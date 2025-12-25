Пристав в ЛНР сбил пытавшийся атаковать здание суда дрон ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел 22 декабря во время дежурства сотрудника службы судебных приставов возле здания Сватовского районного суда, указали в инстанции, передает ТАСС.

Пристав заметил приближающийся к зданию суда FPV-дрон. Он произвел выстрел по беспилотнику, в результате чего аппарат был уничтожен.

В результате инцидента никто не пострадал. Действия судебного пристава позволили сохранить жизни людей в здании суда и предотвратить возможные последствия нападения.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник с закрепленным автоматом Калашникова поразил украинский гексакоптер на дистанции около 10-15 метров.