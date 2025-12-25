Чемезов сообщил о повышении скорости Су-57 с двигателем пятого поколения

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Чемезова, новая силовая установка отличается значительно увеличенным ресурсом, более высокой скоростью и дальностью полета: «У него ресурс гораздо больше, выше скорость, дальность больше, характеристик достаточно много хороших», – заявил он журналистам, передает ТАСС.

Также, по информации Ростеха, практически все современные военные самолеты, включая Су-30, Су-35 и Су-57, со временем будут оснащаться этим многофункциональным двигателем пятого поколения. Чемезов отметил, что новая силовая установка позволит повысить эффективность всей российской военной авиации.

Ожидается, что сертификат типа на двигатель ПД-35 получат не ранее, чем через два-три года. Глава корпорации уточнил, что данная силовая установка в первую очередь предназначена для магистральных самолетов, таких как Ил-96.

Касаясь гражданской авиации, Чемезов выразил надежду, что сертификация импортозамещенного SJ-100 завершится в первом полугодии 2026 года. В следующем году планируется передать авиакомпаниям 12 новых лайнеров, а процесс сертификации МС-21 должен быть завершен до конца 2026 года.

В понедельник истребитель Су-57 впервые совершил полет с новейшим двигателем пятого поколения, тяга которого на форсаже достигает 16 000 кгс.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177».