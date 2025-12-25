  • Новость часаГлава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям
    Назван самый эффективный истребитель на СВО
    Синоптик сообщил о морозах в Москве на Новый год
    Адвокат Лурье сообщила об одной обязанности Долиной при выселении из квартиры
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве
    Путин изменил состав Госсовета
    Под Дамаском задержали одного из главарей «Исламского государства»
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    25 декабря 2025, 11:03 • Новости дня

    Путин изменил состав Госсовета

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о включении губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и врио губернатора Тверской области Виталия Королева, исключил генпрокурора России Александра Гуцана.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе Госсовета, передает ТАСС.

    В Госсовет включены губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

    В документе уточнены названия должностей для ряда участников, особенно для глав регионов, которые ранее были временно исполняющими обязанности и теперь утверждены в статусе губернаторов. Это сделано для соответствия новым формулировкам и структурам власти.

    Из состава Госсовета выведен Александр Гуцан, который был назначен генеральным прокурором России. Его прежнюю роль полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе теперь занимает Игорь Руденя, бывший руководитель Тверской области.

    Госсовет – конституционный орган, ответственный за выработку стратегических направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов социально-экономического развития страны. Членами Госсовета традиционно являются председатель правительства, руководители обеих палат парламента, глава Администрации президента и главы регионов, а по решению президента туда могут быть включены и другие лица.

    24 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность более регулярного участия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в заседаниях кабмина, обратившись к ней во время встречи с правительством.

    Президент России Владимир Путин обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще принимать участие в заседаниях правительства, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей встречи с членами кабинета министров.

    Путин подчеркнул важность присутствия руководителя Центробанка на таких мероприятиях. Глава государства заявил: «Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешную работу Государственной думы и Совета Федерации за осеннюю сессию.

    Комментарии (49)
    24 декабря 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля проходит торжественная церемония награждения, на которой президент Владимир Путин вручает высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер.

    Среди награждаемых – музыканты, артисты, ученые, деятели образования, спорта, медицины, промышленности и сельского хозяйства, передает ТАСС.

    Высшую государственную награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного – получил режиссер Никита Михалков. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени президент вручил народному артисту Юрию Антонову и ректору МГИМО МИД России, академику РАН Анатолию Торкунову.

    Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени отмечен журналист и телеведущий Владимир Соловьев, а IV степени – директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова и пианист Денис Мацуев.

    Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, удостоена ордена Александра Невского. Почетное звание «Заслуженный врач РФ» получил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а певец и худрук Севастопольского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков – почетное звание «Народный артист РФ».

    Ранее Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Президент Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (7)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить поправки, устанавливающие обязательное поднятие государственного флага на соревнованиях, и постоянное его размещение на спортивных объектах в России.

    Как передает ТАСС, в новом перечне поручений президента содержится требование внести в законодательство изменения, обязывающие поднимать государственный флаг во время официальных мероприятий и соревнований.

    Документ отмечает необходимость постоянного размещения флага на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    Владимир Путин поручил правительству реализовать эти изменения в максимально короткие сроки. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    В поручении уточняется, что нормы должны распространяться также на объекты для занятий физической культурой, чтобы флаг присутствовал во всех залах и спорткомплексах при проведении мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подготовили законопроект об обязательном подъеме государственного флага России на торжественных церемониях спортивных соревнований.

    Российские юниоры получили разрешение выступать на международных турнирах по фехтованию с государственным флагом и гимном.

    На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК текст телеграммы.

    Поздравительное письмо было направлено 18 декабря. В телеграмме президент России отметил, что прошедший год стал особенным в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

    «Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой» – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул успешную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая способствовала расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

    Также президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических связей и конструктивном взаимодействии в региональных и международных делах, что способствует созданию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на коллегии Минобороны отметил вклад военных КНДР в процесс освобождения Курской области. Ким Чен Ын подчеркнул рост престижа КНДР после освобождения региона. В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, принимавшим участие в отражении наступления с Украины.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 13:21 • Новости дня
    Путин телеграммой поздравил Захарову с юбилеем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму официальному представителю МИД Марии Захаровой по случаю ее юбилея, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем официального представителя МИД России Марию Захарову, направив ей специальную телеграмму, передает ТАСС.

