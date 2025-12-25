В Москве наградили лауреатов Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

Tекст: Дарья Григоренко

Награды получили авторы 42 проектов из 26 российских регионов, чьи инициативы доказывают, что туризм становится не просто отдыхом, а инструментом воспитания молодёжи и формированием активного гражданского познания страны.

Премия, учрежденная программой Росмолодёжи, входит в национальный проект «Молодёжь и дети» и впервые в России отмечает проекты с особой ценностной основой, вдохновляющие молодёжь через путешествия.

В приветствии, направленном участникам президентом РФ Владимиром Путиным и зачитанном начальником управления президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым, глава государства подчеркнул: «Сегодня в Национальном центре «Россия» чествуют энергичных, увлечённых делом людей и целые команды… Благодаря нынешним лауреатам десятки тысяч молодых людей открыли для себя новые туристические маршруты, познакомились с достопримечательностями регионов».

Новиков также вручил главный приз – «Гран-при» – проекту «Херсонес Таврический – город двух тысячелетий». Он подчеркнул, что сообщество «Больше, чем путешествие» объединяет 320 тыс. единомышленников по всей стране, которые открыли Россию своими глазами и активно развивают культурный и образовательный туризм. В конкурсе оценки принимали участие более 450 экспертов туротрасли, представители некоммерческого сектора, госкорпораций и партнерских организаций.

Победителями в основных номинациях стали проекты «Поезд Памяти», экскурсионная программа «Прохоровское поле: Уроки мужества», туристско-краеведческая программа «Вертикаль», проект по судостроению фонда традиционного судостроения и арктического мореплавания, научный просветительский проект «Ледокол знаний» и медиапроект «Смотри экспедиции». В номинации «Больше, чем путешественник» был отмечен руководитель проекта «Молодые Российские Соотечественники» Ансорхон Асроров.

Дополнительно, на площадке премии были вручены спецпризы и гранты на общую сумму более 3 млн рублей. Благодарственные письма от имени президента получили 19 финалистов за вклад в развитие патриотического и общественно полезного молодёжного туризма. Все проекты и имена победителей опубликованы на официальном сайте премии «Больше, чем путешествие».