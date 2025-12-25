Шохин: Путин призвал к справедливому решению спора маркетплейсов с банками

Опора на культурный суверенитет стала одной из главных тенденций 2025 года

Tекст: Евгений Поздняков

Уходящий 2025 год стал временем укрепления российского культурного суверенитета. По всей стране были организованы сотни фестивалей, ориентированных на поддержку русского языка, национальной идентичности и развитие отечественных форматов кино, музыки и визуального искусства.

В частности, одним из них стал фестиваль «Таврида.АРТ». В этом году данная площадка собрала более 100 тыс. участников – артистов, музыкантов и дизайнеров со всей страны, работающих над переосмыслением отечественного фольклора в современных форматах. Примечательно, что большое внимание творцы уделяют актуальным для России темам, например, СВО.

На базе Академии «Меганом» в Крыму была организована целая серия программ, посвященных творческому осмыслению спецоперации. Таковыми, в частности, стали проекты «#СВОяКУЛЬТУРА», «#СВОеКИНО» и «#СВОяМУЗЫКА». Участники данных форматов, совместно с профессиональными продюсерами и режиссерами, разрабатывали патриотичные кино, музыку и медиаконтент. Проекты опирались на свидетельства ветеранов спецоперации. Подобный подход обеспечил историческую достоверность полученных материалов.

Популяризации творчества этой тематики способствовал и прошедший дважды в Москве концерт «Баллады СВО – Время выбрало нас», который наглядно продемонстрировал: традиция фронтовой песни в России живет и развивается.

Кроме того, впервые в Москве, по инициативе президента Владимира Путина, прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение». Мероприятие собрало около двух десятков стран-участниц и подчеркнуло, что Россия остается точкой притяжения для международного творческого эстрадного сообщества. А уличной культуре уделил внимание восьмой сезон международной конкурс-премии «КАРДО», в рамках которого в Ставрополе собрались представители 58 государств.

Значительную поддержку творческим и социально значимым начинаниям оказали Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) и Фонд президентских грантов (ФПГ). В целом, помощь получило большое число проектов, работающих с культурным кодом и современными формами творчества.

«Интерес к отечественному культурному коду перестал быть формальностью – он стал внутренней потребностью. В 2025 году мы запустили конкурс «Родная игрушка» и получили невероятный отклик: на участие поступило более 28 тыс. заявок из всех регионов страны. Причем около 3 тыс. работ пришли от самих детей», – сказал Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание».

«Лекции по истории, литературе и искусству на площадках общества «Знание» всегда собирают полные залы молодых людей. Мы отмечаем, что подрастающее поколение хочет знать больше о подвигах современных героев – о том, как обычные люди в непростых обстоятельствах делают сложный выбор, и тем самым меняют мир вокруг», – акцентирует собеседник.

«Общество «Знание» подстраивается под этот запрос – например, мы создаем короткометражные мультфильмы о великих сражениях в годы Великой Отечественной войны и публикуем графические новеллы о подвигах участников СВО», – подчеркивает Рыбальченко.

В России сформировался отчетливый запрос на продукты отечественной культуры. Люди все больше хотят смотреть отечественное кино, слушать отечественную музыку и читать отечественную литературу. Значительную роль в этом сыграл Институт развития интернета (ИРИ), который в 2025 году вывел на новый уровень поток отечественного цифрового контента, поддерживаемого государством через грантовые конкурсы.

При этом отечественный контент активно завоевывает своего зрителя. По данным TelecomDaily, к апрелю 2025 доля российских сериалов на крупнейших онлайн-кинотеатрах приблизилась к 50%, а «Кинопоиск» зафиксировал рост интереса к отечественному контенту с 63% до 87% за три года.

Тренд на отечественное затронул и кинотеатры. Доля российских фильмов в 2019 году составляла всего 23%. На сегодня этот показатель – 80%. По итогам 11 месяцев девять из десяти самых кассовых лент – отечественного производства. При этом кассовые сборы уже превысили 46 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2024 года и на 27,8% больше 2023 года.

В то же время театр перестал быть привилегией старшего поколения и набрал популярность среди россиян разных возрастов. Интерес равномерно распределяется по возрастным группам: 19-24 года (21,8%), 25-34 года (22,2%), 35-44 года (22,5%), 45-59 лет (22,4%).

Наряду с интересом к кино россияне с удовольствием играют в отечественные видеоигры с национальным колоритом. По прогнозам отраслевых аналитиков, объем рынка видеоигр в России в 2025 году достигнет примерно 200 млрд рублей, что почти на 7% больше, чем в 2024 году.

О высоком интересе аудитории к культурно-историческим проектам рассказывает и Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета (ИРИ). «За последние пять лет ИРИ поддержал более 2 тыс. инициатив, которые в совокупности принесли свыше 200 млрд просмотров. Но главное заключается не в цифрах, а в том, что в результате работы государственных фондов со смыслами меняется вся экосистема создания контента. Российские режиссеры и сценаристы реализуют правильные приоритеты не только в кино, созданном на деньги государства, но и в индустрии в целом», – поясняет он.

«И в результате состоялось настоящее импортозамещение: три четверти самых популярных сериалов – отечественного производства. А ведь еще три года назад 90% телепроектов были иностранными. В российском обществе серьезно вырос запрос на фильмы с традиционными ценностными установками. И наша общая задача – распространять эти правильные смыслы в тех средах, где присутствует молодежь, чтобы новое поколение создавало собственное кино, сериалы и игры», – заключил Гореславский.