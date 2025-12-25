Беженец назвал попытку высадки спецназа ГУР в Красноармейске самоубийством

Стали известны подробности гибели украинского десанта при попытке высадки в Красноармейске

Tекст: Денис Тельманов

По информации РИА «Новости», беженец Евгений поделился воспоминаниями о событиях на окраине Красноармейска в ноябре, когда подразделение спецназа ГУР Украины попыталось высадиться на вертолетах.

«Было темно – не скажу, вечер это был или ночь. Мы услышали звук вертолетов, лопасти отчетливо было слышно. Потом началась стрельба, именно пулеметная», – рассказал Евгений.

Спустя несколько минут стрельба прекратилась, а вертолеты быстро исчезли с места происшествия. Жители города тогда решили, что пролет был совершен российскими военными, так как подобные события уже происходили раньше.

«Мы думали, что, как всегда, русские прилетели, отстрелялись и улетели», – вспоминал собеседник издания.

Только утром следующего дня стало понятно, что ночью произошла неудачная попытка высадки украинских сил. По словам Евгения, утром в новостях сообщили о попытке прорыва 11 бойцами ГУР Украины для деблокирования города, которая закончилась их гибелью.

«Ну, это самоубийство. Мы были в шоке, зачем такое вообще делать», – отметил беженец.

Евгений подчеркнул, что операция выглядела бессмысленной и обреченной с самого начала, а ее результат лишь укрепил уверенность местных жителей в ее абсурдности. «Это было очень глупо», – заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия ведет успешные наступательные действия в районах Дробышево, Диброво и Озерного с возможным расширением операций в сторону Северска.

Российские войска продвигаются и сжимают украинские формирования в этих районах, основную роль играет 25-я общевойсковая армия.

Президент России Владимир Путин отметил, что после вытеснения украинских войск с Курской земли инициатива полностью перешла к армии России, которая наступает по всей линии соприкосновения.

Минобороны пресекло попытки прорыва штурмовых групп на северные окраины промзоны Красноармейска.