Life: Долина захотела взыскать с Лурье 1 млн за коммуналку

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ежемесячная сумма платежей по ЖКХ, по предварительным данным, составляла порядка 47 тыс. рублей в теплый период, и около 55 тыс. в холодное время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Life.

По этим данным, сама певица платила за ЖКХ после продажи квартиры. Теперь ее представители намереваются взыскать с новой владелицы сумму за все это время.

Ранее адвокат Лурье сообщила, что певица предложила установить крайний срок ее бесплатного проживания в квартире в районе Хамовники до 10 января 2026 года.

До этого Долина обратилась к Лурье с просьбой остаться в квартире в Хамовниках на несколько месяцев.