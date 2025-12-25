Посол Индии заявил о скором введении безвизового режима для российских туристов

Tекст: Дарья Григоренко

«Во время визита президента России премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о мерах, которые приведут к значительному росту туристических обменов. Отныне мы будем выдавать бесплатные визы для индивидуальных туристов и туристических групп. Это будет сделано на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы», – заявил посол Кумар, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что сейчас идут активные приготовления – совершенствуется логистика и вносятся изменения в систему выдачи виз. По словам дипломата, программа может заработать очень скоро, возможно, уже в этом месяце.

5 декабря президент России Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию.

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди сообщил, что Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп.