Песков: Путин созвонится с загадавшей желание встретиться с космонавтом девочкой

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин в четверг во второй половине дня созвонится с Варварой Смахтиной, девятилетней жительницей Москвы, передает ТАСС.

Девочка загадала новогоднее желание – встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса в рамках акции «Елка желаний», и глава государства помог исполнить это желание.

Песков добавил, что у президента может состояться еще один телефонный разговор в течение дня. Он отметил, что пресс-служба Кремля уведомит журналистов, если будет повод для дополнительной информации относительно второго звонка.

Ранее пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска подарил президенту Владимиру Путину коллаж с символикой своего города. Президент России ранее помог исполнить мечту мальчика.

Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

Путин позвонил семье мальчика, чтобы поздравить его с наступающими праздниками и узнать о впечатлениях от исполнения желания. Тимур попробовал себя в роли инспектора ГАИ.

Тимур поблагодарил президента и уточнил, может ли он отправить подарок.