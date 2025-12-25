Минпромторг сообщил о сокращении параллельного импорта в косметике и легпроме

Tекст: Вера Басилая

Перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, будет сокращаться в тех категориях, в которых российские или дружественные производители уже заняли значимую долю рынка, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России. Речь идет, прежде всего, о косметике, радиоэлектронике и товарах легкой промышленности.

В ведомстве подчеркнули, что работа по оптимизации перечня продолжается. В первую очередь изменения коснутся тех позиций, по которым удалось добиться серьезного замещения зарубежных фирм как за счет отечественных компаний, так и производителей из дружественных стран.

Минпромторг отмечает, что этот шаг направлен на дальнейшую поддержку и развитие российских предприятий. Решение принято на фоне роста доли отечественной продукции в указанных отраслях.

Ранее бьюти-ретейлер «Золотое яблоко» планирует открыть в России собственное производство уходовой косметики. Инвестиции в проект могут составить до 4 млрд рублей.

Напомним, компания «ВИВИ Лаборатория» в рамках программы поддержки импортозамещения получила один гектар земли в аренду за 1 рубль в Подольске. Там планируется построить завод по производству парфюмерии и косметики.