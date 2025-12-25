Медведев пообещал исполнить мечты четырех детей в рамках «Елки желаний»

Медведев выбрал четыре открытки с детские мечттами в акции «Елка желаний»

Tекст: Вера Басилая

Зампред Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поучаствовал во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», следует из сообщения в Max.

Политик снял с новогоднего дерева открытки и шарики с желаниями четырех детей: Ивана из Благовещенска, Никиты, Вероники и Дарьи.

Двенадцатилетний Иван из Амурской области мечтает получить велосипед, а шестнадцатилетний Никита – хоккейный баул. «Сделаем», – заявил Медведев.

Четырехлетняя Вероника загадала умную колонку, а четырнадцатилетняя Дарья из Донецка хочет побывать на съемках кинофильма. Медведев отметил, что для Дарьи подберут «интересный фильм, чтобы остались впечатления на всю жизнь».

Вместе с Медведевым участие в акции принял глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Медведев назвал «Елку желаний» доброй традицией, которая позволяет воплощать мечты детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Он подчеркнул, что в преддверии Нового года поддержка особенно важна.

Ранее вице-премьеры и министры присоединились к акции «Елка желаний» и исполнят мечты детей со всей страны.

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который стал участником благотворительной акции.

Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