    «Президент Путин отправил ей поздравительную телеграмму. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлению нашего президента», – сказал представитель Кремля.

    Песков, оценивая деятельность Захаровой, заявил: «Блестяще».

    24 декабря Мария Захарова отмечает 50-летие. Она рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».

    Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Марию Захарову с юбилеем. Лавров отметил ее вклад в развенчание западной пропаганды.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 13:09 • Новости дня
    Песков сообщил о докладе Дмитриева Путину по итогам поездки в Майами

    Песков: Дмитриев уже доложил Путину об итогах визита в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предоставил президенту России Владимиру Путину отчет о своей деловой поездке в Майами и встречах с представителями США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Дмитриев уже подробно проинформировал Владимира Путина о своей поездке в Майами, доклад содержал все нюансы переговоров с представителями США, передает ТАСС.

    Песков также заявил, что Кремль не считает целесообразным разглашать через СМИ сведения о документах и договоренности, которые Дмитриев привез из США. По его словам, власти России сохраняют прежнюю позицию и не намерены обсуждать детали ни на этой стадии, ни в дальнейшем в публичном пространстве.

    Отвечая на вопрос о якобы четырех проектах документов, привезенных Дмитриевым, Песков подчеркнул, что не собирается комментировать содержание данных бумаг, особенно через прессу.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал «нормальным» ход переговоров по украинскому конфликту.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    Напомним, в Майами 20 и 21 декабря прошли переговоры между представителями России и США по ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков назвал разговора Путина и Алиева очень теплым и нужным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев провели конструктивный телефонный разговор, отметив особую важность диалога для текущих двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Был очень-очень теплый и нужный разговор», – сказал он на брифинге, передает ТАСС.

    В среду Путин поздравил Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами. В пресс-службе Кремля уточнили, что к разговору, который носил теплый и дружеский характер, также присоединилась жена азербайджанского лидера, первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о рекордно низкой безработице и снижении инфляции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на заседании правительства сообщил о рекордно низкой безработице, падении инфляции и стабильности ключевых макроэкономических показателей страны.

    Во время заседания с членами правительства президент подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы, Россия идет вперед, сообщает РИА Новости.

    Владимир Путин заявил: «На исторически минимальном уровне находится безработица».

    Кроме того, глава государства отметил текущее снижение инфляции, подчеркнув, что страна «идет вперед, развивается».

    Президент добавил, что ключевые макроэкономические показатели остаются устойчивыми, несмотря на внутренние и внешние вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень безработицы в России снизился до минимальных за всю историю 2,2%.

    Количество занятых в России с 2020 года выросло на 4 млн человек, а с 2022 года – на 2,6 млн человек. В стране отмечается максимальный уровень занятости трудоспособного населения.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил о полной обеспеченности расходов на оборону России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил, что слаженная работа правительства обеспечивает устойчивость финансовой системы страны и позволяет выполнять все обязательства в оборонной сфере.

    Стабильность финансовой системы страны стала результатом эффективной деятельности правительства  и дает возможность полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами кабмина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность».

    Кроме обеспечения защиты и обороноспособности, Путин добавил, что такое положение дел дает возможность задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития. В частности, он отметил важность новых национальных проектов и призвал ориентироваться на продолжающиеся реформы для устойчивого роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин заявил, что государственная политика должна строиться вокруг семей с детьми.

    В ходе встречи с членами правительства глава государства подчеркнул, что в России выполняются все социальные обязательства, включая меры поддержки семей с детьми, а финансовая система страны остается устойчивой благодаря сбалансированному бюджету.

    Путин также отметил, что сейчас российская армия является самой боеспособной в мире.


    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    Путин и Алиев поддержали укрепление союзнических отношений России и Азербайджана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подтвердили в телефонном разговоре стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

    «Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах», – говорится в Telegram-канале Кремля.

    К разговору, который носил теплый и дружеский характер, также присоединилась первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева. Отмечается, что «были высказаны самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников».

