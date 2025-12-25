  • Новость часаМосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
    25 декабря 2025, 13:19 • Новости дня

    В Кельнском соборе человек в маске танцем прервал рождественское богослужение

    Bild: Человек в маске нарушил рождественское богослужение в Кельнском соборе

    Tекст: Мария Иванова

    Во время праздничной вечерни накануне Рождества в Кёльнском соборе неизвестный в черном плаще и золотой маске с плюшевыми ушами устроил необычный танцевальный перформанс у алтаря, вызвав замешательство прихожан.

    Неизвестный мужчина в маске нарушил праздничное рождественское богослужение в Кёльнском соборе, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Инцидент произошёл вечером в сочельник, когда около 16.30 по местному времени (18.30 мск) мужчина в черном плаще и яркой золотой маске с плюшевыми ушами неожиданно выбежал к алтарю и исполнил танцевальный номер.

    Служители собора оперативно вывели нарушителя из храма, при этом он не оказывал сопротивления. Вмешательство полиции не потребовалось, никто не пострадал, и праздничная вечерня продолжилась в обычном режиме. Видео происшествия быстро распространилось в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская).

    Поведение мужчины резко раскритиковали как посетители храма, так и пользователи интернета. Один из прихожан рассказал: «Моим детям на мгновение стало по-настоящему страшно».

    Мотивы неизвестного до сих пор не ясны, полиция не получала официальных заявлений против нарушителя.

    Рождественские службы для католиков традиционно проходят накануне самой даты праздника – вечером 24 декабря.

    Напомним, католическое Рождество отмечают в мире в четверг.

    В четверг представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада превратили праздничную иллюминацию в Москве в политический спор.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    25 декабря 2025, 11:37 • Новости дня
    Захарова: Запад превратил праздничную иллюминацию в Москве в политический спор

    Захарова: Запад расценил праздничную иллюминацию в Москве как политический сигнал

    Tекст: Вера Басилая

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Запад сделал праздничную иллюминацию Москвы предметом политических обсуждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Россия 24».

    Она отметила, что в политической среде неожиданно развернулась дискуссия о московских новогодних огнях, в то время как, например, в Германии решили отказаться от украшения общественных пространств.

    Захарова добавила, что не только экономические трудности, но и большие вызовы стоят перед Евросоюзом из-за решений самих европейских лидеров.

    Дипломат выразила мнение, что экономика России пострадала из-за решений ЕС, тогда как экономические трудности Европы также вызваны европейской политикой. Захарова уверена: западные страны сами выбрали нынешний путь, а сотрудничество с Россией могло бы сократить убытки за счет кооперации. Она отметила, что Россия всегда выступала за партнерство, чтобы вместе избегать экономических проблем, что позволяло бы каждому вести дела в классической манере, адаптируясь к новым реалиям.

    Ранее Захарова заявила, что жители и предприниматели стран Евросоюза сами собирают средства на новогоднюю иллюминацию из-за экономических трудностей.

    Власти крупных городов Германии сократили или полностью отменили уличную рождественскую иллюминацию из-за ограниченного бюджета.

    Между тем, из официальных поздравлений во Франции исчезло слово «Рождество», а в Париже на билбордах теперь пишут «Веселых праздников», при этом массовые рождественские мероприятия были отменены из-за опасений реакции мусульман.

    В Британии захотели отменить песню Jingle Bells как оскорбительную.

    25 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан без крайней необходимости не посещать Германию, передает ТАСС. Такое заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой прозвучало на брифинге 25 декабря.

    Мария Захарова подчеркнула, что на границе зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав российских граждан. 

    «Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», – отметила Захарова.

    Представитель МИДа подчеркнула, что рекомендации актуальны и распространяются на все категории граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась огромная пробка на въезд в Россию. Польские власти проводят усиленные проверки, что стало причиной задержек.

    Очередь в основном составляют жители Польши и Германии, которые едут в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года. В пробке также находятся россияне, проживающие в Европе и возвращающиеся к своим семьям.

    Германия предложила так называемый репарационный кредит, связанный с посягательством на российские активы.

    Граждане России с паспортами без чипа с 1 апреля не смогут пересекать границу Польши.

