Ежедневная аудитория Max составила 46,4 млн пользователей

Аудитория Max в декабре достигла 46,4 млн человек или 37,7% населения России

Tекст: Вера Басилая

Ежедневная аудитория национального мессенджера Max на 22 декабря достигла 46,4 млн пользователей. Это составляет 37,7% населения страны, передает ТАСС.

Аналитики сообщали, что с момента запуска приложения пользователи отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили свыше 2 млрд звонков. Платформа продолжает наращивать популярность, что подтверждают рекордные показатели по вовлеченности аудитории.

Между тем, в 2025 году специалисты Центра безопасности Мax и МВД России задержали более 40 мошенников, передает VK. Операции были направлены на предотвращение попыток хищения денежных средств граждан. Благодаря партнерству с ведущими российскими компаниями в сфере кибербезопасности удалось заблокировать свыше 700 тыс. подозрительных аккаунтов и удалить более 1 млн вредоносных файлов.

В ходе совместной работы с правоохранительными органами из под влияния мошенников освободили более 100 человек. Сотрудничество антифрод-служб Мax и Сбера позволило сохранить для граждан более 300 млн рублей.

Центр безопасности национального мессенджера ежедневно занимается пресечением мошеннических схем, используя автоматизированные системы и ручной мониторинг жалоб 24/7.

Пользователи направили около 600 тыс. жалоб через функцию «Пожаловаться», а среднее время решения запроса не превышало пяти минут. Центр безопасности Мax играет ключевую роль в оперативной работе с обращениями пользователей, обеспечивая быстрое реагирование на мошеннические активности.

Ранее сообщалось, что в Мax зарегистрировались 75 млн пользователей.

Образовательное пространство «Сферум» на платформе Max привлекло более 15 млн педагогов, учеников и родителей.

Ежедневная аудитория платформы Max достигла 7 млн пользователей.

