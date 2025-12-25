  • Новость часаМосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения
    Умерла Вера Алентова
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    25 декабря 2025, 11:37 • Новости дня

Захарова: Запад превратил праздничную иллюминацию в Москве в политический спор

    Tекст: Вера Басилая

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Запад сделал праздничную иллюминацию Москвы предметом политических обсуждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Россия 24».

    Она отметила, что в политической среде неожиданно развернулась дискуссия о московских новогодних огнях, в то время как, например, в Германии решили отказаться от украшения общественных пространств.

    Захарова добавила, что не только экономические трудности, но и большие вызовы стоят перед Евросоюзом из-за решений самих европейских лидеров.

    Дипломат выразила мнение, что экономика России пострадала из-за решений ЕС, тогда как экономические трудности Европы также вызваны европейской политикой. Захарова уверена: западные страны сами выбрали нынешний путь, а сотрудничество с Россией могло бы сократить убытки за счет кооперации. Она отметила, что Россия всегда выступала за партнерство, чтобы вместе избегать экономических проблем, что позволяло бы каждому вести дела в классической манере, адаптируясь к новым реалиям.

    Ранее Захарова заявила, что жители и предприниматели стран Евросоюза сами собирают средства на новогоднюю иллюминацию из-за экономических трудностей.

    Власти крупных городов Германии сократили или полностью отменили уличную рождественскую иллюминацию из-за ограниченного бюджета.

    Между тем, из официальных поздравлений во Франции исчезло слово «Рождество», а в Париже на билбордах теперь пишут «Веселых праздников», при этом массовые рождественские мероприятия были отменены из-за опасений реакции мусульман.

    В Британии захотели отменить песню Jingle Bells как оскорбительную.

    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов

    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва подготовила комплекс мер на случай изъятия замороженных российских активов за рубежом, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По словам Новака, Россия подготовила план действий на случай изъятия ее замороженных активов за рубежом, сообщает «Россия-24».

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что такой документ уже составлен, и он будет реализован.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    Макрон анонсировал январские переговоры по гарантиям безопасности Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры по предоставлению Украине гарантий безопасности будут возобновлены во французской столице в начале следующего года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Переговоры по обеспечению Киева гарантиями безопасности перейдут в активную фазу в январе 2026 года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, продолжение работы по этой теме запланировано в Париже, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что уже провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы подробно обсудить ситуацию на Украине и координацию действий между странами, участвующими в «коалиции желающих». В ходе беседы подчеркивалось, что надежные и конкретные меры по обеспечению безопасности Киева нужны для «долгосрочного и прочного мира».

    В то же время, Politico отметило, что дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США.

    Турецкий политолог Айтекин Думрул заявил, что планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и увеличению риска эскалации между Брюсселем и Москвой.

    Подобные мнения стали высказывать активнее, после того, как стало известно, что уровень боеготовности армий стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен после начала обсуждений возможной отправки подразделений на Украину.

    Глава Евросовета осудил новые ограничения США для граждан ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Евросовета Антониу Кошта осудил визовые санкции США против пяти граждан Евросоюза, среди которых разработчик закона о цифровых услугах.

    Ограничения США на выдачу виз пяти гражданам Евросоюза вызвали жесткую реакцию председателя Евросовета Антониу Кошты, передает ТАСС. Он заявил, что подобные меры между союзниками и друзьями недопустимы, а Евросоюз отстаивает свободу выражения мнений и регулирующий суверенитет.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево также выразил возмущение решением США, отметив, что оно касается деятелей, сотрудничавших над Актом о цифровых услугах. По словам Прево, подобный закон не может рассматриваться как враждебный по отношению к США. Он подчеркнул, что санкции в отношении европейцев из-за экономических неудобств недопустимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил недовольство санкциями США против европейских политиков.

