Суд арестовал бойца MMA после избиения девушки под Тверью

Решением Калининского районного суда уроженец Дагестана был взят под стражу после задержания по подозрению в избиении девушки, передает ТАСС.
Сообщается, что инцидент произошел 19 декабря, когда молодой человек гостил у своей 20-летней знакомой. В ходе возникшего конфликта он связал девушку и начал избивать ее по лицу и телу в течение нескольких часов, после чего покинул место происшествия.
Подозреваемого задержали позже на территории Московской области.
По информации следствия, мужчина является профессиональным бойцом ММА.
Пострадавшая получила многочисленные травмы, ее состояние оценивается медицинскими специалистами.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения.
