Sky: Конфликт между Европой и США обострился из-за онлайн-цензуры

Tекст: Вера Басилая

Вашингтон объявил о введении визовых ограничений для пяти общественных деятелей из Европы, включая бывшего комиссара ЕС Тьерри Бретона, который участвовал в разработке Digital Services Act, передает Sky News.

США считают, что европейские законы чрезмерно ограничивают свободу слова и наказывают американские компании существенными штрафами за размещение спорного контента.

«Если вы строите карьеру, поддерживая цензуру американской речи, вам не место на американской земле», – сообщил заместитель госсекретаря США Сары Роджерс.

Бретон уже сталкивался с критикой владельца X Илона Маска, который называл его «тираном Европы», а сам чиновник обвинял Маска во лжи относительно ограничений.

В число фигурантов санкционного списка также вошли глава британского Центра противодействия цифровой ненависти Имран Ахмед, руководитель Глобального индекса дезинформации Клэр Мелфорд и немецкие активистки Йозефина Баллон и Анна-Лена фон Ходенберг из HateAid. Все они занимаются борьбой с дезинформацией и регулированием контента в интернете.

Издание отмечает, что разногласия между США и Европой по поводу онлайн-цензуры продолжаются не первый год. В Европе действует Digital Services Act, а в Британии с июля полностью вступил в силу Online Safety Act, ужесточающий ответственность платформ независимо от их юрисдикции.

Компанию X ранее оштрафовали Евросоюзом на 120 млн евро за отсутствие прозрачности. Европейские политики резко осудили новые американские меры, заявив о поддержке национального суверенитета и защите своего законодательства.

Госдепартамент США ввел визовые ограничения против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов. Американские власти заявили, что эти лица пытались вынудить платформы из США ограничивать определенные точки зрения.

Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

Председатель Евросовета Антониу Кошта осудил визовые санкции США против пяти граждан Евросоюза, включая разработчика закона о цифровых услугах.