Путин поздравил участников заседания Госсовета с наступающим Новым годом

Президент России поздравил участников заседания Госсовета с приближающимся Новым годом, открывая мероприятие, передает ТАСС.
«Поздравляю вас с наступающим Новым годом!», – заявил Путин, обращаясь к собравшимся.
Он также пожелал присутствующим сил, энергии и здоровья для решения всех задач, стоящих перед страной.
В ходе выступления Путин отдельно отметил важность ежегодных встреч Госсовета в преддверии главного зимнего праздника.
Президент подчеркнул, что вопросы, рассматриваемые органом, играют ключевую роль для страны и граждан.
Особое внимание президент уделил 25-летию со дня создания Государственного совета, назвав минувший период четверть вековой напряженной, кропотливой и результативной работы.
Путин отметил, что совет успешно функционировал несмотря на внешние и внутренние вызовы.