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе, где это сочли политическим сигналом. В Германии, в отличие от Москвы, решили отказаться от украшения общественных пространств в этом году.

    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    25 декабря 2025, 08:41 • Новости дня
    Посол заявил о попытке Германии скрыть посягательство на российские активы

    Посол Нечаев заявил о попытке Германии скрыть посягательство на активы России

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение Германии по так называемому «репарационному кредиту» связано с посягательством на российские суверенные активы, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что правительство ФРГ активно лоббирует в ЕС механизм так называемого репарационного кредита для Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, власти Германии пытаются прикрыть прямое посягательство на суверенную собственность России. Он отметил, что подобных действий не должно быть, так как отсутствуют правовые механизмы для изъятия российских активов.Посол добавил, что любые не согласованные с Москвой меры по отношению к российским суверенным активам чреваты негативными последствиями, включая репутационные издержки для Евросоюза.

    Источники в правительстве ФРГ заявили, что Германия возьмет на себя основную долю расходов, связанных с обеспечением кредита ЕС для Украины.

    Глава Евросовета Антониу Кошта выступил инициатором предложения о выделении Киеву кредита без изъятия замороженных российских активов на саммите в Брюсселе.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз попытался реализовать схему по изъятию российских активов, но эта инициатива обернулась унижением для евробюрократии.

    Власти Германии возглавили  «Рейтинг недружественных правительств», составленный редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    25 декабря 2025, 01:45 • Новости дня
    Американские военные сообщили о полете Санта-Клауса над Россией

    Командование ПВО США и Канады сообщило о полете Санта-Клауса над Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Санта-Клаус в рамках ежегодного рождественского турне пролетел над Россией, сообщило объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

    Согласно информации NORAD, Санта-Клаус, который проводит 70-е юбилейное рождественское турне, около 14.06 мск пролетел над Уэленом на Чукотке. Далее маршрут проходил через Дальний Восток, Сибирь, Урал и европейскую часть России, включая Якутск, Екатеринбург, Волгоград, Петербург и Москву, передает РИА «Новости».

    Затем Санта-Клаус полетел в Африку, дальнейший его маршрут пролегает над Западной Европой, после чего он полетит на Американский материк.

    Инициатива «NORAD следит за Сантой» появилась в 1955 году после ошибки в рекламе в Колорадо. Номер, предназначенный для звонков детям Санта-Клаусу, случайно направлял на горячую линию континентального командования ПВО. С тех пор база ВВС в Колорадо стала традиционным центром слежения за турне Санта-Клауса на Рождество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сообщил, что задействовал радары и истребители для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    25 декабря 2025, 00:12 • Новости дня
    Католическое Рождество отмечают в мире в четверг

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг, 25 декабря, католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

    До разделения церкви в 1054 году западные и восточные христиане праздновали Рождество в один день. Дата праздника была формально установлена еще в 431 году Вселенским собором в Эфесе – 25 декабря, передает ТАСС.

    В 1054 году христианская церковь раскололась на католическую с центром в Риме и православную с центром в Константинополе. Однако до конца XVI века и западные, и восточные христиане продолжали праздновать Рождество одновременно.

    В 1582 году папа Григорий XIII ввел григорианский календарь, и с тех пор католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей, включая Антиохийскую, Александрийскую, Кипрскую, Болгарскую, Румынскую и Элладскую, отмечают праздник 25 декабря.

    Русская православная церковь и некоторые другие продолжают придерживаться юлианского календаря, поэтому отмечают Рождество 7 января по новому стилю.

    25 декабря 2025, 03:35 • Новости дня
    Путин поздравил Мадуро с Рождеством и Новым годом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание с Рождеством и Новым годом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

    «Президент Владимир Путин направил приветственное послание президенту Николасу Мадуро, в котором перечислил исторические достижения в отношениях между двумя народами и правительствами, такие как подписание Договора о стратегическом сотрудничестве, а также выразил солидарность с венесуэльским народом», – приводит слова министра ТАСС.

    Пинто опубликовал текст письма на испанском языке. Путин отметил, что «уходящий год был весьма успешным для российско-венесуэльских отношений». По его словам, подписание Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве дало старт качественному развитию взаимодействия между двумя странами во всех сферах.

    Также российский президент отметил неизменную солидарность с народом Венесуэлы, подчеркнув, что страна испытывает беспрецедентное внешнее давление. Он выразил готовность продолжать тесное сотрудничество с Венесуэлой по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки.

    Путин пожелал Мадуро здоровья, счастья и успехов, а всему венесуэльскому народу мира и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали развертывание своих сил в Карибском море, связав деятельность Мадуро с наркокартелями и объявив это угрозой национальной безопасности.

    Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну новогоднюю телеграмму. В поздравлении Путин отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области.

    В четверг, 25 декабря, католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

    25 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Лавров в шутку предложил ребенку подождать с глобусом в подарок

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» пообещал выполнить мечты двух школьников, в шутку попросив одного из них подождать с глобусом, чтобы на нем были отображены «уже окончательные границы».

    Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», передает ТАСС.

    На мероприятии он снял с елки открытку восьмилетнего Андрея из Москвы, который мечтает о глобусе.

    Лавров с юмором предложил «чуть-чуть подождать», чтобы на глобусе были окончательные границы. Он подчеркнул, что желание мальчика обязательно исполнится.

    Кроме того, Лавров исполнит желание шестилетнего Александра из Москвы, который попросил школьный рюкзак.

    Ранее вице-премьеры и министры присоединились к акции «Елка желаний» и исполнят новогодние мечты детей со всей страны.

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска.

    Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    25 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Беглов объяснил выбор новогодних украшений в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что праздничное оформление города выполнено со своим петербургским характером и включает самую большую елку в России.

    Беглов прокомментировал критику новогоднего украшения Петербурга, подчеркнув, что город оформлен «как полагается, с петербургским характером», передает РИА «Новости».

    В ответ на замечания горожан он заявил: «Первый раз слышу, что плохо украсили. Украсили хорошо, как полагается, со своим петербургским характером. Мы не просто украшаем город, а тематически. У нас самая большая елка в России – 30 метров».

    Беглов отметил, что делать новогоднее убранство сложнее, чем критиковать, и призвал жителей к более конструктивному участию. По его словам, недовольство всегда есть, но если кому-то не нравится оформление, то они могут прийти и предложить свои варианты украшений.


    25 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    Рождественский концерт в Кеннеди-центре отменили из-за переименования площадки

    Tекст: Мария Иванова

    Рождественский джазовый концерт в одном из главных культурных центров Вашингтона отменили после решения переименовать учреждение в «центр Трампа – Кеннеди».

    Ежегодный рождественский джазовый концерт в Центре исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди в Вашингтоне был отменен в знак протеста против переименования учреждения, передает ТАСС.

    Ведущий мероприятия Чак Редд сообщил каналу CNN: «Я принял решение отменить наш рождественский джазовый концерт в Кеннеди-центре, когда в прошлую пятницу увидел, что его название меняют». Он также подчеркнул, что не планирует переносить выступление на другую дату.

    Ранее член Палаты представителей США Джойс Битти подала в суд на президента Дональда Трампа и назначенных им членов совета управляющих, требуя убрать имя экс-президента из названия центра. По словам Битти, для переименования концертного комплекса нужно одобрение Конгресса США, которого Трамп не получил.

    18 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о решении совета управляющих Центра переименовать его в центр Трампа – Кеннеди. В феврале этого года Трамп заявил, что был избран председателем совета управляющих театрально-концертного комплекса.

    Центр исполнительских искусств в Вашингтоне был основан по инициативе Конгресса еще в 1950-х годах, а после трагической гибели президента Джона Кеннеди учреждение назвало его именем. С 1971 года центр стал главной сценой для Национального симфонического оркестра США и Вашингтонской национальной оперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-адвокат Барака Обамы и Хиллари Клинтон подал иск против Дональда Трампа из-за перестройки Белого дома.

    Белый дом уволил консультантов Джо Байдена для ускорения строительства нового бального зала. При этом Дональда Трампа обвинили в самоуправстве при изменении архитектуры резиденции.

    25 декабря 2025, 08:59 • Новости дня
    NORAD сообщило о визите Санты на МКС в Рождество

    NORAD зафиксировало появление Санта-Клауса на борту МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Во время традиционного турне Санта-Клаус неожиданно посетил Международную космическую станцию, сообщает объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD), которое отслеживает перемещения волшебника.

