство активно способствует созданию отечественного кино, сериалов и другого контента. Эксперты назвали ключевые события 2025 года, связанные с укреплением культурного суверенитета страны.

    Уходящий 2025 год стал временем укрепления российского культурного суверенитета. По всей стране были организованы сотни фестивалей, ориентированных на поддержку русского языка, национальной идентичности и развитие отечественных форматов кино, музыки и визуального искусства.

    В частности, одним из них стал фестиваль «Таврида.АРТ». В этом году данная площадка собрала более 100 тыс. участников – артистов, музыкантов и дизайнеров со всей страны, работающих над переосмыслением отечественного фольклора в современных форматах. Примечательно, что большое внимание творцы уделяют актуальным для России темам, например, СВО.

    На базе Академии «Меганом» в Крыму была организована целая серия программ, посвященных творческому осмыслению спецоперации. Таковыми, в частности, стали проекты «#СВОяКУЛЬТУРА», «#СВОеКИНО» и «#СВОяМУЗЫКА». Участники данных форматов, совместно с профессиональными продюсерами и режиссерами, разрабатывали патриотичные кино, музыку и медиаконтент. Проекты опирались на свидетельства ветеранов спецоперации. Подобный подход обеспечил историческую достоверность полученных материалов.

    Популяризации творчества этой тематики способствовал и прошедший дважды в Москве концерт «Баллады СВО – Время выбрало нас», который наглядно продемонстрировал: традиция фронтовой песни в России живет и развивается.

    Кроме того, впервые в Москве, по инициативе президента Владимира Путина, прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение». Мероприятие собрало около двух десятков стран-участниц и подчеркнуло, что Россия остается точкой притяжения для международного творческого эстрадного сообщества. А уличной культуре уделил внимание восьмой сезон международной конкурс-премии «КАРДО», в рамках которого в Ставрополе собрались представители 58 государств.

    Значительную поддержку творческим и социально значимым начинаниям оказали Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) и Фонд президентских грантов (ФПГ). В целом, помощь получило большое число проектов, работающих с культурным кодом и современными формами творчества.

    «Интерес к отечественному культурному коду перестал быть формальностью – он стал внутренней потребностью. В 2025 году мы запустили конкурс «Родная игрушка» и получили невероятный отклик: на участие поступило более 28 тыс. заявок из всех регионов страны. Причем около 3 тыс. работ пришли от самих детей», – сказал Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание».

    «Лекции по истории, литературе и искусству на площадках общества «Знание» всегда собирают полные залы молодых людей. Мы отмечаем, что подрастающее поколение хочет знать больше о подвигах современных героев – о том, как обычные люди в непростых обстоятельствах делают сложный выбор, и тем самым меняют мир вокруг», – акцентирует собеседник.

    «Общество «Знание» подстраивается под этот запрос – например, мы создаем короткометражные мультфильмы о великих сражениях в годы Великой Отечественной войны и публикуем графические новеллы о подвигах участников СВО», – подчеркивает Рыбальченко.

    В России сформировался отчетливый запрос на продукты отечественной культуры. Люди все больше хотят смотреть отечественное кино, слушать отечественную музыку и читать отечественную литературу. Значительную роль в этом сыграл Институт развития интернета (ИРИ), который в 2025 году вывел на новый уровень поток отечественного цифрового контента, поддерживаемого государством через грантовые конкурсы.

    При этом отечественный контент активно завоевывает своего зрителя. По данным TelecomDaily, к апрелю 2025 доля российских сериалов на крупнейших онлайн-кинотеатрах приблизилась к 50%, а «Кинопоиск» зафиксировал рост интереса к отечественному контенту с 63% до 87% за три года.

    Тренд на отечественное затронул и кинотеатры. Доля российских фильмов в 2019 году составляла всего 23%. На сегодня этот показатель – 80%. По итогам 11 месяцев девять из десяти самых кассовых лент – отечественного производства. При этом кассовые сборы уже превысили 46 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2024 года и на 27,8% больше 2023 года.

    В то же время театр перестал быть привилегией старшего поколения и набрал популярность среди россиян разных возрастов. Интерес равномерно распределяется по возрастным группам: 19-24 года (21,8%), 25-34 года (22,2%), 35-44 года (22,5%), 45-59 лет (22,4%).

