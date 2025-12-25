Депутат из Тольятти Дорожкин лишился должности после поста жены

Tекст: Алексей Дегтярёв

Спикер гордумы Сергей Рузанов сообщил, что заявление об уходе с поста было подано самим Дорожкиным, коллеги большинством голосов поддержали его отставку, передает ТАСС.

Дорожкин останется членом самой комиссии, однако больше не будет руководить ее работой.

Поводом для внимания стали публикации жены депутата в интернете, где она рассказала, что специально отправилась рожать в Чили, чтобы их ребенок получил гражданство этой страны и возможность свободно путешествовать.

Ранее Дорожкин лишился партийных должностей.