    Санта-Клаус в рамках своего ежегодного рождественского турне побывал на Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD). Согласно данным онлайн-карты от NORAD, Санта, находясь в Латинской Америке, неожиданно поднялся на высоту орбиты МКС, а затем продолжил свой маршрут в сторону Гватемалы.

    Командование отмечает, что к 8 утра по московскому времени Санта-Клаус успел раздать более 6,4 млрд подарков детям по всему миру.

    Это данные ежегодного проекта «NORAD следит за Сантой», который начал работу еще в 1955 году, когда в результате ошибки номер телефона, рекламируемый как прямая линия для звонков Санте, оказался горячей линией командования ПВО.

    Сейчас за путешествием Санты наблюдают с помощью современных спутников, наземных радаров, самолетов-истребителей в небе США и Канады, а также с помощью специальных Santacam-камер. В качестве ориентира для оборудования служит красный нос оленя Рудольфа, который заметен на радарах благодаря своей яркости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса.

    Американские военные сообщили о полете Санта-Клауса над Россией.

    Ранее Пентагон предупредил Санта-Клауса об истребителях в небе.

    25 декабря 2025, 08:29 • Новости дня
    Дед Мороз рассказал о письмах от взрослых россиян

    Дед Мороз рассказал о получении трети всех писем от взрослых россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Зимнему волшебнику из Великого Устюга регулярно пишут не только дети, но и взрослые – на них приходится примерно треть всех писем, отправленных Деду Морозу, сообщил он сам.

    Всероссийский Дед Мороз сообщил, что получает множество писем от людей всех возрастов, причем треть из них отправляют взрослые, передает РИА «Новости».

    По его словам, письма приходят не только от детей, но и от учителей, родителей, а часто и от целых коллективов школ и детских садов.

    «Пишут часто из школ и детских садов. Меня поздравляют с праздниками, ребята и взрослые приглашают в гости. Примерно треть писем приходит от взрослых. Пишут люди всех возрастов, как правило, профессии свои не указывают», – рассказал Дед Мороз в интервью агентству.

    Зимний волшебник обитает в своей резиденции в Великом Устюге, которая ежегодно привлекает многочисленных туристов. Посетители не только гуляют по вотчине и знакомятся с известными сказочными персонажами, но и имеют возможность лично встретиться с самим Дедом Морозом.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов брать пример с Деда Мороза.

    Дед Мороз рассказал, что его от выгорания спасают вера в чудо.

    Кроме того российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что самым необычным желанием, которое ему озвучили дети, стало пожелание самому стать Дедом Морозом.

    25 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Медведев пообещал исполнить мечты четырех детей в рамках «Елки желаний»

    Медведев выбрал четыре открытки с детские мечттами в акции «Елка желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поучаствовал во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», он исполнит мечты четырех ребят, среди которых – подарок для девочки из Донецка.

    Зампред Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поучаствовал во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», следует из сообщения в Max.

    Политик снял с новогоднего дерева открытки и шарики с желаниями четырех детей: Ивана из Благовещенска, Никиты, Вероники и Дарьи.

    Двенадцатилетний Иван из Амурской области мечтает получить велосипед, а шестнадцатилетний Никита – хоккейный баул. «Сделаем», – заявил Медведев.

    Четырехлетняя Вероника загадала умную колонку, а четырнадцатилетняя Дарья из Донецка хочет побывать на съемках кинофильма. Медведев отметил, что для Дарьи подберут «интересный фильм, чтобы остались впечатления на всю жизнь».

    Вместе с Медведевым участие в акции принял глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

    Медведев назвал «Елку желаний» доброй традицией, которая позволяет воплощать мечты детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Он подчеркнул, что в преддверии Нового года поддержка особенно важна.

    Ранее вице-премьеры и министры присоединились к акции «Елка желаний» и исполнят мечты детей со всей страны.

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который стал участником благотворительной акции.

    Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    25 декабря 2025, 14:22 • Новости дня
    Папа римский в Рождество выразил надежду на диалог по Украине

    Папа Лев XIV в Рождество призвал к прямому диалогу сторон на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В рождественском послании на площади Святого Петра папа римский Лев XIV выразил надежду на искренний диалог участников конфликта для урегулирования на Украине.

