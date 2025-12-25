Сын основательницы РЕН-ТВ Лесневской рассказал о причинах смерти матери

Ирена Лесневская долго болела, ее состояние в последнее время ухудшилось, сказал Дмитрий РИА «Новости».
Основатель РЕН-ТВ родилась 30 мая 1942 года.
Напомним, Лесневская умерла в четверг, ей было 83 года.
«Наши авиакомпании совершили такое инженерное чудо. У нас уже – их много, но ключевых – наверное, восемь или девять технических центров, которые позволяют полностью обслуживать иностранные суда», – цитирует Никитина «Россия 24».
По его словам, эти центры обеспечивают работой 8 тыс. человек, недавно авиакомпания S7 открыла второй завод.
Министр отметил, что до этого такой промышленности в таком масштабе и качестве не было.
«И сегодня все иностранные суда обслуживаются должным образом нашими авиакомпаниями», – заключил глава ведомства.
В ноябре Новак сообщал, что число действующих аэропортов в России за ближайшие пять лет должно вырасти до 241, они должны появиться в Запорожье и Херсоне.
Голубенко родом из населенного пункта Каменок в Ивановской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Он после школы учился в Ивановском автотранспортном колледже, также молодой человек работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он пытался взять взаймы деньги у знакомых.
В соцсетях он был подписан на каналы о военной тематике, аниме, психологии и электронике
Ранее сообщалось, что устроивший взрыв у автомобиля ДПС в столице действовал по указу мошенников.
СК сообщал, что взрыв произошел, когда полицейские приблизились к служебному автомобилю из-за подозрительного человека рядом.
Погибшими инспекторами ДПС оказались мужчины в возрасте 24 и 25 лет, у одного из них остались жена и маленькая дочь.
Новак: Россия подготовила план на случай изъятия активов
По словам Новака, Россия подготовила план действий на случай изъятия ее замороженных активов за рубежом, сообщает «Россия-24».
Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что такой документ уже составлен, и он будет реализован.
Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.
Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.
Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.
Ростех: Су-35С уничтожили больше всего целей в ходе СВО
Поставки современных истребителей Су-35С по плану текущего года завершились, сообщает Ростех. Объединенная авиастроительная корпорация поставила армии очередные партии этих самолетов.
В этом году производство боевых самолетов, в том числе Су-35С, стало рекордным по количеству, а план выпуска был полностью выполнен. Следующая программа производства уже начала прорабатываться.
Представители Ростеха подчеркнули: «Су-35С – один из самых востребованных в войсках самолетов. На его счету – наибольшее количество уничтоженных целей в ходе СВО. В том числе он эффективно бьет противника на рекордных дальностях – в несколько сот километров. Су-35С способен применять всю номенклатуру современного авиационного вооружения. Он оснащен высокоинтеллектуальной электроникой, включая передовую систему радиоэлектронного противодействия и обороны. За совокупность передовых характеристик истребитель заслуженно получает самые высокие оценки летчиков».
По словам военнослужащих, истребители отличают комфорт, эргономичность и высокий уровень надежности. Су-35С рассчитан на завоевание господства в воздухе, а также эффективную работу в сложных погодных условиях и на больших удалениях от аэродромов.
Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что российский многоцелевой истребитель Су-35С заставил натовские F-16 и Mirage на Украине летать на предельно малых высотах.
Накануне Ростех указал агентству Reuters на ошибочное понимание приоритетов отечественного ОПК.
Корпорация также доложила о боевых успехах новых антидроновых патронов IGLA.
Парламент Алжира в среду единогласно принял законопроект, который квалифицирует действия Франции в колониальный период как преступления, передает РИА «Новости».
«В рамках вопроса о национальной памяти Алжир переходит от «политического требования» к судебно-правовым механизмам. В том, что касается эффективных механизмов воздействия на Францию, они главным образом строятся на двух основных направлениях», – сообщил Заркани.
По его словам, закон требует от Франции «официальных извинений и признания преступлений колониализма и его последствий». Также среди требований – возвращение вывезенной казны, национального архива и других ценностей.
Что касается второго направления, Заркани отметил положения принятого закона о привлечении Франции к ответственности за преступления, в том числе совершенные в постколониальный период.
