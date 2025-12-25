  • Новость часаПВО сбила семь атаковавших Москву беспилотников
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «План Зеленского» оказался вбросом и имитацией
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ
    Закончилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева
    Чиновников польского Гданьска не впустили в здание генконсульства России
    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года
    Авиаэксперт объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»
    25 декабря 2025, 00:12 • Новости дня

    Католическое Рождество отмечают в мире в четверг

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг, 25 декабря, католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

    До разделения церкви в 1054 году западные и восточные христиане праздновали Рождество в один день. Дата праздника была формально установлена еще в 431 году Вселенским собором в Эфесе – 25 декабря, передает ТАСС.

    В 1054 году христианская церковь раскололась на католическую с центром в Риме и православную с центром в Константинополе. Однако до конца XVI века и западные, и восточные христиане продолжали праздновать Рождество одновременно.

    В 1582 году папа Григорий XIII ввел григорианский календарь, и с тех пор католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей, включая Антиохийскую, Александрийскую, Кипрскую, Болгарскую, Румынскую и Элладскую, отмечают праздник 25 декабря.

    Русская православная церковь и некоторые другие продолжают придерживаться юлианского календаря, поэтому отмечают Рождество 7 января по новому стилю.

    23 декабря 2025, 10:43 • Новости дня
    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах

    «Ленинград» и Киркоров возглавили список самых дорогих артистов на Новый год

    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративах в этом году стали группа «Ленинград» и Филипп Киркоров, чьи гонорары начинаются от 20 млн и 12 млн рублей соответственно.

    Группа «Ленинград» и Филипп Киркоров стали самыми дорогими артистами, которых приглашают для выступлений на новогодних корпоративах в России, передает ТАСС.

    Как рассказали представители ведущих ивент-агентств, гонорар группы «Ленинград» на таких мероприятиях начинается от 20 млн рублей, а Филиппа Киркорова – от 12 млн рублей. Григорий Лепс выступает за сумму от 10 млн рублей, Леонид Агутин – от 8 млн рублей, а Любовь Успенская – от 5 млн рублей.

    Среди других востребованных артистов на праздничный сезон оказались Татьяна Буланова, «Дискотека авария», Полина Гагарина, Юлия Зиверт, Сергей Лазарев и Дима Билан. По словам экспертов, гонорары звезд в декабре могут вырастать в два-три раза по сравнению с обычными месяцами. Например, выступление Полины Гагариной или Зиверт обойдется минимум в 8 млн рублей, а Димы Билана – от 6 млн рублей.

    Ивент-агентства отмечают, что окончательная стоимость выступления зависит не только от рейтинга артиста, но и от даты, формата мероприятия и города проведения. Цена меняется, если выступление проходит не в Москве, а в других городах, среди которых Новосибирск, Владивосток и Краснодар. «Топовых ведущих и артистов часто бронируют за полгода, а иногда даже за год», – добавил представитель агентства.

    Дополнительно заказчикам необходимо учитывать расходы на бытовой и технический райдер: перелеты, размещение артистов и их команд, транспорт, количество VIP-проходов и аренду технического оборудования для площадки. Кроме того, эксперты обратили внимание на высокий спрос на стендап-комиков, звезд с популярных ТВ-шоу и соцсетей, таких как Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд.

    Помимо выступлений исполнителей, актуальны необычные форматы: иллюзионисты, шоу с эффектными тортами и альтернативные концепции вечеринок. Как отмечают участники рынка, крупные компании по-прежнему устраивают масштабные корпоративы, а небольшие организации отдают предпочтение камерным праздникам в офисах. Ключевым запросом для заказчиков остается создание уникальной атмосферы и эмоций, когда гости ждут не просто концерта, а по-настоящему запоминающегося и живого опыта.

    Ранее продюсер Табриз Шахиди назвал самых дорогих артистов для корпоративных мероприятий в 2025 году.

    Между тем сообщалось, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до 4 млн рублей за одно выступление.

    Комментарии (21)
    22 декабря 2025, 18:39 • Новости дня
    Стали известны предпочтения россиян при выборе игрушек для подарка ребенку
    Стали известны предпочтения россиян при выборе игрушек для подарка ребенку
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Почти половина россиян при выборе новогоднего подарка для ребёнка обращает особое внимание на то, чтобы игрушка была произведена в России.

