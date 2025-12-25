В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева

Mercedes сбил бывшего помощника Горбачева Славина в центре Москвы

Tекст: Антон Антонов

О том, что 84-летний Славин был сбит машиной сообщил источник РЕН ТВ.

«У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации», – сказал Борис Славин, сын пострадавшего.

По данным РЕН ТВ, «медики диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица». Славин доставлен в ГКБ имени Боткина.

Борис Славин – советский и российский политолог, бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева, доктор философских наук, член Академии политических наук и преподаватель МПГУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Горбачев умер 30 августа 2022 года на 92-м году жизни. Политик страдал от тяжелой и продолжительной болезни.



