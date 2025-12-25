В Тульской области загорелся цех на площади 2 тыс. кв. метров

В Тульской области произошел крупный пожар в производственном здании

Tекст: Тимур Шайдуллин

Спасатели тушат пожар в производственном здании на улице Болдина в Щекино в Тульской области. Огонь вспыхнул еще утром, передает ТАСС. По информации пресс-службы МЧС, горит здание цеха по производству сэндвич-панелей.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Болдина. Горит здание цеха по производству сэндвич-панелей. Предварительно, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. метров», – заявили в ведомстве.

На месте работают пожарные расчеты, принимаются меры по локализации огня и уточнению обстоятельств происшествия. Данных о пострадавших пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошел пожар в здании той же площадью в 2 тыс. кв. м. При тушении огня обрушилась кровля, жертв и пострадавших нет.

До этого на юге Москвы в трехэтажном административно-складском здании ранее также произошел пожар, персонал самостоятельно покинул помещение.