    Почти каждый четвёртый россиянин считает важным подарить ребёнку новогоднюю игрушку, победившую в конкурсе «Родная игрушка», сообщают аналитики ВЦИОМ по итогам совместного исследования с Российским обществом «Знание». В опросе участвовали 1600 совершеннолетних жителей 79 регионов в декабре 2025 года.

    Большинство опрошенных намерены делать подарки на Новый год, но ожидания детей и взрослых заметно различаются. По словам россиян, дети больше всего хотят получить гаджеты – такой вариант выбрали 59% взрослых, 31% назвали деньги, а 19% – сладкие подарки. Однако сами родители чаще планируют дарить сладости (34%), деньги (27%) и творческие наборы (17%), а книги выбирают в четыре раза чаще, чем, по их мнению, этого хотят дети.

    За последний год заметно выросла доля россиян, планирующих дарить деньги: в 2025 году их стало 27% против 17% годом ранее. Женщины чаще приобретают сладкие подарки и творческие наборы, а москвичи и петербуржцы – наоборот, реже других выбирают сладости. Россияне с высоким уровнем дохода предпочтут деньги, при этом граждане с ограниченным бюджетом тяготеют к мягким игрушкам.

    При выборе новогоднего подарка большинство россиян думает прежде всего о том, чтобы игрушка нравилась самому ребёнку – этот фактор указали 41% респондентов. Не менее важны развивающие свойства игрушки (29%), безопасность (26%) и качество материалов (25%). Почти половина опрошенных – 47% – считают важным, чтобы подарок был сделан в России.

    О конкурсе «Родная игрушка» знают 16% россиян, и для почти трети (28%) из них важно, чтобы игрушка была победителем этого конкурса. Подобный подход свойственен, в первую очередь, пожилым людям и сельским жителям. Исследование также показало, что 47% респондентов считают недостаточным выбор российских игрушек, основанных на национальных традициях и истории, особенно среди семей с детьми школьного возраста.

    Конкурс «Родная игрушка» поддерживается Российским обществом «Знание» и Движением Первых как часть просветительской работы. Организаторы надеются через конкурс продвигать отечественные товары для детей, поддерживать семейные ценности и формировать осознанный подход к воспитанию детей на основе культурных традиций.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (2)
    23 декабря 2025, 04:35 • Новости дня
    Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий

    Tекст: Катерина Туманова

    Отказ от опохмеления 1 января – это не вопрос силы воли, а условие для безопасного и быстрого выхода из алкогольной интоксикации, заявила рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова.

    По словам специалиста, главная причина тяжелого самочувствия после алкоголя – накопление ацетальдегида, который и вызывает неприятные симптомы похмелья.

    «Новая порция спиртного не решает проблему, а временно маскирует недомогание, усиливая интоксикацию», – пояснила Устинова «Газета.Ru».

    Повторное употребление алкоголя приводит к реакции ацетальдегида с дофамином, вследствие чего образуются соединения с морфиноподобным эффектом. Это создает иллюзию облегчения и способствует быстрой зависимости.

    Устинова подчеркивает, что опохмеление увеличивает нагрузку на перегруженную печень, на сердечно-сосудистую систему, что проявляется более высокими рисками аритмий, перепадов давления и обезвоживания.

    Вместо того чтобы пить алкоголь, доктор рекомендует употреблять больше чистой воды, восполнять солевой баланс, отдыхать и дать организму время на восстановление.

    Если состояние быстро ухудшается или появляются настораживающие симптомы, специалист советует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Белоусова рассказала, возможно ли похудеть за месяц без вреда. Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 13:53 • Новости дня
    Раскольники из ПЦУ на Украине решили праздновать Рождество 7 января

    На Украине три прихода ПЦУ решили праздновать Рождество 7 января

    Tекст: Вера Басилая

    В Ивано-Франковской области несколько приходов ПЦУ приняли решение отмечать Рождество 7 января, несмотря на переход Православной церкви Украины на новый календарь, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

    Ранее о решении отметить Рождество 7 января сообщили в Союзе православных журналистов, передает ТАСС.