    Напомним, что США обвинили бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона в попытках ввести цензуру против граждан Соединенных Штатов. Далее Государственный департамент Соединенных Штатов ввел визовые ограничения для Бретона и еще четырех европейских активистов.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    Король Бельгии поддержал запрет на использование активов России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В своих Рождественских пожеланиях король Бельгии Филипп выступил против использования замороженных российских активов в интересах Украины.

    Король Филипп в ежегодном обращении публично поддержал позицию бельгийских властей, отвергающих идею использования замороженных российских активов на Украине, пишет РИА «Новости». По его словам, участие Бельгии на стороне украинского народа остается «твердым и непоколебимым», но позиция правительства по российским резервам не противоречит этому курсу.

    Почти все золотовалютные резервы России, замороженные решением Евросоюза, размещены в Бельгии на счетах Euroclear. Объем замороженных средств достигает 180 млрд евро. Банк России ранее подал судебный иск к Euroclear Bank о взыскании около 18,2 трлн рублей, учитывая не только резервы, но и упущенную выгоду.

    Контекстом для заявления Филиппа стала дискуссия в ЕС о возможности направить прибыль от резервов или сами средства на кредитование Украины, однако бельгийское правительство последовательно отвергало эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины на саммите 18 декабря.

    Напомним, план ЕС по использованию российских замороженных активов для кредита Киеву провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии и главы кабмина Италии.

    Причем Бельгия поддержала бессрочную заморозку активов, но заблокировала их экспроприацию ради Украины. Эксперты газеты ВЗГЛЯД позже объяснили, почему Бельгия не пошла на такой шаг.

    Сейчас в офисе еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после провала инициативы по изъятию российских средств.

    Sky: Конфликт между Европой и США обострился из-за онлайн-цензуры

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ввёл визовые ограничения для пяти известных европейских чиновников, включая автора Digital Services Act, посчитав новый закон угрозой свободе слова и интересам американских компаний, сообщает Sky News.

    Вашингтон объявил о введении визовых ограничений для пяти общественных деятелей из Европы, включая бывшего комиссара ЕС Тьерри Бретона, который участвовал в разработке Digital Services Act, передает Sky News.

    США считают, что европейские законы чрезмерно ограничивают свободу слова и наказывают американские компании существенными штрафами за размещение спорного контента.

    «Если вы строите карьеру, поддерживая цензуру американской речи, вам не место на американской земле», – сообщил заместитель госсекретаря США Сары Роджерс.

    Бретон уже сталкивался с критикой владельца X Илона Маска, который называл его «тираном Европы», а сам чиновник обвинял Маска во лжи относительно ограничений.

    В число фигурантов санкционного списка также вошли глава британского Центра противодействия цифровой ненависти Имран Ахмед, руководитель Глобального индекса дезинформации Клэр Мелфорд и немецкие активистки Йозефина Баллон и Анна-Лена фон Ходенберг из HateAid. Все они занимаются борьбой с дезинформацией и регулированием контента в интернете.

    Издание отмечает, что разногласия между США и Европой по поводу онлайн-цензуры продолжаются не первый год. В Европе действует Digital Services Act, а в Британии с июля полностью вступил в силу Online Safety Act, ужесточающий ответственность платформ независимо от их юрисдикции.

    Компанию X ранее оштрафовали Евросоюзом на 120 млн евро за отсутствие прозрачности. Европейские политики резко осудили новые американские меры, заявив о поддержке национального суверенитета и защите своего законодательства.

    Госдепартамент США ввел визовые ограничения против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов. Американские власти заявили, что эти лица пытались вынудить платформы из США ограничивать определенные точки зрения.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    Председатель Евросовета Антониу Кошта осудил визовые санкции США против пяти граждан Евросоюза, включая разработчика закона о цифровых услугах.

    Польша запретила въезд россиянам с загранпаспортами старого образца

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане России с заграничными паспортами без биометрического чипа с 1 апреля не смогут пересечь границу Польши, следует из документа Еврокомиссии.

    Польша с 1 апреля перестанет признавать российские загранпаспорта, выданные сроком на пять лет и не оснащенные биометрическим чипом,– такие документы больше не позволят россиянам пересекать польскую границу, пишет «Коммерсантъ».

    Кроме того, с 1 января Польша не принимает дипломатические паспорта старого образца, если они не отвечают новым требованиям.

    Таким образом, Польша стала уже десятой страной Евросоюза, прекратившей признавать старые российские загранпаспорта. Ранее аналогичные ограничения ввели Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва, Латвия, Германия и Румыния.

    Ранее на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась большая пробка на въезд в Россию.

    В октябре российских граждан на границе некоторых стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках новой системы.

    Власти Польши заняли седьмое место в «Рейтинге  недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    В Болгарии одобрили экстрадицию россиянина Ивина в США

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый США в нарушении санкций и отмывании денег Сергей Ивин будет экстрадирован из Болгарии в США по решению суда, адвокат планирует подать апелляцию, сообщили в посольстве в Софии.

    Болгарский суд одобрил экстрадицию россиянина Сергея Ивина в Соединённые Штаты, передает РИА «Новости».

    По информации посольства России в Софии, адвокат Ивина в ближайшее время намерен подать документы на апелляцию по этому делу.

    Параллельно принято решение об экстрадиции другого гражданина России – Олега Ольшанского. Его защита уже обжаловала решение, а новое рассмотрение этого дела ожидается в начале января.

    О задержании Ивина и Ольшанского стало известно в пятницу: оба арестованы по запросу Вашингтона. Американские власти обвиняют россиян в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

    Как рассказали в российском посольстве, сотрудники консульства посещали задержанных в софийском СИЗО, жалоб на состояние здоровья не поступало. Дипломаты также поддерживали контакт с заключёнными и их юристами, содействовали улучшению условий содержания и присутствовали на заседаниях суда.

    Ранее власти Болгарии арестовали по запросу США двух граждан России, Олега Ольшанского и Сергея Ивина.

    Американские военные сообщили о полете Санта-Клауса над Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Санта-Клаус в рамках ежегодного рождественского турне пролетел над Россией, сообщило объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

    Согласно информации NORAD, Санта-Клаус, который проводит 70-е юбилейное рождественское турне, около 14.06 мск пролетел над Уэленом на Чукотке. Далее маршрут проходил через Дальний Восток, Сибирь, Урал и европейскую часть России, включая Якутск, Екатеринбург, Волгоград, Петербург и Москву, передает РИА «Новости».

    Затем Санта-Клаус полетел в Африку, дальнейший его маршрут пролегает над Западной Европой, после чего он полетит на Американский материк.

    Инициатива «NORAD следит за Сантой» появилась в 1955 году после ошибки в рекламе в Колорадо. Номер, предназначенный для звонков детям Санта-Клаусу, случайно направлял на горячую линию континентального командования ПВО. С тех пор база ВВС в Колорадо стала традиционным центром слежения за турне Санта-Клауса на Рождество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сообщил, что задействовал радары и истребители для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    Католическое Рождество отмечают в мире в четверг

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг, 25 декабря, католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

    До разделения церкви в 1054 году западные и восточные христиане праздновали Рождество в один день. Дата праздника была формально установлена еще в 431 году Вселенским собором в Эфесе – 25 декабря, передает ТАСС.

    В 1054 году христианская церковь раскололась на католическую с центром в Риме и православную с центром в Константинополе. Однако до конца XVI века и западные, и восточные христиане продолжали праздновать Рождество одновременно.

    В 1582 году папа Григорий XIII ввел григорианский календарь, и с тех пор католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей, включая Антиохийскую, Александрийскую, Кипрскую, Болгарскую, Румынскую и Элладскую, отмечают праздник 25 декабря.

    Русская православная церковь и некоторые другие продолжают придерживаться юлианского календаря, поэтому отмечают Рождество 7 января по новому стилю.

