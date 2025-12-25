Рождественский концерт в Кеннеди-центре отменили из-за переименования площадки

Tекст: Мария Иванова

Ежегодный рождественский джазовый концерт в Центре исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди в Вашингтоне был отменен в знак протеста против переименования учреждения, передает ТАСС.

Ведущий мероприятия Чак Редд сообщил каналу CNN: «Я принял решение отменить наш рождественский джазовый концерт в Кеннеди-центре, когда в прошлую пятницу увидел, что его название меняют». Он также подчеркнул, что не планирует переносить выступление на другую дату.

Ранее член Палаты представителей США Джойс Битти подала в суд на президента Дональда Трампа и назначенных им членов совета управляющих, требуя убрать имя экс-президента из названия центра. По словам Битти, для переименования концертного комплекса нужно одобрение Конгресса США, которого Трамп не получил.

18 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о решении совета управляющих Центра переименовать его в центр Трампа – Кеннеди. В феврале этого года Трамп заявил, что был избран председателем совета управляющих театрально-концертного комплекса.

Центр исполнительских искусств в Вашингтоне был основан по инициативе Конгресса еще в 1950-х годах, а после трагической гибели президента Джона Кеннеди учреждение назвало его именем. С 1971 года центр стал главной сценой для Национального симфонического оркестра США и Вашингтонской национальной оперы.

