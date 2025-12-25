  • Новость часаГлава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    25 декабря 2025, 10:18 • Новости дня

    Sky: Конфликт между Европой и США обострился из-за онлайн-цензуры

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ввёл визовые ограничения для пяти известных европейских чиновников, включая автора Digital Services Act, посчитав новый закон угрозой свободе слова и интересам американских компаний, сообщает Sky News.

    Вашингтон объявил о введении визовых ограничений для пяти общественных деятелей из Европы, включая бывшего комиссара ЕС Тьерри Бретона, который участвовал в разработке Digital Services Act, передает Sky News.

    США считают, что европейские законы чрезмерно ограничивают свободу слова и наказывают американские компании существенными штрафами за размещение спорного контента.

    «Если вы строите карьеру, поддерживая цензуру американской речи, вам не место на американской земле», – сообщил заместитель госсекретаря США Сары Роджерс.

    Бретон уже сталкивался с критикой владельца X Илона Маска, который называл его «тираном Европы», а сам чиновник обвинял Маска во лжи относительно ограничений.

    В число фигурантов санкционного списка также вошли глава британского Центра противодействия цифровой ненависти Имран Ахмед, руководитель Глобального индекса дезинформации Клэр Мелфорд и немецкие активистки Йозефина Баллон и Анна-Лена фон Ходенберг из HateAid. Все они занимаются борьбой с дезинформацией и регулированием контента в интернете.

    Издание отмечает, что разногласия между США и Европой по поводу онлайн-цензуры продолжаются не первый год. В Европе действует Digital Services Act, а в Британии с июля полностью вступил в силу Online Safety Act, ужесточающий ответственность платформ независимо от их юрисдикции.

    Компанию X ранее оштрафовали Евросоюзом на 120 млн евро за отсутствие прозрачности. Европейские политики резко осудили новые американские меры, заявив о поддержке национального суверенитета и защите своего законодательства.

    Госдепартамент США ввел визовые ограничения против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов. Американские власти заявили, что эти лица пытались вынудить платформы из США ограничивать определенные точки зрения.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    Председатель Евросовета Антониу Кошта осудил визовые санкции США против пяти граждан Евросоюза, включая разработчика закона о цифровых услугах.

    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    Комментарии (16)
    24 декабря 2025, 14:39 • Новости дня
    Макрон обвинил США в запугивании Европы

    Макрон осудил визовые ограничения США против экс-еврокомиссара ЕС Бретона

    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство санкциями Вашингтона против ряда европейских политиков, подчеркнув угрозу цифровому суверенитету Европы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался по поводу решения США ограничить въезд ряду европейских чиновников, включая экс-еврокомиссара Тьерри Бретона, передает ТАСС.

    Макрон написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Франция осуждает решения США об ограничении виз для Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей. Эти меры являются актом запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета».

    Французский лидер подчеркнул, что поводом для санкций стал Закон ЕС о цифровых услугах, который, по его мнению, вводится для обеспечения честной конкуренции между цифровыми платформами в Европе и не затрагивает интересы третьих стран. Макрон отметил, что правила, регулирующие цифровое пространство в Евросоюзе, должны приниматься исключительно на территории Европы.

    Глава Франции пообещал и дальше защищать цифровой суверенитет и право Евросоюза самостоятельно вырабатывать регуляторные нормы без давления извне.

    Ранее США обвинили бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона в попытках ввести цензуру против граждан Соединенных Штатов. Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Госдепартамент США ввел визовые ограничения против Бретона и еще четырех европейских активистов.

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал это решение с иронией. Он отметил, что Урсула фон дер Ляйен теперь оказалась в черном списке лиц, которым нельзя въезжать в США.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    Комментарии (5)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    Импорт товаров из ЕС в Россию впервые превысил экспорт из РФ

    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 21:24 • Новости дня
    В Госдуме оценили перспективы доступа к VPN в 2026 году

    Депутат Боярский заявил об отсутствии планов ограничить VPN в 2026 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ожидать ограничений на использование VPN в России в 2026 году не стоит, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

    Планов на ограничение использования VPN в России в 2026 году нет, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По словам депутата, решения о подобных шагах на будущий год не обсуждаются, пишет РИА «Новости».

