В России утвердили ГОСТ по безопасности для горок с «ватрушками»

Tекст: Денис Тельманов

Новый национальный стандарт по безопасности тюбинговых горок утвержден в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстандарт.

Документ получил обозначение ГОСТ Р «Оборудование и покрытия игровых площадок. Горки тюбинговые. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний» и впервые устанавливает комплексные требования к одной из самых популярных разновидностей игрового и досугового оборудования.

По данным Росстандарта, необходимость принятия нового стандарта связана с активным развитием семейной и детской инфраструктуры, а также с увеличением числа тюбинговых горок в закрытых и открытых пространствах. Конструкция этих горок подразумевает повышенный риск травм, что требует четких правил их обслуживания и эксплуатации, адаптированных к реальным условиям использования.

В ГОСТе подробно прописаны требования к конструкции и материалам тюбинговых горок, элементы трасс спуска и выката, системы ограждения, безопасности и управления, а также к зонам торможения.

Документ также регулирует маркировку и основные параметры самих тюбингов, обращая внимание на минимизацию рисков падений, столкновений и других опасных ситуаций.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев подчеркнул: «Единые требования к тюбинговым горкам позволяют выстроить целостный подход к обеспечению безопасности оборудования для детского развлекательного досуга».

Он отметил, что новый стандарт учитывает особенности эксплуатации, а специальные методы испытаний позволят объективно оценивать соответствие установленным требованиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика после наезда автомобиля на тюбинг в Кировской области.

В Бурятии водитель без прав и с признаками алкогольного опьянения совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая каталась на тюбинге у дороги.

В Казани двадцатилетняя помощница тренера скончалась от травмы головы, полученной при катании на тюбинге.