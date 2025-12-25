Роструд разъяснил, что 13-я зарплата не является обязательной выплатой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Работодатели не обязаны выплачивать 13-ю зарплату, такая выплата может быть закреплена в правилах внутреннего трудового распорядка, положениях о премировании, а также в коллективных или трудовых договорах, указали в ведомстве, передает ТАСС.

На практике 13-я зарплата чаще выступает в виде годовой премии и остается необязательной. Множество компаний принимают решения о выплате подобных премий, руководствуясь внутренними документами и результатами работы сотрудников.

Сотрудникам, желающим узнать о возможности получения 13-й зарплаты, рекомендуется ознакомиться с локальными нормативными актами и обратиться в отдел кадров. Все данные о выплате должны быть открыты и доступны для работников.

Ранее сообщалось, что минимальная заработная плата после удержания налога на доходы физических лиц составит 23570 рублей в 2026 году.