Хуснуллин заявил о применении китайских технологий для роста темпов строительства

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, в Китае проходят самые масштабные строительные работы в мире, при этом особое внимание уделяется жилищному сегменту, а ключевую роль играют цифровые инструменты и искусственный интеллект, передает ТАСС.

«Считаем, что данный опыт будет полезен, за счет чего мы применим эти стандарты на территории нашей страны, сможем ускорить строительство», – отметил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что российская строительная отрасль сталкивается с задачей сокращения инвестиционно-строительного цикла и повышения производительности труда из-за нехватки кадров. За последние пять лет объемы строительства выросли на 33%, но количество строителей не увеличилось. Власти ориентируются на лучшие мировые практики и стремятся внедрять эффективные решения, чтобы повысить производительность.

Хуснуллин также прокомментировал ситуацию на ипотечном рынке, отметив, что нынешний тренд на снижение ключевой ставки Банка России может сохраниться, что окажет положительное влияние на ипотеку. «Мы очень надеемся, что этот тренд будет продолжаться. Мы только благодаря льготным программам, в первую очередь семейной ипотеки, смогли рынок удержать», – подчеркнул он.

Однако вице-премьер обратил внимание на снижение числа разрешений на строительство: в 2025 году этот показатель упал на 15% по сравнению с 2024 годом. В правительстве работают над тем, чтобы увеличить количество разрешительных документов и обеспечить стабильный рост строительной отрасли.

Ранее Хуснуллин сообщил, что на фоне ожиданий снижения ставки объем оформляемой рыночной ипотеки снизился до минимального уровня за всю историю, что влияет на цены на жилье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Хуснуллин отмечал беспрецедентное усиление госпрограмм поддержки на фоне снижения объема выдачи рыночной ипотеки до исторического минимума.