Новый закон требует от Франции предоставления карт мест, где устанавливались мины и проводились ядерные испытания в пустыне Сахара, а также выплаты компенсаций пострадавшим и финансирования работ по дезактивации радиоактивно загрязненных территорий. Заркани подчеркнул, что такие преступления не подлежат исковой давности.
В документе перечислены 30 видов преступлений французского колониализма, включая внесудебные казни, пытки, похищения, изнасилования, применение запрещенного оружия и искусственно вызванные экологические катастрофы, последствия которых ощущаются до сих пор. Кроме того, документ предусматривает тюремные сроки от пяти до десяти лет за пропаганду и оправдание колониализма или оскорбление национальной памяти.
Франция контролировала Алжир более 130 лет, и только после национально-освободительной войны в 1962 году страна стала независимой. Париж устраивал ядерные испытания в регионе вплоть до 1966 года, причинив, по данным Алжира, серьезный вред населению и окружающей среде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Франции Эммануэль Макрон потребовал ужесточить политику Франции в отношении Алжира. Причиной обострения отношений Франции с ее бывшей африканской колонией стал вопрос о спорной территории – Западной Сахаре. Париж поддерживает суверенитет Марокко над регионом. Алжир настаивает на референдуме по самоопределению территории.
Сайты ГУР Минобороны Украины начали критиковать командование ВСУ за Северск
Интернет-ресурсы, подконтрольные Главному управлению разведки Минобороны Украины, вышли с резкой критикой в адрес Генштаба ВСУ, что было расценено как признак растущей конфронтации внутри украинских силовых структур, передает ТАСС.
Представитель российских силовых структур сообщил, что эти ресурсы, включая проект «Дипстейт», обвинили Генштаб ВСУ во лжи, подчеркнув, что командование долго не признавало потерю Северска в ДНР. '
В силовых структурах заявили, что возможно Главное управление разведки Украины готовит заговор против нынешней власти и скрытно ищет сторонников.
Также отмечается, что стиль критики со стороны аналитиков ГУР напоминает высказывания скандально известной нардепа Марьяны Безуглой, которая известна частыми нападками на украинское военное командование и Александра Сырского лично.
Ранее украинский генштаб признал потерю Северска в ДНР спустя почти две недели.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая блокировала трибуну парламента с требованием об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
В силовых структурах заявили, что Сырский остается на своей позиции благодаря абсолютной лояльности властям и отсутствию стремления к политической карьере.
В Службе внешней разведки России заявили, что коррупционный скандал на Украине обрушил моральный дух ВСУ.
«Да, это правда», – заявил источник на вопрос о кончине Алентовой, не уточнив причину смерти, передает ТАСС.
В официальном заявлении театра отмечается, что «случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», пишет РИА «Новости».
Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. Она после школы хотела выбрать медицинский путь, поступив в медицинский институт Барнаула, однако увлеклась театром и начала работать в Барнаульском драматическом театре.
В начале 1960-х годов Алентова переехала в Москву, а в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, обучаясь у Василия Маркова.
Более 60 лет она выступала на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, где создала множество заметных ролей, в том числе – главную роль в спектакле «Шоколадный солдатик».
Широкую известность Алентова получила благодаря кинематографу – ее звездной ролью стала главная героиня в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», удостоенном премии «Оскар».
Напомним, четыре года назад артистка потеряла своего мужа Владимира Меньшова.
Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве
Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.
Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.
Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.
Чиновники Гданьска не смогли захватить здание генконсульства России
«Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери», – приводит слова главы пресс-службы РИА «Новости» со ссылкой на Polsat.
Она также отметила, что на территории объекта кто-то находился, но попытки попасть внутрь не привели к успеху.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре власти Польши объявили о прекращении работы последнего действующего генконсульства России в Гданьске. Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.
Генеральное консульство России в Гданьске официально завершило свою работу в декабре. Россияне и иностранные граждане, находящиеся на территории Польши, теперь могут получить консульские услуги только в консульском отделе посольства России в Варшаве.
Авиаэксперт Гусаров объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»
Ранее Минпромторг опубликовал в своем Telegram-канале фотографии первого полета самолета с полностью российской силовой установкой.
