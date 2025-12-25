Депутат из Тольятти Дорожкин лишился должности после поста жены

Парламент Алжира в среду единогласно принял законопроект, который квалифицирует действия Франции в колониальный период как преступления, передает РИА «Новости».
«В рамках вопроса о национальной памяти Алжир переходит от «политического требования» к судебно-правовым механизмам. В том, что касается эффективных механизмов воздействия на Францию, они главным образом строятся на двух основных направлениях», – сообщил Заркани.
По его словам, закон требует от Франции «официальных извинений и признания преступлений колониализма и его последствий». Также среди требований – возвращение вывезенной казны, национального архива и других ценностей.
Что касается второго направления, Заркани отметил положения принятого закона о привлечении Франции к ответственности за преступления, в том числе совершенные в постколониальный период.
Новый закон требует от Франции предоставления карт мест, где устанавливались мины и проводились ядерные испытания в пустыне Сахара, а также выплаты компенсаций пострадавшим и финансирования работ по дезактивации радиоактивно загрязненных территорий. Заркани подчеркнул, что такие преступления не подлежат исковой давности.
В документе перечислены 30 видов преступлений французского колониализма, включая внесудебные казни, пытки, похищения, изнасилования, применение запрещенного оружия и искусственно вызванные экологические катастрофы, последствия которых ощущаются до сих пор. Кроме того, документ предусматривает тюремные сроки от пяти до десяти лет за пропаганду и оправдание колониализма или оскорбление национальной памяти.
Франция контролировала Алжир более 130 лет, и только после национально-освободительной войны в 1962 году страна стала независимой. Париж устраивал ядерные испытания в регионе вплоть до 1966 года, причинив, по данным Алжира, серьезный вред населению и окружающей среде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Франции Эммануэль Макрон потребовал ужесточить политику Франции в отношении Алжира. Причиной обострения отношений Франции с ее бывшей африканской колонией стал вопрос о спорной территории – Западной Сахаре. Париж поддерживает суверенитет Марокко над регионом. Алжир настаивает на референдуме по самоопределению территории.