    Наряду с интересом к кино россияне с удовольствием играют в отечественные видеоигры с национальным колоритом. По прогнозам отраслевых аналитиков, объем рынка видеоигр в России в 2025 году достигнет примерно 200 млрд рублей, что почти на 7% больше, чем в 2024 году.

    О высоком интересе аудитории к культурно-историческим проектам рассказывает и Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета (ИРИ). «За последние пять лет ИРИ поддержал более 2 тыс. инициатив, которые в совокупности принесли свыше 200 млрд просмотров. Но главное заключается не в цифрах, а в том, что в результате работы государственных фондов со смыслами меняется вся экосистема создания контента. Российские режиссеры и сценаристы реализуют правильные приоритеты не только в кино, созданном на деньги государства, но и в индустрии в целом», – поясняет он.

    «И в результате состоялось настоящее импортозамещение: три четверти самых популярных сериалов – отечественного производства. А ведь еще три года назад 90% телепроектов были иностранными. В российском обществе серьезно вырос запрос на фильмы с традиционными ценностными установками. И наша общая задача – распространять эти правильные смыслы в тех средах, где присутствует молодежь, чтобы новое поколение создавало собственное кино, сериалы и игры», – заключил Гореславский.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 19:46 • Новости дня
    Путин поручил утвердить в законах понятие командного игрового спорта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин дал поручение правительству установить на законодательном уровне определение командного игрового спорта и расширить полномочия Минспорта. Об этом сообщается в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы закрепить понятие «командный игровой вид спорта» и предоставить Министерству спорта право формировать перечень таких видов спорта, сообщает сайт Кремля.

    В документе отмечается: «Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих закрепление понятия «командный игровой вид спорта», наделение Минспорта России полномочием по определению перечня командных игровых видов спорта, совершенствование положений, регулирующих особенности развития таких видов спорта».

    Ранее Путин заявил о важности создания школьных спортивных лиг в каждом субъекте страны.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:27 • Новости дня
    Путин рекомендовал предусмотреть премии для тренеров высококлассных спортсменов

    Путин рекомендовал регионам предусмотреть премии для тренеров высококлассных спортсменов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил губернаторам предусмотреть систему поощрений для тренеров, внесших вклад в воспитание спортсменов высокого класса, с учетом единых подходов к оплате труда.

    Президент России Владимир Путин порекомендовал руководителям регионов предусмотреть меры поощрения для тренеров, которые занимаются подготовкой спортсменов высокого класса, сообщает ТАСС. Этот пункт включён в перечень президентских поручений, подготовленных по итогам последнего заседания Совета по физической культуре и спорту.

    В опубликованном документе отмечается, что губернаторам рекомендовано внедрять механизмы премирования тренеров, участвующих в подготовке сильнейших атлетов. При этом подчеркивается необходимость учитывать единые рекомендации по установлению зарплат на всех уровнях спортивной отрасли.

    Отдельное внимание в поручении уделяется вопросу поощрения «первых» тренеров – специалистов, которые сделали особенно весомый вклад в карьеру будущих чемпионов. Документ уже размещён на официальном сайте Кремля, сроки исполнения поручения определены до 1 апреля 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой создать условия для занятий спортом для участников спецоперации.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 18:14 • Новости дня
    Путин назвал творческий подход условием выдающихся достижений в жизни

    Путин подчеркнул важность творческого подхода для выдающихся достижений в жизни

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле заявил о невозможности добиться значимых результатов в жизни без креативного подхода.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле заявил, что выдающихся успехов можно добиться только с помощью творческого подхода в любой сфере, подчеркнув важность таланта награждённых, пишет ТАСС.

    Он отметил, что среди награжденных присутствуют выдающиеся люди, которые проявили себя в самых разных сферах – от производства до искусства и спорта. Президент подчеркнул: «Здесь собрались люди, которые добились выдающихся результатов в своей работе, в своей деятельности, в своей жизни».

