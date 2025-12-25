Tекст: Вера Басилая

У России всегда есть «губозакаточная машинка» для западных реваншистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Россия-24».

По ее словам, возникновение идей реваншизма на Западе не является чем-то удивительным – это результат системной работы, начавшейся еще со времен Второй мировой войны. Захарова отметила, что в ходе войны западные страны спасали от суда и устраивали укрытия для коллаборационистов и нацистов, которых позже переправляли в Латинскую Америку, Северную Америку, в том числе Канаду и США.

Как пояснила дипломат, эти перемещения осуществлялись для подготовки будущих идеологических противников, специально зараженных русофобией, ожидавших лишь сигнала к активным действиям. Захарова подчеркнула, что такие процессы, по ее мнению, продолжают формировать антироссийские настроения на Западе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может быть только сильной и суверенной. Он предупредил, что любые «коврижки» и аплодисменты со стороны Запада ведут к проблемам, как это произошло с Украиной.

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия обрела суверенитет во всех смыслах этого слова благодаря спецоперации.

По словам Путина, Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания собственных ошибок.