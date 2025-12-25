В Google разрешили изменять адрес электронной почты

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пользователи могут теперь выбирать новый адрес, он также, как и прежде, должен заканчиваться на @gmail.com, передает ТАСС.

Смена адреса почты доступна не чаще раза в год.

Старый почтовый ящик после смены станет дополнительным, а новый – основным. Сообщения будут приходить на оба ящика. Сохранятся все предыдущие данные.

Доступ к старому адресу будет открыт в любой момент.

В апреле в Google анонсировали обновление для Android, включающее автоматическую перезагрузку смартфона после трех дней блокировки для повышения безопасности данных.