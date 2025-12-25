Назван средний балл аттестата девятиклассников

Голикова озвучила средние баллы аттестатов у девятиклассников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Средний балл аттестата школьников, завершающих девятый класс, колеблется от 3,7 до 4,2 балла, передает ТАСС. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это объясняется разницей в уровне образовательных учреждений. Большинство девятиклассников в России сдают четыре экзамена по итогам обучения.

Однако, как подчеркнула Голикова, есть выпускники, которым разрешено проходить только два экзамена. Такая практика действует в отдельных регионах и полностью соответствует действующему законодательству. В текущем году подобный порядок применялся в трех регионах страны, а со следующего года охватит уже 12 регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Голикова назвала наиболее востребованными профессиями на ближайшие семь лет сварщиков и швей. Также вице-премьер представила целый комплекс инициатив по увеличению занятости молодежи и ранней профориентации.

До этого Госдума одобрила законопроект о бесплатном среднем профобразовании для девятиклассников, не сдавших ГИА.