    Путин также отметил наличие у каждого из присутствующих так называемой «искры божией», обозначив это как особый дар и талант. Президент выразил уверенность, что эта искра будет и дальше светить награжденным и призвал их делиться своим талантом и вдохновлять другие поколения и миллионы граждан страны. Завершая церемонию, он пожелал всем собравшимся всего самого доброго в наступающем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Путин поздравил официального представителя МИД Марию Захарову с пятидесятилетием и отметил ее значимую роль для российской дипломатии.

    На церемонии в Кремле высшую государственную награду - орден Святого апостола Андрея Первозванного вручили режиссеру Никите Михалкову.

    Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили народный артист Юрий Антонов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

    Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени наградили журналиста Владимира Соловьева. Орден IV степени вручили пианисту Денису Мацуеву.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:42 • Новости дня
    Путин поручил создать единый реестр предпринимателей в спорте

    Путин поручил Минспорту вести реестр спортивных организаций и предпринимателей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подготовка законодательных изменений по созданию единого реестра предпринимателей в сфере физкультуры и спорта поручена правительству России главой государства.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы наделить Минспорт полномочиями по ведению единого реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере физкультуры и спорта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Предлагается предоставить таким организациям и ИП возможность оказывать физкультурно-оздоровительные услуги официально.

    В документе также говорится, что Минспорт должен получить полномочия по определению критериев включения в реестр и возможного исключения из него. Кроме того, ведомству поручается совместно с Минпросвещения установить порядок перевода обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки из одной организации в другую.

    Поручения подготовлены по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту. Путин ждет доклад о выполнении этих поручений до 20 июля 2026 года. Ответственным за исполнение назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России поручил губернаторам предусмотреть систему поощрений для тренеров, внесших вклад в воспитание спортсменов высокого класса.

    Путин также дал поручение приравнять украинские и донбасские спортивные звания к российским. Кроме того, глава государства распорядился установить на законодательном уровне определение командного игрового спорта.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин поручил приравнять спортивные звания новых регионов к общероссийским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России распорядился подготовить решение по приравниванию украинских и донбасских почетных спортивных званий к российским к весне 2026 года.

    Президент Владимир Путин дал поручение приравнять украинские и донбасские спортивные звания к российским. Поручение было дано после заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, пишет ТАСС.

    Глава государства потребовал, чтобы к весне 2026 года звания «заслуженный мастер физкультуры и спорта», присвоенные в ДНР, ЛНР и Новороссии, были официально признаны наравне с российскими.

    В документе подчеркивается важность учета прав граждан России, имеющих ранее присвоенные звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины», а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Ожидается, что поручение поможет спортсменам и работникам физкультуры из новых российских регионов полноценно участвовать в жизни российского спортивного сообщества.

    Также в новых регионах России созданы региональные спортивные федерации, которые смогут присваивать спортивные звания и разряды, а спортсмены получат возможность принимать участие в общероссийских соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин поручил начать проведение всероссийского детского чемпионата по дронам и ввести новые должности советников по воспитанию.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    Песков по поручению Путина созвонился с журналистом LCI по поводу Винатье

    Tекст: Ольга Иванова

    По поручению президента Росссии Владимира Путина пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позвонил французскому журналисту LCI в ответ на вопрос о судьбе осужденного в России француза Лорана Винатье.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина провел телефонный разговор с журналистом телеканала LCI Жеромом Гарро по поводу дела осужденного во Франции Лорана Винатье, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Я могу подтвердить, что действительно я звонил по поручению президента и передал эту информацию журналисту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что впервые слышит о деле французского журналиста Лорана Винатье, осужденного в Москве. Он пообещал разобраться в ситуации, о которой его спросили во время пресс-конференции.

    Напомним, Центр общественных связей ФСБ сообщил, что Лоран Винатье незаконно собирал военные сведения в ходе бесед с экспертами и госслужащими.

    В октябре Винатье получил три года колонии в Москве.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    Пентагон сообщил о резком росте экспорта китайских истребителей
    Насри Асфура победил Насраллу на выборах в Гондурасе
    Долина попросила продлить срок бесплатного проживания в квартире в Хамовниках
    Сын основательницы РЕН-ТВ Лесневской рассказал о причинах смерти матери