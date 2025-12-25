  • Новость часаМосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения
    Умерла Вера Алентова
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    25 декабря 2025, 12:57 • Новости дня

    В Москве зафиксировали исторический максимум потребления электроэнергии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме побило исторический рекорд – 24 декабря в 17.00 оно составило 19 968 МВт, сообщили в Системном операторе Единой энергосистемы («СО ЕЭС»).

    В «СО ЕЭС» отметили, что в это время был зафиксирован исторический максимум потребления мощности, передает РИА «Новости».

    В «Мосэнерго» ранее сообщали, что обсуждают различные способы увеличить мощность ТЭЦ-25, расположенной в Западном административном округе Москвы. Окончательное решение еще будет принято при участии Минэнерго РФ, правительства Москвы и профильной комиссии по развитию электроэнергетики.

    На сегодняшний день в составе «Мосэнерго» работают 15 электростанций суммарной мощностью 12,3 тыс. МВт, а общая тепловая мощность составляет 43,2 тыс. Гкал/ч. Эти станции обеспечивают более 50% всей электроэнергии Московского региона и около 90% потребностей столицы в тепле.

    ТЭЦ-25 эксплуатируется с 1975 года, её установленная электрическая мощность – 1370 МВт, тепловая – 4088 Гкал/ч. Основным видом топлива станции остаётся газ, а сама ТЭЦ считается одной из крупнейших в энергокомплексе столицы.

    В июле в Московском регионе был зафиксирован исторический максимум летнего энергопотребления при температуре выше 27 градусов, что превысило показатель 2024 года.

    24 декабря 2025, 09:03 • Новости дня
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции, когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство, сообщили в Следственном комитете России.

    Подозрительное лицо у служебного полицейского автомобиля заметили двое сотрудников ДПС, они подошли ближе для его задержания, и в этот момент взрывное устройство сдетонировало, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Оба сотрудника получили ранения и погибли, также погиб человек, находившийся в этот момент рядом с ними.

    Уголовное дело завели по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

    Проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая.

    Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства, проводится допрос свидетелей, изучаются видеозаписи.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата СК подключиться к расследованию.

    Ранее Следственный комитет России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы, была назначена взрывотехническая экспертиза.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (15)
    25 декабря 2025, 08:18 • Новости дня
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Устроившим взрыв на Елецкой улице в столице, при котором погибли два сотрудника ДПС, оказался 24-летний Павел Голубенко, сообщают СМИ.

    Голубенко родом из населенного пункта Каменок в Ивановской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Он после школы учился в Ивановском автотранспортном колледже, также молодой человек работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он пытался взять взаймы деньги у знакомых.

    В соцсетях он был подписан на каналы о военной тематике, аниме, психологии и электронике

    Ранее сообщалось, что устроивший взрыв у автомобиля ДПС в столице действовал по указу мошенников.

    СК сообщал, что взрыв произошел, когда полицейские приблизились к служебному автомобилю из-за подозрительного человека рядом.

    Погибшими инспекторами ДПС оказались мужчины в возрасте 24 и 25 лет, у одного из них остались жена и маленькая дочь.

    Комментарии (8)
    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    Комментарии (16)
    24 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы и стоящие за ними спецслужбы Британии и США, которые, вероятно, организовали подрыв бомбы, убивший двух сотрудников ДПС в Москве, пытаются открыть второй фронт внутри России, заявил военкор Александр Сладков.

    «Я считаю, что спецслужбы Украины (Англии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России», – пояснил Сладков в своем Telegram-канале.

    В связи с этим нападением необходимо ответить на два главных вопроса: способны ли российские силовые структуры быстро и масштабно этому противодействовать и сработает ли система «Безопасный город» Москвы.

    «Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле – не готово, такое на пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был», – продолжил рассуждения журналист.

    Сладков выразил уверенность, что спецслужбы смогут применить большой опыт борьбы с бандподпольем и использовать его по всей России.

    Также необходимо понять, как быстро найдут убивших сотрудников ДПС и генерала Генштаба ВС России Сарварова.

    «Мы увидим: система «Безопасный город» – это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка – демонстрация слабости», – заключил Сладков.