    Боярский отметил, что VPN является инструментом обхода блокировок, которые государство вводит исходя из законодательства, а также используются в ответ на санкционные меры зарубежных государств, препятствующих доступу к нужной информации. Он добавил, что существует необходимость обходить «недружественные» запреты, возникшие из-за санкций.

    По мнению депутата, вместо ограничений стоит сосредоточиться на снижении популярности постоянного использования VPN среди пользователей и информировании населения о возможных угрозах при длительной работе таких сервисов. К числу рисков Боярский отнес возможность перехода по вредоносным ссылкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскомнадзор начал блокировать популярные протоколы VPN, из-за чего в ряде российских регионов произошли сбои в работе VPN-сервисов. Эксперты отметили, что полная блокировка обхода невозможна, так как VPN-сервисы быстро осваивают новые технологии.

    В России подписан закон, согласно которому использование VPN признается отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Также введены штрафы за рекламу VPN-сервисов.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией

    Орбан: ЕС мог предотвратить конфликт с Россией в 2022 году

    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине еще в 2022 году, если бы сделал ставку на дипломатические усилия, а не последовал за политикой администрации Байдена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза пошли по пути военной конфронтации с Россией под давлением администрации Джо Байдена, передает ТАСС.

    Виктор Орбан отметил, что в феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять этот конфликт своей войной. Он подчеркнул, что, если бы такой шаг был предпринят, над Европой сегодня не нависала бы угроза войны.

    По словам Орбана, вмешательство американской стороны стало определяющим фактором перехода Европы к позиции сторонников военного конфликта. Он напомнил, что нынешний президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за мир.

    Премьер-министр Венгрии считает, что страны ЕС должны извлечь урок из этого опыта и не принимать стратегические решения, исходя из внутренних политических обстоятельств в Америке. Он добавил, что отношения с США важны, однако интересы Европы должны оставаться приоритетными для ее решений.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года»  призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине.

    Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:35 • Новости дня
    Макрон анонсировал январские переговоры по гарантиям безопасности Украине

    Макрон объявил о новых переговорах по гарантиям безопасности Украине в январе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры по предоставлению Украине гарантий безопасности будут возобновлены во французской столице в начале следующего года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Переговоры по обеспечению Киева гарантиями безопасности перейдут в активную фазу в январе 2026 года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, продолжение работы по этой теме запланировано в Париже, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что уже провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы подробно обсудить ситуацию на Украине и координацию действий между странами, участвующими в «коалиции желающих». В ходе беседы подчеркивалось, что надежные и конкретные меры по обеспечению безопасности Киева нужны для «долгосрочного и прочного мира».

    В то же время, Politico отметило, что дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США.

    Турецкий политолог Айтекин Думрул заявил, что планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и увеличению риска эскалации между Брюсселем и Москвой.

    Подобные мнения стали высказывать активнее, после того, как стало известно, что уровень боеготовности армий стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен после начала обсуждений возможной отправки подразделений на Украину.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула отправителям

    SHOT: Таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула назад

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские таможенники задерживают новогодние посылки из России, признавая подарки роскошью и требуя предъявления чеков даже на продукты.

    Европейские таможенные службы блокируют новогодние посылки из России, считая их предметами роскоши, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Особенно массовые сложности фиксируются при пересечении границы через Германию и Австрию.

    Таможенники обосновывают такие меры положениями договора о функционировании Европейского союза, который позволяет странам-членам вводить ограничения на ввоз определенных товаров. Под запретом оказались не только дорогие подарки, но и, по мнению контролеров, потенциально угрожающие Европе новогодние игрушки, украшения и даже обычный шоколад.

