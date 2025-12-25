Фирма «Мелодия» решила отсудить бренд My Melody у компании из Японии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Иск АО «Фирма Мелодия» к Sanrio Company подан 23 декабря, передает РИА «Новости».

В материалах суда указано, что российская компания требует прекратить правовую охрану товарного знака My Melody, используемого японской фирмой Sanrio Company, известной выпуском игрушек и мультфильмов.

В качестве оснований для иска указывается, что брендом My Melody обозначается персонаж аниме-сериала Onegai My Melody – крольчонок из волшебного леса Мэриленд, а также соответствующий словесный элемент.

Sanrio зарегистрировала товарный знак My Melody в России в 2006 году для широкого ассортимента товаров и услуг. Охрана товарного знака действует до 2033 года. При этом иск «Мелодии» пока оставлен без движения, поскольку к заявлению не приложены документы о вручении копии иска ответчику и уплате госпошлины.

Sanrio Company занимает видные позиции на рынке товаров для детей, разрабатывает игрушки, школьные принадлежности и мультфильмы. Наиболее узнаваемым персонажем компании остается Hello Kitty.

«Мелодия» была основана в 1964 году и долгое время была единственным производителем звукозаписей в СССР, обладателем крупнейшего аудиоархива в России. В 2020 году «Мелодия» полностью перешла в собственность компании «Формакс».