    В ночь на среду в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (12)
    23 декабря 2025, 08:32 • Новости дня
    В Москве задержали избившего пассажира в метро человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина несколько раз ударил молодого человека в столичном метрополитене, нападавшего задержали, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

    Инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Рижская» Калужско-Рижской линии, конфликт разгорелся между 48-летним нападавшим и 19-летним молодым человеком, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Нападавший нанес несколько ударов рукой в лицо сопернику, после этого пострадавший обратился за медпомощью, у него диагностировали травму носа, добавили в МВД.

    Камеры видеонаблюдения позволили сотрудникам полиции найти и задержать подозреваемого.

    Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», нападавшему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Ранее жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.

    Осенью трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров пригородного поезда Волоколамск – Серпухов в Подмосковье.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева

    Mercedes сбил бывшего помощника Горбачева Славина в центре Москвы

    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Москвы автомобиль Mercedes сбил политолога Бориса Славина, бывшего помощника Михаила Горбачева, он находится в реанимации, сообщил его сын.

    О том, что 84-летний Славин был сбит машиной сообщил источник РЕН ТВ.

    «У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации», – сказал Борис Славин, сын пострадавшего.

    По данным РЕН ТВ, «медики диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица». Славин доставлен в ГКБ имени Боткина.

    Борис Славин – советский и российский политолог, бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева, доктор философских наук, член Академии политических наук и преподаватель МПГУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Горбачев умер 30 августа 2022 года на 92-м году жизни. Политик страдал от тяжелой и продолжительной болезни.


    Комментарии (25)
    24 декабря 2025, 18:06 • Новости дня
    Собянин сообщил о дефиците 500 тыс. работников в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Число свободных рабочих мест в столице, остающихся невостребованными, сейчас достигает 500 тыс., и на фоне демографических изменений этот показатель может увеличиться, заявил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

    Дефицит трудовых ресурсов в Москве составляет порядка 500 тыс. человек и, по прогнозу властей, будет только расти из-за сложной демографической ситуации, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе отчета о работе городского правительства в Мосгордуме.

    «Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400-500 тыс. человек. Причем эта цифра особо не меняется и в будущем будет, скорее всего, нарастать из-за демографической ситуации, которую мы проходим», – заявил Собянин.

    Он напомнил, что на рынке труда продолжают сохраняться трудности, связанные с соотношением работников и вакансий. По словам Собянина, москвичей становится меньше, что приводит к постоянному кадровому голоду во многих сферах столицы.

    Мэр также отметил, что количество трудовых мигрантов в Москве за последние несколько лет осталось стабильным. Во время пандемии коронавируса количество приезжих сокращалось, но затем наблюдалось небольшое восстановление. Однако существенное увеличение числа иностранных рабочих с тех пор не происходило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы заявил, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице среди жителей города. В Москве стоимость патента для трудовых мигрантов увеличилась до 10 тыс. рублей в месяц.

    Комментарии (17)
    24 декабря 2025, 04:26 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Специалисты экстренных служб ведут работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 05:31 • Новости дня
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО ликвидировали беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли к месту падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице. Росавиация ввела ограничения на рейсы в Домодедово.


    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 16:00 • Новости дня
    Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь

    Орешкин заявил о неэффективности переноса столицы в Сибирь

    Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин подчеркнул, что для развития Сибири главным остается создание экономических центров и улучшение инфраструктуры, а не изменение местоположения столицы.

    Необходимость инвестировать в инфраструктуру и создавать новые центры экономической активности в Сибири важнее, чем перенос столицы из Москвы. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на Всероссийской научно-практической конференции «II Тобольские чтения», передает РИА «Новости».

    По словам Орешкина, приоритетной задачей является создание привлекательных условий для жизни и появления новых рабочих мест, а не перемещение федеральных органов управления.

    Орешкин также отметил, что крупные компании уже переносят свои штаб-квартиры в Сибирь, приводя в пример «Русгидро». Он добавил, что если уделять внимание инфраструктуре и развитию городов, экономическая активность в регионе будет расти естественным образом. Перенос столицы, по его мнению, не обеспечит тех изменений, которые ожидаются.

    Профессор НИУ ВШЭ Сергей Караганов согласился с тем, что комплексное развитие Сибири требует именно экономических и социальных мер, а не исключительно административных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предлагал перенести столицу России во Владивосток к 2050 году.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перенос столицы в Иркутск невозможен. Так он прокомментировал письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева в якутском издании SakhaLife, где ученый предложил российским властям перенести столицу России в Иркутск, чтобы «обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России».

