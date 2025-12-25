Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов

Новак: Россия подготовила план на случай изъятия активов

Tекст: Вера Басилая

По словам Новака, Россия подготовила план действий на случай изъятия ее замороженных активов за рубежом, сообщает «Россия-24».

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что такой документ уже составлен, и он будет реализован.

Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.