    В среду Путин поздравил Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

    Ранее Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, сославшись на сильную занятость. Кремль выразил понимание по поводу решения Алиева не посещать мероприятие.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 02:19 • Новости дня
    Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

    Путин провел встречу с представителями бизнеса при участии Набиуллиной

    Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вечером президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса в Кремле, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Участие приняли руководители частных и государственных компаний, а также представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Песков отметил, что встреча носила исключительно «деловой и прикладной характер», в центре дискуссии оказались вопросы, связанные с демографией, политикой поддержки рождаемости и инвестиционной активностью компаний.

    Внимание было уделено вопросам импортозамещения, защите окружающей среды, а также обсуждению ситуации с рублем, ключевой ставкой и механизмами кредитования. Были рассмотрены и другие актуальные темы, касающиеся экономического развития страны, добавил Песков.

    Председатель РСПП в ходе беседы пригласил Владимира Путина на 35-й съезд союза, который пройдет весной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин провел встречу с членами правительства. В пятницу в эфире ведущих телеканалов, а также в интернете и на радио прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин поздравил Захарову с юбилеем и назвал голосом российской дипломатии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин во время церемонии вручения госнаград поздравил спикера МИД Марию Захарову с 50-летием и подчеркнул её особую роль как представителя российской дипломатии.

    Во время церемонии вручения государственных наград президент Владимир Путин, как передает РИА «Новости», поздравил Марию Захарову с юбилеем и назвал ее голосом российской дипломатии.

    Путин подчеркнул значимость ее вклада, произнеся: «Давайте вместе поздравим с юбилеем... голос нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову, поздравляем вас».

    Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова отмечает 50-летие, она рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Марии Захаровой по случаю ее юбилея.

    Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Марию Захарову, отметив ее вклад в развенчание западной пропаганды и высокий профессионализм.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 13:47 • Новости дня
    Кремль пообещал сообщить о поступлении предложений по диалогу Путина и Макрона

    Песков пообещал сообщить о поступлении предложений по диалогу Путина и Макрона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении информировать о поступлении предложений по восстановлению диалога между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Если Кремль получит предложения о возобновлении диалога между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном, информация об этом будет доведена до общественности, передает ТАСС.

    «Когда это произойдет, мы вас проинформируем», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным.

    Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. Песков также сообщил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Путин назвал хорошими результаты осенней сессии Госдумы и Совфеда

    Tекст: Вера Басилая

    Государственная дума и Совет Федерации показали хороший результат за осеннюю сессию работы, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Совета Федерации.

    Государственная дума и Совет Федерации завершили осеннюю сессию с хорошими результатами, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации отметил, что принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан.

    По его словам, за время сессии была проведена значительная работа, и миссия парламента остается неизменной – ключевая роль в законодательном процессе.

    «Работы действительно было много. Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан», – заявил Путин.

    Как уточнил президент, в ходе осенней сессии Федеральное собрание приняло ряд ключевых законов в сферах национальной безопасности, экономики и социальной отрасли, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что данная работа способствовала укреплению нацбезопасности и поддержке развития экономики.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл на завершающее заседание осенней сессии Совета Федерации.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 16:14 • Новости дня
    Путин: Перед Россией стоят амбициозные задачи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что стране предстоит решить амбициозные задачи.

    «Перед нами стоят амбициозные задачи, но таково требование времени, таков запрос со стороны граждан России», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что стратегические программы развития России распространяются на все регионы страны.

    Напомним, Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего. Российский лидер также обозначил достижения и перспективы России.

    Комментарии (0)
    Главное
    При обстреле гуманитарного конвоя из Дагестана в приграничье погибли три человека
    Насри Асфура победил Насраллу на выборах в Гондурасе
    Польша запретила въезд россиянам с загранпаспортами старого образца
    SkyNews: Конфликт между Европой и США обострился из-за онлайн-цензуры
    Более 100 новых лун обнаружены в Солнечной системе в 2025 году
    Лурье не разрешила Долиной временно остаться в квартире после выселения
    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева