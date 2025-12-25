Врач предупредила о смертельной опасности горячей ванны при гриппе

Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы

Ветеран ФСБ назвал подрыв полицейских на юге Москвы диверсией спецслужб Украины

Tекст: Анастасия Куликова

«Взрыв на улице Елецкой на юге Москвы – диверсионный акт, а заказчиками, скорее всего, являются украинские спецслужбы», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа». Собеседник напомнил о методах противника: обмануть человека, а потом его шантажировать.

«Чаще всего «на крючок» попадаются несовершеннолетние, потому что они более доверчивы. Но иногда в капкан мошенников, действующих с территории Украины, попадают и взрослые люди. Сначала их просят под разными предлогами назвать код из СМС и личные данные, а затем начинают оказывать давление на них, упоминая, например, якобы донаты в пользу ВСУ или потерю гражданами России своих средств», – детализировал спикер.

«В результате человек, желая, чтобы от него отстали и он вернулся к прежней жизни, готов оказать им «услугу», – добавил Филатов. Он допускает, что подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, мог быть жертвой такой мошеннической схемы.

«Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы. Или его задачей было подложить взрывное устройство под служебную машину полиции. Кстати, непонятно, сам он взорвался или его СВУ привели в действие дистанционно. Следствие, уверен, во всем разберется», – рассуждает ветеран ФСБ.

Если подтвердится версия с закладкой взрывчатки, то возникает вопрос, почему целью стал автомобиль полиции. Прежде украинские спецслужбы нацеливались на высокопоставленных чиновников, политических деятелей и генералов Генштаба. «Это диверсии разного уровня как по затратам, так и по эффекту», – указал Филатов.

«Чтобы подложить СВУ под машину, скажем, чиновника, необходимо провести разведывательную деятельность. Я думаю, что к убийству генерала Сарварова причастны люди, прошедшие подготовку, а не кто-то, обманутый мошенниками, с испугу согласившийся на преступление. Для Украины последние – расходный материал, и цели для них подбираются более доступные, как, например, машина ДПС», – уточнил собеседник.

«Кроме того, противник не оставляет попыток повлиять на российское гражданское общество: вызвать некую тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, страх, что взрыв может произойти не с машиной ДПС, а в месте большого скопления людей», – добавил спикер. На этом фоне он призвал государственные структуры России проводить более активные профилактические действия с гражданами.

«На мой взгляд, важно также, чтобы человек, который оказался перед выбором: совершить под давлением украинских спецслужб диверсию или прийти в полицию с проблемой шантажа, с повинной – выбирал второе. Люди этого не делают, потому что боятся преследования. Если была бы практика, что попавший в такие «ножницы» и обратившийся в правоохранительные органы освобождается от ответственности, то, может быть, взрывов и поджогов стало бы меньше», – полагает Филатов.

«Более того, в такой ситуации у силовиков появилась бы возможность вести оперативную игру и выявлять тех, кто передает взрывные устройства, а также оперативно раскрывать преступные сети, которые представляют большую опасность, чем исполнитель», – считает он.

Военный журналист Роман Сапоньков, в свою очередь, призывает серьезнее взяться за деятельность кол-центров. «Это серьезная диверсионная разведдеятельность врага. И они годами оттачивали умение по вербовке, просто делали это через подбор скриптов через кражу денег, таким образом еще и находясь на полной самоокупаемости», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. По данным следствия, в ночь на 24 декабря инспекторы увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.

«В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», – говорится в заявлении. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

Столичное управление Госавтоинспекции сообщило, что погибшие – 24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Максим Горбунов. Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь.

Следователи рассматривают несколько версий подрыва полицейских в Москве, среди них – случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

22 декабря в этом же районе, на соседней улице Ясеневой, произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России. По одной из версий, к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.