Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

Путин провел встречу с представителями бизнеса при участии Набиуллиной

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием», – приводит слова Пескова РИА «Новости»

Участие приняли руководители частных и государственных компаний, а также представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Песков отметил, что встреча носила исключительно «деловой и прикладной характер», в центре дискуссии оказались вопросы, связанные с демографией, политикой поддержки рождаемости и инвестиционной активностью компаний.

Внимание было уделено вопросам импортозамещения, защите окружающей среды, а также обсуждению ситуации с рублем, ключевой ставкой и механизмами кредитования. Были рассмотрены и другие актуальные темы, касающиеся экономического развития страны, добавил Песков.

Председатель РСПП в ходе беседы пригласил Владимира Путина на 35-й съезд союза, который пройдет весной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин провел встречу с членами правительства. В пятницу в эфире ведущих телеканалов, а также в интернете и на радио прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».