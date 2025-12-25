В Вологде решили оставить памятник Сталину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Автор памятника Екатерина Ложеницына вернула музею 10,5 млн рублей, и музей возвратил ей скульптуру, пояснила Евсеева ТАСС.

Позже по новому договору безвозмездного пользования памятник вновь оказался на своей прежней площадке.

Арбитражный суд Северо-Западного округа огласил окончательное решение 23 декабря. Ранее прокуратура области сочла заключенный контракт незаконным из-за проведения закупки у единственного поставщика. Суд поддержал позицию надзорного органа, обязав провести возврат средств и памятника.

Монумент стоит возле дома по улице Марии Ульяновой, в котором Сталин отбывал ссылку в 1911–1912 годах, и где сейчас работает музей. Глава региона Георгий Филимонов отметил, что количество посетителей учреждения увеличилось на 40% после установки памятника: вместо 4,1 тыс. в прошлое время число гостей выросло до 5,7 тыс. человек.

«Символично, что День сотрудников органов госбезопасности примерно совпадает с датой рождения И. В. Сталина. Именно он стал архитектором советской и глобальной системы безопасности, а также Победы в Великой Отечественной войне», – указал губернатор.

В июле суд аннулировал контракт на установку памятника Сталину в Вологде. Сам памятник открыли в декабре 2024 года.