Роман Гусаров рассказал, что новый двигатель – означает новый этап в развитии малой авиации России. «Он делается для самолета «Байкал», призванного заменить знаменитый Ан-2, самый массовый советский самолет, выпускаемый с 1948 года», – пояснил эксперт.
Благодаря новому двигателю страна должна получить новый самолёт, способный садиться и взлетать с любых грунтовых аэродромов и даже полей. «Байкал» сможет связать самые отдалённые посёлки и деревни. Он более экологичен, чем Ан-2, он тише, он комфортнее, поскольку имеет обогреваемый салон.
«Двигатель прошел все этапы испытаний на земле, теперь его, как минимум, год будут испытывать в воздухе. Если испытания не выявят значительных недостатков, через год новый двигатель запустят в массовое производство. Если недостатки появятся – примерно через два года. В любом случае, два года для столь важного самолёта, каким должен стать «Байкал», т. е. сильно улучшенный АН-2 – это не срок», – считает эксперт.
По его словам, «Байкал» способен произвести настоящую революцию в малой авиации России, связав небольшие и малодоступные населённые пункты огромной страны.
Напомним, на аэродроме Уральского завода гражданской авиации стартовали летные испытания легкого многоцелевого самолета «Байкал» с новым отечественным двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901.
Адвокат Свириденко: Долина просила разрешения пожить в квартире в Хамовниках
«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», – приводит слова Свириденко РИА «Новости».
Причиной такого запроса стало то, что артистка, по ее собственным словам, не успевает собрать личные вещи в отведенные сроки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру после заявления о мошенничестве. Позднее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за Лурье. В определении суда отмечено, что нижестоящие инстанции допустили ошибку при рассмотрении иска певицы.
По его словам, сегодня это становится значимым конкурентным преимуществом для каждого.
«Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», – заявил президент, передает РИА «Новости».
Он особо подчеркнул, что в нынешнем сезоне конкурса «Лидеры России» главным критерием выбора участников станет именно способность эффективно действовать в команде, пишет ТАСС.
Ранее председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, комментируя старт шестого сезона проекта, рассказал газете ВЗГЛЯД, как «Лидеров России» усилили командной игрой.
В своем Telegram-канале Балицкий сообщил: «Наша армия уничтожила подземные бункеры противника в Гуляйполе». По его словам, эти укрепления строились на протяжении нескольких лет и находились глубоко под землей.
Губернатор отметил, что противник вложил в строительство бункеров миллионы гривен, оснастив их современными коммуникациями, при этом укрепления воспринимались ВСУ как образец безопасности. По оценке Балицкого, все эти бетонные сооружения не смогли продержаться и пяти минут под ударами российской армии.
Он добавил, что Гуляйполе является важным опорным районом ВСУ, а также значимым транспортным узлом региона. Взятие этого населенного пункта позволит создать условия для дальнейшего освобождения всей Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что власти Запорожской области готовы предоставить административную и гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте. Российский лидер сообщил, что более половины города Гуляйполя перешло под контроль российских сил. Он уточнил, что населенный пункт разбит рекой на две части, основная часть города находится на правом берегу, куда российские бойцы переправились и заняли позиции.
В минувшую пятницу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области.
Адвокат Лурье: Долина должна подписать акт передачи при освобождении квартиры
Свириденко пояснила: «Долина должна подписать акт приема-передачи, когда будет выселяться из квартиры», передает РИА «Новости».
Ранее Долина обратилась с просьбой остаться в купленной Полиной Лурье квартире в Хамовниках на несколько месяцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру после заявления о мошенничестве. Позднее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за Лурье. В определении суда отмечено, что нижестоящие инстанции допустили ошибку при рассмотрении иска певицы.
Mercedes сбил бывшего помощника Горбачева Славина в центре Москвы
О том, что 84-летний Славин был сбит машиной сообщил источник РЕН ТВ.
«У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации», – сказал Борис Славин, сын пострадавшего.
По данным РЕН ТВ, «медики диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица». Славин доставлен в ГКБ имени Боткина.
Борис Славин – советский и российский политолог, бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева, доктор философских наук, член Академии политических наук и преподаватель МПГУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Горбачев умер 30 августа 2022 года на 92-м году жизни. Политик страдал от тяжелой и продолжительной болезни.