    Одна из москвичек рассказала SHOT: «Я отправила родственникам в Австрию елочную игрушку в виде машинки, но посылка вернулась в Россию спустя несколько недель с наклейкой о запрете ввоза». В ряде случаев таможня требует предоставить документы и чеки на все предметы в отправлении – без этого доказать, что вещи разрешены к ввозу, практически невозможно.

    Дополнительно каждый отправитель должен оплатить сбор от 18 евро за каждую посылку. В случае отказа в пропуске возврата средств получить не удается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе указали на высокие риски при заказах новогодних подарков на китайских сайтах. Власти Евросоюза отметили, что 80% подобных посылок не соответствуют стандартам безопасности ЕС.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Орбан предрек скорый распад ЕС

    Орбан спрогнозировал скорый распад Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.

    Евросоюз рискует прекратить существование, если не проведет глубокую реорганизацию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что ЕС сейчас переживает процесс дезинтеграции, а брюссельская бюрократия стремится к созданию империи, несмотря на сопротивление отдельных государств.

    По словам Орбана, Брюссель принимает решения, которые постепенно перестают выполняться: «Сначала их не выполняет одна страна, потом две, потом три», – отметил он.

    Он раскритиковал решения Еврокомиссии, которая вопреки воле государств объявляет программы, наносящие ущерб промышленности.

    В частности, Орбан напомнил о планах запретить выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями с 2035 года, но заявил, что, когда реализовать это оказалось невозможно, власти ЕС «отступили».

    В качестве другого примера премьер привел миграционную политику, отметив, что Венгрия и Польша игнорируют соответствующие решения, однако к ним применяются разные меры: «Венгрия не выполняет миграционный пакт, поэтому нас штрафуют на 1 млн евро в день. Поляки делают то же самое, что и мы, но их вознаграждают», – заявил Орбан.

    Премьер-министр также указал на тенденцию к сужению национального суверенитета в ЕС и подчеркнул, что существующий в Брюсселе хаос приведет к распаду союза, если не будут предприняты срочные изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан заявил, что Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине, если бы сделал ставку на дипломатию, а не следовал политике администрации Байдена.

    Кроме того, венгерский премьер назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине, комментируя финансирование Киева Евросоюзом.

    Орбан также опубликовал видеоролик с европейскими политиками, сопроводив его узнаваемым саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Politico: Провал саммита ЕС погрузил штаб-квартиру Еврокомиссии в уныние

    Tекст: Вера Басилая

    В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после того, как лидеры ЕС не смогли согласовать изъятие российских активов, сообщает европейское издание Politico.

    Издание Politico пишет, что атмосфера в штабе Еврокомиссии далека от праздничной после завершения неудавшегося саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник отмечает, что после нескольких месяцев переговоров главы государств и правительств ЕС поставили Еврокомиссию перед «суровой реальностью», вынудив отказаться от амбициозных планов из-за политических разногласий и национальных интересов.

    Газета со ссылкой на сотрудников учреждения сообщила, что ощущение пустоты в здании ЕК стало особенно острым после того, как не удалось договориться о репарационном кредите Киеву и был перенесен срок подписания соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР на январь.

    Завершившийся рано утром 19 декабря саммит длился 17 часов, но согласовать экспроприацию замороженных российских активов не удалось из-за противодействия Бельгии. Участники встречи подтвердили бессрочную заморозку этих средств, а о добровольном возврате в ближайшее время вопрос даже не рассматривался.

    Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной, из-за чего кредиты предоставлять невозможно, а грантовая поддержка становится вынужденной мерой.

    Страны Евросоюза отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал личным поражением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен исход ключевого саммита ЕС.

    Германский политолог Александр Рар заявил, что предоставление займа Киеву создаст общую задолженность европейских стран и еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    СМИ: Глава Евросовета Кошта предложил выдать кредит Киеву без активов России

    Euronews: Глава Евросовета Кошта предложил выдать кредит Киеву без активов России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Евросовета Антониу Кошта выступил инициатором предложения о выделении Киеву кредита без изъятия замороженных российских активов на саммите в Брюсселе, сообщили СМИ.