    Папа римский Лев XIV в своем традиционном рождественском послании к верующим на площади Святого Петра выразил надежду на установление прямого и искреннего диалога между сторонами, участвующими в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    онтифик подчеркнул важность прекращения вооруженного противостояния и поддержки международного сообщества, заявив: «Мы молимся за украинский народ: пусть прекратится вооруженное противостояние, пусть вовлеченные стороны при поддержке международного сообщества найдут в себе мужество для участия в искреннем, прямом и уважительном диалоге».

    Папа подчеркнул, что мир возможен только в Иисусе Христе, который освобождает людей от греха и указывает путь преодоления конфликтов – как личных, так и международных. По его словам, для построения мира необходимо сердце, свободное от греха, и способность к прощению.

    В завершение выступления Лев XIV обратил внимание на другие горячие точки планеты, пожелав завершения всех конфликтов, включая Святую землю, Сирию и так называемые «забытые» войны в Африке, а также облегчения участи обездоленных людей.

    Папа также призвал Европу к сплоченности на основе общих христианских корней и истории.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти демонстрирует его озлобленность и неадекватность.

    Президент России Владимир Путин ранее поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством.

    А праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    25 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Мурашко призвал отказаться от алкоголя и переедания в Новый год

    Мурашко рассказал о безопасном для здоровья праздновании Нового года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил о риске для здоровья при употреблении алкоголя и переедании во время новогодних праздников.

    Во время празднования Нового года россиянам стоит отказаться от алкоголя и не переедать, чтобы избежать проблем со здоровьем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава подчеркнул, что особенно внимательными должны быть люди с повышенным артериальным давлением, передает РИА «Новости».

    «Главное не переедать, и второе – минимизировать алкоголь до совершенно минимального значения ... контролировать артериальное давление. Особенно те люди, у которых помимо высоких цифр артериального давления есть нарушения ритма – для них алкоголь вообще не очень полезен», - отметил министр.

    Министр пояснил, что врачи регулярно сталкиваются с ростом числа пациентов с такими заболеваниями именно в период новогодних каникул. Он отметил, что даже небольшие дозы алкоголя могут привести к экстренным случаям госпитализации, иногда с фатальными последствиями.

    Мурашко напомнил, что стоит внимательно следить за своим самочувствием в праздничные дни и не забывать о рисках для здоровья при употреблении алкоголя. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми патологиями, для которых переедание и спиртное могут быть крайне опасными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несмотря на Рождественский пост, в новогоднюю ночь верующим разрешается поставить на стол рыбу и морепродукты, а также употребить умеренное количество алкоголя.

    Гастроэнтерологи советуют ограничиться одним бокалом шампанского и запивать тяжелые блюда теплыми напитками. Социологи выяснили, как россияне сохраняют традицию семейной подготовки новогоднего стола и по какому принципу выбирают угощения.

    25 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    Песков: Путин созвонится с загадавшей желание встретиться с космонавтом девочкой

    Tекст: Вера Басилая

    Во второй половине дня Владимир Путин пообщается с Варварой Смахтиной, девятилетней москвичкой, пожелавшей встретиться с космонавтом от Роскосмоса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Владимир Путин в четверг во второй половине дня созвонится с Варварой Смахтиной, девятилетней жительницей Москвы, передает ТАСС.

    Девочка загадала новогоднее желание – встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса в рамках акции «Елка желаний», и глава государства помог исполнить это желание.

    Песков добавил, что у президента может состояться еще один телефонный разговор в течение дня. Он отметил, что пресс-служба Кремля уведомит журналистов, если будет повод для дополнительной информации относительно второго звонка.

    Ранее пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска подарил президенту Владимиру Путину коллаж с символикой своего города. Президент России ранее помог исполнить мечту мальчика.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Путин позвонил семье мальчика, чтобы поздравить его с наступающими праздниками и узнать о впечатлениях от исполнения желания. Тимур попробовал себя в роли инспектора ГАИ.

    Тимур поблагодарил президента и уточнил, может ли он отправить подарок.