    Президент Владимир Путин отмечал, что проблемы излишней централизации существуют, но столица исторически и ментально связана с Москвой и необходимости в ее переносе нет.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 18:37 • Новости дня
    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом за попытку убийства

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело 91-летнего мужчины направлено в суд после попытки убийства трех человек с применением автомата.

    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство трех человек и незаконном обороте оружия, пишет ТАСС.

    По информации прокуратуры Зеленоградского административного округа, обвиняемый, которому 91 год, намеревался совершить убийство своей бывшей сожительницы и ее родителей. Его 49-летний друг также будет судим за соучастие.

    Следствие установило, что утром 24 марта 2023 года обвиняемый прибыл к дому бывшей сожительницы в Зеленограде вместе с другом, у которого был автомобиль. При себе у мужчины находился автомат, с помощью которого он планировал осуществить преступление. На месте он отключил электроэнергию в квартире женщины, чтобы выманить ее и ее отца на улицу.

    Когда бывшая сожительница с отцом вышли из квартиры, обвиняемый достал оружие, прицелился и нажал на спусковой крючок. Однако выстрел не прогремел, и потенциальные жертвы успели скрыться в квартире. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отправил жителя Красноярска, страдающего хроническим психическим заболеванием, на принудительное лечение после убийства 29-летней внучки и двухлетней правнучки из-за конфликта о дачном участке.

    Житель Колпино в состоянии алкогольного опьянения нанес жене не менее 14 ножевых ранений на глазах у сына и спрятал тело в диване.

    В Москве суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 14:58 • Новости дня
    В полицию Москвы после рейда доставили более 80 мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В полицейское отделение после рейда правоохранителей в один из столичных хостелов доставили более 80 мигрантов, сообщили в московском главном управлении Росгвардии.

    Правоохранители в ходе рейда проверили более 1,5 тыс. человек, более 80 доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности за нарушения миграционных правил, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что силовую поддержку операции оказывали сотрудники ОМОН «Авангард» главного управления Росгвардии по Москве.

    В ноябре сообщалось, что с начала года российские правоохранительные органы ограничили въезд более чем 160 тыс. иностранцев.

    В Петербурге после рейда на стройках полиция доставила около 100 мигрантов в отделение.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин объявил о планах построить станции метро на Ярославском шоссе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на Ярославском шоссе планируют возвести две новые станции метро, одна из которых появится рядом с МГСУ.

    В Москве планируется строительство двух новых станций метро на Ярославском шоссе, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании Мосгордумы, где он представил свой ежегодный отчет.

    Собянин подчеркнул, что некоторые районы, в том числе Ярославка, до сих пор испытывают нехватку рельсового транспорта.

    «Ряд районов еще недостаточно обеспечены рельсовым транспортом. В частности, в районе Ярославки действительно есть такая проблема, поэтому мы наметили строительство двух станций в районе МГСУ и на Ярославском шоссе», – заявил мэр.

    Планы по развитию метро на востоке Москвы, по словам градоначальника, нацелены на улучшение транспортной доступности для жителей районов, испытывающих перегруженность и транспортные заторы. Сроки начала строительства новых станций пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве пяти новых станций Филевской линии метро для инновационного центра «Сколково».

    В столице начались работы по прокладке Бирюлевской линии метро длиной 22,2 км, которая соединит десять станций и повысит транспортную доступность для миллиона москвичей.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    В МВД обещали помочь семьям погибших сотрудников ДПС в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Семьям двух сотрудников полиции, погибших при взрыве в столице, окажут всестороннюю поддержку, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Руководство и личный состав ведомства выразили искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ГУ МВД.

    Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь.

    Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство. Погибли оба сотрудника и еще один человек.

    Ранее СК России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Собянин заявил о втором месте Москвы по экономике среди мегаполисов мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва укрепила свои позиции по уровню экономики среди самых крупных мегаполисов планеты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед депутатами Мосгордумы.

    По его словам, город находится на второй строчке по размеру экономики среди мегаполисов всего мира, передает РИА «Новости».

    В минувшую среду Собянин анонсировал строительство пяти новых станций метро в Москве.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул успехи мэра Сергея Собянина и его команды в развитии транспортной инфраструктуры. «Ну что говорить, Москвой мы все гордимся по праву. У мэра Москвы Сергея Собянина многое получается», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
