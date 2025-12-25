Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны

Новак: Экономика России растет в три раза быстрее темпов еврозоны

Tекст: Вера Басилая

Новак сообщил, что темпы экономического роста России в последние три года почти втрое превысили показатель еврозоны, передает ТАСС.

По его словам, за этот период ВВП России вырос на 9,7%, тогда как в странах еврозоны рост составил лишь 3,1%.

Новак также обратил внимание, что экономика России продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на торговые войны, беспрецедентное санкционное давление и неопределенность в мировой экономике. За девять месяцев текущего года прирост ВВП составил 1%, что соответствует прогнозу Минэкономразвития.

Новак подчеркнул, что данные показатели отражают успешную адаптацию экономики страны к внешним вызовам.

Ранее Новак заявил, что инфляция в России может снизиться до 6%.