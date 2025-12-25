Nvidia решила приобрести активы стартапа Groq за 20 млрд долларов

CNBC: Nvidia потратила 20 млрд долларов на активы стартапа Groq

Tекст: Мария Иванова

Компания Nvidia заключила крупнейшую в своей истории сделку, договорившись о приобретении активов стартапа Groq на сумму 20 млрд долларов, сообщает CNBC.

В рамках соглашения основатель Groq Джонатан Росс, президент Сандип Мадра и другие ключевые сотрудники присоединятся к Nvidia для масштабирования уникальной технологии, отмечает ТАСС.

Groq специализируется на разработке процессоров, которые ускоряют обработку запросов чат-ботов на базе ИИ, таких как ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google. По данным Groq, их чипы для работы с естественным языком в десять раз энергоэффективнее, чем графические чипы самой Nvidia и AMD, ее главного конкурента.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг подчеркнул, что интеграция процессоров Groq с низкой задержкой позволит расширить возможности центров обработки данных, базирующихся на технологиях Nvidia. Он заявил: «Мы планируем интегрировать процессоры Groq с низкой задержкой в архитектуру Nvidia AI Factory, расширив платформу для обслуживания еще более широкого спектра задач вывода ИИ и рабочих нагрузок в реальном времени».

В компании Groq отмечают, что соглашение отражает общую задачу – сделать высокопроизводительные и доступные решения для вывода данных более массовыми. Эксперты добавляют, что сделка заключена на фоне того, что ведущие клиенты Nvidia, включая Microsoft и Google, ищут альтернативы и разрабатывают собственные чипы для ИИ на фоне антимонопольных расследований и растущей конкуренции на рынке.

