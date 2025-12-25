Вандалы осквернили могилу советских солдат в Софии

Tекст: Дарья Григоренко

Неизвестные нанесли надписи черной и красной краской на скульптурную группу, барельефы и памятные плиты, где выгравированы имена погибших воинов, передает ТАСС.

В посольстве России в Болгарии отметили, что это уже восьмой подобный инцидент с начала года. Дипломаты заявили, что частота таких случаев говорит о недостаточном внимании болгарских властей к обязательствам по сохранению мемориалов, предусмотренным соглашениями между двумя странами.

«Удручающая периодичность постыдных проявлений нетерпимости в очередной раз демонстрирует отсутствие должного внимания болгарской стороны к взятым на себя договорным обязательствам по взаимному сохранению воинских монументов и памятников культуры», – говорится в заявлении российского посольства.

В диппредставительстве выразили надежду, что местные власти приведут захоронение в порядок, проведут расследование и накажут виновных, а также примут меры для предотвращения подобных событий. В братской могиле в Лозенце покоятся 154 советских солдата и офицера.

Ранее неизвестные злоумышленники изрисовали известный монумент Бронзового солдата в столице Эстонии, оставив на нем белую краску и надписи на эстонском языке.

3 мая в Болгарии злоумышленники повредили мемориал советским морякам-подводникам у Варны, разбив мраморную плиту и облив памятник краской.