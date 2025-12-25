Мурашко призвал отказаться от алкоголя и переедания в Новый год

Мурашко рассказал о безопасном для здоровья праздновании Нового года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во время празднования Нового года россиянам стоит отказаться от алкоголя и не переедать, чтобы избежать проблем со здоровьем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава подчеркнул, что особенно внимательными должны быть люди с повышенным артериальным давлением, передает РИА «Новости».

«Главное не переедать, и второе – минимизировать алкоголь до совершенно минимального значения ... контролировать артериальное давление. Особенно те люди, у которых помимо высоких цифр артериального давления есть нарушения ритма – для них алкоголь вообще не очень полезен», - отметил министр.

Министр пояснил, что врачи регулярно сталкиваются с ростом числа пациентов с такими заболеваниями именно в период новогодних каникул. Он отметил, что даже небольшие дозы алкоголя могут привести к экстренным случаям госпитализации, иногда с фатальными последствиями.

Мурашко напомнил, что стоит внимательно следить за своим самочувствием в праздничные дни и не забывать о рисках для здоровья при употреблении алкоголя. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми патологиями, для которых переедание и спиртное могут быть крайне опасными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несмотря на Рождественский пост, в новогоднюю ночь верующим разрешается поставить на стол рыбу и морепродукты, а также употребить умеренное количество алкоголя.

Гастроэнтерологи советуют ограничиться одним бокалом шампанского и запивать тяжелые блюда теплыми напитками. Социологи выяснили, как россияне сохраняют традицию семейной подготовки новогоднего стола и по какому принципу выбирают угощения.