    Как пишет Euronews со ссылкой на неназванного дипломата, Кошта осознал, что идея с репарационным кредитом оказалась в тупике, и лично предпринял попытку продвинуть альтернативный вариант, поскольку глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не могла это сделать, «чтобы активировать план Б», передает РИА «Новости».

    По данным источника, в ходе ночных переговоров Кошта вышел на первый план, а главу Еврокомиссии фактически отстранили от ключевой роли.

    Отмечается, что часть европейских лидеров, которые искали альтернативу изъятию российских активов, сочли Кошту более честным переговорщиком. Отмечается, что к фон дер Ляйен возникло недоверие из-за ее тесных связей с властями Германии.

    Ранее бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине.

    Напомним, на саммите в Брюсселе страны ЕС отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 18:53 • Новости дня
    Глава Евросовета осудил новые ограничения США для граждан ЕС

    Глава Евросовета отреагировал на новые ограничения США для пяти граждан ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Евросовета Антониу Кошта осудил визовые санкции США против пяти граждан Евросоюза, среди которых разработчик закона о цифровых услугах.

    Ограничения США на выдачу виз пяти гражданам Евросоюза вызвали жесткую реакцию председателя Евросовета Антониу Кошты, передает ТАСС. Он заявил, что подобные меры между союзниками и друзьями недопустимы, а Евросоюз отстаивает свободу выражения мнений и регулирующий суверенитет.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево также выразил возмущение решением США, отметив, что оно касается деятелей, сотрудничавших над Актом о цифровых услугах. По словам Прево, подобный закон не может рассматриваться как враждебный по отношению к США. Он подчеркнул, что санкции в отношении европейцев из-за экономических неудобств недопустимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил недовольство санкциями США против европейских политиков.

    Напомним, что США обвинили бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона в попытках ввести цензуру против граждан Соединенных Штатов. Далее Государственный департамент Соединенных Штатов ввел визовые ограничения для Бретона и еще четырех европейских активистов.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 00:52 • Новости дня
    Пользователи в России и других странах пожаловались на сбои в работе Steam

    Tекст: Антон Антонов

    Платформа Steam столкнулась с массовыми сбоями, жалобы поступают из России, США и других стран, свидетельствуют данные портала Downdetector.

    Согласно данным портала Downdetector, фиксирующего неполадки интернет-ресурсов, основной поток жалоб поступил из США, где зарегистрировано более 13,6 тыс. сообщений о сбоях. Помимо этого, тысячи обращений пришлись на пользователей из Британии, Германии, Канады и Турции, передает ТАСС.

    Пользователи в разных странах, включая Россию, отметили различные проблемы: 82% столкнулись с невозможностью подключиться к сайту, 11% испытывают сложности при оформлении покупок, еще 7% не смогли войти в личный кабинет.

    В России 52% жалоб касались некорректной работы сайта, 22% – общего сбоя, 16% – мобильного приложения, а 8% – личного кабинета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре пользователи по всему миру пожаловались на сбои в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 18:22 • Новости дня
    Король Бельгии поддержал запрет на использование активов России

    Король Бельгии поддержал сохранение российских активов в Euroclear

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В своих Рождественских пожеланиях король Бельгии Филипп выступил против использования замороженных российских активов в интересах Украины.

    Король Филипп в ежегодном обращении публично поддержал позицию бельгийских властей, отвергающих идею использования замороженных российских активов на Украине, пишет РИА «Новости». По его словам, участие Бельгии на стороне украинского народа остается «твердым и непоколебимым», но позиция правительства по российским резервам не противоречит этому курсу.

    Почти все золотовалютные резервы России, замороженные решением Евросоюза, размещены в Бельгии на счетах Euroclear. Объем замороженных средств достигает 180 млрд евро. Банк России ранее подал судебный иск к Euroclear Bank о взыскании около 18,2 трлн рублей, учитывая не только резервы, но и упущенную выгоду.

    Контекстом для заявления Филиппа стала дискуссия в ЕС о возможности направить прибыль от резервов или сами средства на кредитование Украины, однако бельгийское правительство последовательно отвергало эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины на саммите 18 декабря.