    Согласно информации, три прихода Православной церкви Украины в Ивано-Франковской области решили придерживаться традиционной даты праздника, несмотря на переход ПЦУ на новоюлианский календарь с празднованием 25 декабря.

    Председатель общины верующих храма апостолов Петра и Павла в селе Космач Дмитрий Мохначук заявил, что 25 декабря храм будет открыт для верующих, однако праздничного богослужения в этот день не состоится.

    В Ивано-Франковской епархии ПЦУ заявили, что официального обращения от этих приходов не поступало. Представители ПЦУ пояснили, что допускается возможность для отдельных приходов сохранять принятую ранее дату Рождества по старому стилю без каких-либо ограничений по срокам.

    В канонической Украинской православной церкви также подтвердили, что продолжат отмечать Рождество 7 января, невзирая на изменения календаря.

    Ранее Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря.

    Зеленский объявил о разработке новой концепции размещения профессиональных праздников в национальном календаре.

    Кроме того, на Украине отменили выходные на новогодние праздники.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса

    Flightradar24 сообщил о старте полета саней Санта-Клауса с Северного полюса

    Tекст: Денис Тельманов

    Волшебные сани с упряжкой оленей отправились с Северного полюса и уже достигли воздушного пространства Швеции вечером во вторник, сообщил портал отслеживания воздушных судов Flightradar24.

    Сани Санта-Клауса с упряжкой оленей вылетели с Северного полюса, сообщил портал Flightradar24, специализирующийся на визуализации движения воздушных судов.

    По данным сервиса, вылет Санты состоялся во вторник, 23 декабря. К 18.49 мск Санта-Клаус пролетел над территорией Швеции.

    Передвижение саней отслеживается в реальном времени, что позволяет наблюдать за маршрутом волшебника по всему миру. Традиционно в преддверии католического Рождества сервис отслеживания публикует маршрут Санта-Клауса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство задействовало радары и истребители для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 08:31 • Новости дня
    Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе перед Новым годом

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянам предстоит всего два рабочих дня на следующей неделе, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы с отдыхом до 12 января, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

    Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина сообщила, что следующая рабочая неделя, завершающая 2025 год, будет самой короткой и продлится только два дня – понедельник и вторник. Среда, 31 декабря, станет выходным из-за переноса. Парламентарий отметила: «Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой и состоять всего из двух рабочих дней». Первым рабочим днем в 2026 году станет понедельник, 12 января. Депутат подчеркнула, что работодатели не могут уменьшать зарплату работникам из-за большого числа январских выходных, передает ТАСС.

    Стенякина добавила, что это одни из самых длинных новогодних каникул за последнее время. В январе 2026 года ожидается 15 рабочих и 16 выходных или праздничных дней, что делает этот месяц самым «нерабочим» с 2021 года. Для сравнения, в январе 2022 года было 16 рабочих дней, а в 2023–2025 годах – по 17 дней. В Трудовом кодексе России заложено 14 официальных праздников, если они совпадают с выходными, то дни отдыха переносятся.

    В 2026 году, как и годом ранее, россияне проведут в работе 247 дней, а 118 дней останутся выходными или праздничными. При этом новогодние каникулы будут максимально длинными, а майские праздники заметно короче – только два отрезка: с 1-го по 3-е и с 9-го по 11 мая.

    Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    В грузинском Гардабани елка сгорела во время праздничной церемонии

    Главная елка в грузинском Гардабани сгорела во время церемонии зажжения гней

    Tекст: Мария Иванова

    Во время праздничной церемонии в центре Гардабани в Грузии главная новогодняя елка высотой около шести метров вспыхнула и полностью сгорела, оставив только металлический каркас.

    В городе Гардабани в регионе Квемо-Картли во время церемонии зажжения огней загорелась главная новогодняя елка, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в момент, когда на центральной площади города находилось множество жителей, пришедших на праздничное мероприятие.

    По опубликованным телеканалами кадрам видно, что елка, высотой несколько метров, быстро загорелась, и практически полностью сгорела, оставив только металлический каркас. Очевидцы отмечают, что происшествие произошло очень внезапно.

    Власти пока не сообщают о причинах пожара и о том, есть ли пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гирлянда на главной елке Украины в Киеве загорелась во время церемонии открытия в 2020 году. Огонь удалось потушить оперативно.

    В начале этого года городская елка в уральском Лесном вспыхнула из-за неосторожно запущенного фейерверка.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 09:05 • Новости дня
    В ОП рассказали о штрафах за принуждение к работе в Новый год

    Член ОП Машаров заявил о штрафах за принуждение к работе в Новый год

    Tекст: Вера Басилая

    Работодатели рискуют получить до 70 тыс. рублей штрафа за привлечение персонала к работе в новогодние праздники без письменного согласия, зявил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

    По словам Машарова, организации, которые будут привлекать сотрудников к работе на Новый год без их письменного согласия, ждут значительные штрафы, передает ТАСС.

    Он отметил, что к административной ответственности будут привлекать как юридические лица, так и индивидуальных предпринимателей и руководителей компаний.

    Машаров отметил, что за работу в праздники без соблюдения норм действующего законодательства организацию могут оштрафовать от 30 до 50 тыс. рублей, а ИП или должностное лицо организации – от 1 до 5 тыс. рублей.

    В случае повторного нарушения суммы вырастут: организациям грозит от 50 до 70 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям или должностным лицам – от 10 до 20 тыс. рублей. Руководителей могут дисквалифицировать на срок до трех лет.

    Эксперт подчеркнул, что работодатель не вправе наказывать сотрудника за отказ выйти в новогодние праздники.

    «Невыход на работу в такой ситуации не является дисциплинарным проступком», – пояснил Машаров.

    Без согласия сотрудника можно привлечь к работе только в исключительных случаях – например, если речь идет о ликвидации катастроф, чрезвычайных ситуациях, обслуживании населения или неотложном ремонте. Также для работников творческих профессий могут действовать особые условия.

    Новогодние праздники в 2025-2026 годах продлятся рекордные 12 дней – с 31 декабря до 11 января включительно.

    Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год.

    Юрист Филипп Честных заявил, что размер оплаты труда за смену в новогодние каникулы должен оплачиваться не меньше, чем в двойном тарифе, а отдельные договоры могут предусматривать еще более высокие выплаты.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 14:59 • Новости дня
    Вице-премьеры и министры исполнили детские мечты на Новый год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьеры и министры присоединились к акции «Елка желаний» и исполнят новогодние мечты детей со всей страны.

    Вице-премьер Александр Новак подготовил шесть подарков, среди которых – баскетбольный мяч, беспроводная колонка и зимний комбинезон для братьев из Карпинска, а также художественный набор с мольбертом для 11-летней Ксении из Петербурга, сообщается в Telegram-канале правительства России. Кроме того, 12-летний Георгий из Ставропольского края посетит концерт органной музыки.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин исполнил мечты детей с новых территорий. Сестры из Горловки получат велосипед и светящуюся карту мира, а 14-летняя Жанна из Мелитополя посетит Третьяковскую галерею.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко организует экскурсию на ВДНХ для 17-летней Анны из Нижегородской области, подарит комплект книг по биологии Маргарите из Москвы и набор для опытов пятилетнему Мирону из Краснодара.

    Министр труда Антон Котяков вручит набор книг трехлетнему Владиславу из Смоленска, организует Матвею из Петрозаводска возможность почувствовать себя пилотом, а Дмитрий из Перми побывает на фабрике по производству шоколада «Аленка».

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут подарит оверлок 14-летней Анастасии из Барнаула, организует кулинарный мастер-класс для Карины из Краснодарского края и позволит восьмилетнему Максиму из Москвы попробовать себя в роли тракториста.

    Министр экономического развития Максим Решетников воплотит мечту Алены из Владивостока стать проводником, Данила из Севастополя – побывать пожарным, а Денис из Подмосковья попадет на съемки «Поля чудес».

    Ранее президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 08:57 • Новости дня
    Потомок рода Чайковских заявил о росте интереса к русскому миру через «Щелкунчика»

    Tекст: Вера Басилая

    Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» часто звучит на американских праздниках, способствуя положительному интересу к русской культуре и традициям среди жителей США, заявил пра-пра-правнучатый племянник композитора Денис фон Мекк.

    Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» остается одной из ключевых рождественских традиций в США, и именно через этот балет американцы знакомятся с русским культурным наследием, передает РИА «Новости». Об этом рассказал пра-пра-правнучатый племянник композитора Денис фон Мекк.

    По его словам, «Щелкунчик» прочно ассоциируется у большинства американцев с главным семейным праздником – Рождеством.

    Фон Мекк отметил, что музыка из «Щелкунчика» звучит не только на сцене, но и по радио, телевидению и даже в рекламе, что способствует формированию позитивного образа русской культуры в США.

    «Эта музыка показывает сердце и душу русского композитора слушателям разных национальностей и формирует хорошее отношение к той стране, выходцем из которой и патриотом которой был Петр Ильич», – заявил потомок Чайковского.

    Он также поделился мнением, что музыка – это культурный код, который, год за годом повторяясь и становясь любимым, неизбежно формирует у людей положительные эмоции и привычки. По его словам, именно эти эмоции являются основой для хорошего восприятия «русского мира» за рубежом.

    Максимальная стоимость комплекта билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 800 тыс. рублей при стартовой цене в 200 тыс. рублей.

    До этого комплект билетов на этот же спектакль продали за 510 тыс. рублей.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Кинолог напомнил о защите питомцев от стресса новогодней ночи

    Кинолог Голубев напомнил о защите питомцев от стресса новогодней ночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый год приносит домашним собакам сильный стресс из-за фейерверков, неожиданных запахов и громких звуков, что может спровоцировать нежелательное поведение, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

    «Основная опасность праздника для собак – резкое изменение привычного ритма жизни. Животные привыкают к определённому режиму и предпочитают стабильность. Новый год – это новые запахи, звуки, часто весьма пугающие вроде салютов, суета и шумы от соседей», – отметил он в беседе с RT.

    Питомец может воспринимать подобные тревожные ситуации как угрозу, от которой необходимо спасаться.

    Кинолог поясняет, что оставляя собаку одну в новогоднюю ночь, хозяева подвергают ее сильному стрессу. Хозяин для собаки – гарант защиты, и питомец часто ориентируется на его поведение.

    Если человек сохраняет спокойствие во время грозы или салюта, собака считывает его эмоции и может расслабиться. Однако отсутствие хозяина приводит к самостоятельной оценке ситуации животным, что может вызвать страх, лай, вой или порчу имущества.

    Наибольшую опасность новогодней ночи представляют фейерверки: громкие звуки не только пугают собак, но и причиняют им боль из-за высокой чувствительности слуха.

    Питомцам для снижения стресса рекомендуется обустроить безопасное укрытие, где они смогут спрятаться. Перед пиком празднований Голубев советует выгуливать собаку и заниматься с ней активными играми, чтобы она устала и была менее восприимчива к стрессу ночью.

    В отдельных случаях допустимо использовать седативные препараты, но только после назначения ветеринарного врача.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британский кот-мышелов Ларри, про которого снимут документалку, не стал сопровождать главу британского правительства Кира Стармера и главу киевского режима Владимира Зеленского в резиденцию на Даунинг-стрит и сбежал. Британские ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов.

    Ветеринар Руденко предупредил о риске аромасвечей для кошек.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 06:50 • Новости дня
    Раскольники захватили храм УПЦ в Кировоградской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Чечелиевка Кировоградской области Украины раскольники из так называемой Православной церкви Украины захватили Покровский храм Александрийской епархии канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов.

    Сообщается, что группа «рейдеров» ПЦУ взломала двери храма, который был опечатан до решения суда и оставался закрытым последние три года. На момент захвата около храма молились прихожане УПЦ, на территории находились сотрудники полиции, передает ТАСС.

    «Клирик» ПЦУ Марк Левкив объявил о начале «инвентаризации имущества» и вместе с другими раскольниками оскорблял сторонников УПЦ. Свидетели рассказали, что один из представителей ПЦУ напал на протоиерея Димитрия Городецкого – благочинного Петровского округа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается вытеснение Украинской православной церкви. В октябре сторонники ПЦУ захватили храм в Миньковцах на Украине. В Вышгороде Киевской области представители ПЦУ предприняли попытку захватить действующий Пантелеймоновский храм канонической Украинской православной церкви.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 14:09 • Новости дня
    Главный диетолог Москвы рассказала о сроках хранения салата оливье

    Диетолог Стародубова: Заправленный салат оливье хранится не более трех часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Салат оливье без заправки может быть безопасно сохранен в холодильнике максимум двое суток, при этом заправленный салат лучше съедать сразу, отмечают диетологи.