    Путин поздравил Мадуро с Рождеством и Новым годом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание с Рождеством и Новым годом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

    «Президент Владимир Путин направил приветственное послание президенту Николасу Мадуро, в котором перечислил исторические достижения в отношениях между двумя народами и правительствами, такие как подписание Договора о стратегическом сотрудничестве, а также выразил солидарность с венесуэльским народом», – приводит слова министра ТАСС.

    Пинто опубликовал текст письма на испанском языке. Путин отметил, что «уходящий год был весьма успешным для российско-венесуэльских отношений». По его словам, подписание Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве дало старт качественному развитию взаимодействия между двумя странами во всех сферах.

    Также российский президент отметил неизменную солидарность с народом Венесуэлы, подчеркнув, что страна испытывает беспрецедентное внешнее давление. Он выразил готовность продолжать тесное сотрудничество с Венесуэлой по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки.

    Путин пожелал Мадуро здоровья, счастья и успехов, а всему венесуэльскому народу мира и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали развертывание своих сил в Карибском море, связав деятельность Мадуро с наркокартелями и объявив это угрозой национальной безопасности.

    Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну новогоднюю телеграмму. В поздравлении Путин отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области.

    В четверг, 25 декабря, католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

    Захарова заявила о «губозакаточной машинке» для реваншистов Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Для реваншистов на Западе у России всегда найдется своя «губозакаточная машинка», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    У России всегда есть «губозакаточная машинка» для западных реваншистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Россия-24».

    По ее словам, возникновение идей реваншизма на Западе не является чем-то удивительным – это результат системной работы, начавшейся еще со времен Второй мировой войны. Захарова отметила, что в ходе войны западные страны спасали от суда и устраивали укрытия для коллаборационистов и нацистов, которых позже переправляли в Латинскую Америку, Северную Америку, в том числе Канаду и США.

    Как пояснила дипломат, эти перемещения осуществлялись для подготовки будущих идеологических противников, специально зараженных русофобией, ожидавших лишь сигнала к активным действиям. Захарова подчеркнула, что такие процессы, по ее мнению, продолжают формировать антироссийские настроения на Западе.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может быть только сильной и суверенной. Он предупредил, что любые «коврижки» и аплодисменты со стороны Запада ведут к проблемам, как это произошло с Украиной.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия обрела суверенитет во всех смыслах этого слова благодаря спецоперации.

    По словам Путина, Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания собственных ошибок.

    Лавров в шутку предложил ребенку подождать с глобусом в подарок

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» пообещал выполнить мечты двух школьников, в шутку попросив одного из них подождать с глобусом, чтобы на нем были отображены «уже окончательные границы».

    Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», передает ТАСС.

    На мероприятии он снял с елки открытку восьмилетнего Андрея из Москвы, который мечтает о глобусе.

    Лавров с юмором предложил «чуть-чуть подождать», чтобы на глобусе были окончательные границы. Он подчеркнул, что желание мальчика обязательно исполнится.

    Кроме того, Лавров исполнит желание шестилетнего Александра из Москвы, который попросил школьный рюкзак.

    Ранее вице-премьеры и министры присоединились к акции «Елка желаний» и исполнят новогодние мечты детей со всей страны.

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска.

    Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Беглов объяснил выбор новогодних украшений в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что праздничное оформление города выполнено со своим петербургским характером и включает самую большую елку в России.

    Беглов прокомментировал критику новогоднего украшения Петербурга, подчеркнув, что город оформлен «как полагается, с петербургским характером», передает РИА «Новости».

    В ответ на замечания горожан он заявил: «Первый раз слышу, что плохо украсили. Украсили хорошо, как полагается, со своим петербургским характером. Мы не просто украшаем город, а тематически. У нас самая большая елка в России – 30 метров».

    Беглов отметил, что делать новогоднее убранство сложнее, чем критиковать, и призвал жителей к более конструктивному участию. По его словам, недовольство всегда есть, но если кому-то не нравится оформление, то они могут прийти и предложить свои варианты украшений.


