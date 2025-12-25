Терракотовую армию из Китая решили привезти в Москву в октябре 2026 года

Tекст: Мария Иванова

В октябре 2026 года в Москве состоится крупнейшая за последние двадцать лет выставка терракотовой армии, сообщает ТАСС.

Экспозиция «Терракотовые воины: наследие первого императора» будет организована в Государственном историческом музее на совместной площадке с китайскими специалистами. Это мероприятие пройдет в рамках цикла международных музейных проектов департамента культуры столицы.

По словам главы департамента Алексея Фурсина, гости увидят полноразмерные фигуры воинов, подлинное оружие, древние украшения и бытовые предметы эпох Цинь и Хань. «В Москве будут представлены полноразмерные фигуры терракотовых воинов и подлинные артефакты эпохи Цинь, а сама выставка станет крупнейшим показом терракотовой армии в столице за последние почти два десятилетия», – отметил он.

Экспозиция познакомит посетителей с историей создания и исследования знаменитой гробницы императора Цинь Шихуанди. Организаторы обещают лекции, экскурсии и мастер-классы по истории и искусству Древнего Китая.

Терракотовая армия, ставшая памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1987 года, была обнаружена в окрестностях города Сиань в 1974 году. Археологический комплекс включает около 8 тыс. фигур воинов, 130 колесниц и 670 лошадей, каждая статуя уникальна по деталям внешности и доспехов. В последний раз часть коллекции выставлялась в столице в 2008 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году в Китае мужчина разбил две фигуры Терракотовой армии в музее Сианя.

Ученые ранее предложили новый метод неразрушающего исследования гробницы Цинь Шихуанди, чтобы получить больше сведений о древней истории Китая.