    Напомним, план ЕС по использованию российских замороженных активов для кредита Киеву провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии и главы кабмина Италии.

    Причем Бельгия поддержала бессрочную заморозку активов, но заблокировала их экспроприацию ради Украины. Эксперты газеты ВЗГЛЯД позже объяснили, почему Бельгия не пошла на такой шаг.

    Сейчас в офисе еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после провала инициативы по изъятию российских средств.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 11:37 • Новости дня
    Посол России заявил о риске новой зависимости Австрии от поставщиков СПГ

    Посол России заявил о риске Австрии попасть в зависимость от СПГ США и Норвегии

    Tекст: Вера Басилая

    Австрия может столкнуться с новой энергетической зависимостью из-за увеличения поставок СПГ из Норвегии и США на фоне отказа от российских ресурсов, заявил новый посол России в Вене Андрей Грозов.

    Посол России в Вене Андрей Грозов заявил, что Австрия может оказаться в зависимости от поставщиков сжиженного природного газа, главным образом из Норвегии и США. Он отметил, что выпавшие объемы газа, превышающие 80%, приходится приобретать по куда более высокой и непредсказуемой цене, передает РИА «Новости».

    Российский дипломат подчеркнул, что власти Австрии, делая ставку на самостоятельность и стремясь снизить роль российских энергоресурсов, попадают в новую зависимость от западных компаний. Руководство страны, по его словам, сознательно избегает анализа причин энергетического кризиса, чтобы не признавать просчеты собственной политики.

    Грозов также констатировал, что предпринимаемые меры по стабилизации цен носят декларативный характер и не приносят ощутимых результатов для населения. Он указал, что рядовые австрийцы регулярно сталкиваются с ростом расходов на газ и электричество, а промышленные предприятия вынуждены переносить производство за границу из-за высоких издержек на энергоресурсы. За три года этот путь избрали более 40% компаний.

    В Москве ранее неоднократно подчеркивали, что Запад, отказавшись от закупок российских энергоресурсов, оказался в более глубокой зависимости из-за роста цен. По данным российских властей, несмотря на официальный отказ, европейские страны продолжают приобретать нефть, уголь и газ из России через посредников по более высоким ценам.

    Ранее Россия в октябре заняла третье место по доле в общей стоимости импорта газа ЕС.

    В октябре страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Дуров обвинил Макрона в попытке создать цифровой ГУЛАГ в ЕС

    Дуров заявил о попытках Макрона превратить ЕС в цифровой ГУЛАГ

    Tекст: Вера Басилая

    Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сравнил инициативы президента Франции Эмманeэля Макрона с созданием цифрового ГУЛАГа в Евросоюзе и обвинил его в желании подавлять онлайн-критику.

    Сооснователь Telegram Павел Дуров, комментируя решение США о введении визовых ограничений против экс-еврокомиссара Тьерри Бретона, выразил уверенность, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ, передает ТАСС.

    Дуров подчеркнул, что Тьерри Бретон, автор закона о цензуре в ЕС, является близким союзником и ставленником Макрона.

    «Столкнувшись со сверхнизкими рейтингами одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой ГУЛАГ с помощью цензуры и массовой слежки», – отметил Дуров.

    Тьерри Бретон, по сообщению Дурова, был назван идейным вдохновителем закона ЕС о цифровых услугах, который значительно усилил контроль над интернет-платформами.

    Марко Рубио, госсекретарь США, заявил, что в страну запрещен въезд тем, кто причастен к попыткам внедрить цензуру, а также отметил, что Вашингтон может расширить санкционный список. По словам Рубио, в Европе, по мнению США, стремятся заставить американские платформы наказывать своих граждан за выражение определенных взглядов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство санкциями Вашингтона против ряда европейских политиков.

    Власти США ввели визовые ограничения в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов. Американские власти обвинили Бретона в попытках ввести цензуру против граждан Соединенных Штатов. Сам Тьерри Бретон назвал действия США «охотой на ведьм».

    Комментарии (0)
