В России запланировали исследования препарата для лечения болезни Паркинсона

Голикова сообщила о планах исследований нового лекарства от болезни Паркинсона

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2030 годы рассказала о разработке препарата для лечения болезни Паркинсона. Ее ведет е Центр генетического репрограммирования и генной терапии. В ближайшее время планируется приступить к доклиническим исследованиям новых лекарств, передает ТАСС.

По словам Голиковой, Центр имеет перспективные разработки и для создания других генотерапевтических препаратов, в том числе эффективных методов лечения спинальной мышечной атрофии. Заседание Совета было посвящено подведению итогов работы геномных центров за прошедший год и формированию плана разработок на 2026 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Институте фармации Пироговского университета разработали новый класс методов лечения болезни Паркинсона.

А Сеченовский университет и Центр генной инженерии Кубы договорились об исследованиях участников для получения результатов на рынке препаратов от рассеянного склероза и болезни Паркинсона с использованием 3D-моделей.

