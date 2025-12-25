Путин сравнил развитие ИИ с освоением космоса

Путин назвал искусственный интеллект более прорывной технологией, чем освоение космоса

Tекст: Денис Тельманов

На заседании Государственного совета России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, искусственный интеллект является более прорывной технологией, чем освоение космоса, передает ТАСС.

Он напомнил о сравнении, прозвучавшем на конференции по искусственному интеллекту, когда воздействие этой технологии на отрасли сопоставили с реализацией космической программы.

Путин подчеркнул, что космические проекты изменили мир, однако ИИ «намного, просто намного более прорывная, всеохватывающая, как еще говорят, сквозная технология».

Глава государства отметил, что искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни и автоматизирует решение огромного числа задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что Россия не планирует запрещать иностранные нейросети, но требует от них полного соблюдения законодательства.

Глава государства ранее подчеркнул, что искусственный интеллект представляет опасность для способности школьников и студентов самостоятельно думать и искать решения.

Между тем организаторы прямой линии президента использовали искусственный интеллект для обработки 2 млн обращений граждан.