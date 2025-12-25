Верховный суд оставил пожизненный срок «поволжскому маньяку» Тагирову

Tекст: Алексей Дегтярёв

Коллегия по уголовным делам, рассмотрев жалобу Тагирова, не нашла оснований для смягчения назначенного ранее наказания, передает РИА «Новости».

Приговор в отношении осужденного остался в силе, все аргументы защиты о его невиновности не были приняты. Тагиров, осужденный за 31 убийство, три покушения на убийство и 34 разбойных нападения на пожилых женщин, будет отбывать пожизненное лишение свободы, первые 10 лет – в тюрьме.

Сам Тагиров настаивал на своей непричастности к преступлениям.

До этого он был судим за хранение оружия и кражу, а до серии убийств работал слесарем.

В октябре Тагиров направил кассационную жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России.