    О правилах хранения салата оливье рассказала РИА «Новости» главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. Она отметила, что по санитарным нормам срок хранения оливье может быть увеличен, однако безопасным сроком является не более двух суток.

    При этом важно, чтобы все было приготовлено из свежих продуктов и не использовались старые заготовки. Если ингредиенты уже простояли день, это время суммируется к общему сроку хранения.

    Главным правилом Стародубова назвала необходимость заправлять оливье майонезом или сметаной только перед подачей на стол и исключительно в том объеме, который будет съеден за ближайшее время. По словам врача, после заправки салат не стоит держать на столе более трех часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опрос назвал главный ингредиент салата оливье в России. По его результатам, 72% россиян выбирают традиционный салат с вареной колбасой, альтернативу выбирает меньшинство.

    Сейчас приготовление салата оливье на Новый год стоит 363 рубля при покупке ингредиентов в крупных торговых сетях, подсчитали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

    При этом Росстандарт отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и салат оливье.


    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Володин призвал депутатов взять пример с Деда Мороза

    Володин сравнил ответственность депутатов с обязанностями Деда Мороза

    Tекст: Мария Иванова

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил депутатам о необходимости личной ответственности, сравнив их роль с Дедом Морозом, который не должен приходить без подарков.

    Депутаты Госдумы должны брать пример с Деда Мороза и помнить о своей ответственности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Дед Мороз ведь тоже должен был на себя взять определенную ответственность. Он радость нес, подарки приносил, он не мог быть беззаботным. Если Дед Мороз пришёл бы без подарков, то это не Дед Мороз. Вот мы должны всегда с вами понимать это и чувствовать ответственность».

    Володин добавил, что в старших классах сам исполнял роль Деда Мороза, отмечая важность чувства долга и внимательного отношения к ожиданиям окружающих.

    По мнению председателя, депутаты в своих округах должны активно решать насущные вопросы жителей и искать оптимальные пути решения проблем. Он обратил внимание, что перемены начинаются с работы над собой: только в таком случае, считает Володин, можно качественно менять ситуацию и приносить реальную пользу обществу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дед Мороз рассказал, что его спасает от выгорания. Он также поделился, что за последние десять лет новогоднего путешествия ему дарили необычные подарки.

    Также российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что самым необычным желанием, которое ему озвучили дети, стало пожелание самому стать Дедом Морозом.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 01:45 • Новости дня
    Американские военные сообщили о полете Санта-Клауса над Россией

    Командование ПВО США и Канады сообщило о полете Санта-Клауса над Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Санта-Клаус в рамках ежегодного рождественского турне пролетел над Россией, сообщило объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

    Согласно информации NORAD, Санта-Клаус, который проводит 70-е юбилейное рождественское турне, около 14.06 мск пролетел над Уэленом на Чукотке. Далее маршрут проходил через Дальний Восток, Сибирь, Урал и европейскую часть России, включая Якутск, Екатеринбург, Волгоград, Петербург и Москву, передает РИА «Новости».

    Затем Санта-Клаус полетел в Африку, дальнейший его маршрут пролегает над Западной Европой, после чего он полетит на Американский материк.

    Инициатива «NORAD следит за Сантой» появилась в 1955 году после ошибки в рекламе в Колорадо. Номер, предназначенный для звонков детям Санта-Клаусу, случайно направлял на горячую линию континентального командования ПВО. С тех пор база ВВС в Колорадо стала традиционным центром слежения за турне Санта-Клауса на Рождество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сообщил, что задействовал радары и истребители для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    Комментарии (0)
    Главное
    Постпред США при НАТО заявил о согласовании гарантий безопасности Киеву
    Суд арестовал директора подмосковного пансионата после массового отравления
    Собянин сообщил о дефиците 500 тыс. работников в Москве
    Умерла основатель РЕН ТВ Ирена Лесневская
    В Госдуме оценили перспективы доступа к VPN в 2026 году
    «Почта России» опровергла сообщения о массовых увольнениях
    Долина попросила о возможности пожить в проданной квартире