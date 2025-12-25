Bild: Человек в маске нарушил рождественское богослужение в Кельнском соборе

Tекст: Мария Иванова

Неизвестный мужчина в маске нарушил праздничное рождественское богослужение в Кёльнском соборе, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

Инцидент произошёл вечером в сочельник, когда около 16.30 по местному времени (18.30 мск) мужчина в черном плаще и яркой золотой маске с плюшевыми ушами неожиданно выбежал к алтарю и исполнил танцевальный номер.

Служители собора оперативно вывели нарушителя из храма, при этом он не оказывал сопротивления. Вмешательство полиции не потребовалось, никто не пострадал, и праздничная вечерня продолжилась в обычном режиме. Видео происшествия быстро распространилось в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская).

Поведение мужчины резко раскритиковали как посетители храма, так и пользователи интернета. Один из прихожан рассказал: «Моим детям на мгновение стало по-настоящему страшно».

Мотивы неизвестного до сих пор не ясны, полиция не получала официальных заявлений против нарушителя.

Рождественские службы для католиков традиционно проходят накануне самой даты праздника – вечером 24 декабря.

Напомним, католическое Рождество отмечают в мире в четверг.

В четверг представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада превратили праздничную иллюминацию в Москве в политический спор.