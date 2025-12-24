В Болгарии одобрили экстрадицию россиянина Ивина в США

Болгарский суд одобрил экстрадицию россиянина Сергея Ивина в Соединённые Штаты, передает РИА «Новости».
По информации посольства России в Софии, адвокат Ивина в ближайшее время намерен подать документы на апелляцию по этому делу.
Параллельно принято решение об экстрадиции другого гражданина России – Олега Ольшанского. Его защита уже обжаловала решение, а новое рассмотрение этого дела ожидается в начале января.
О задержании Ивина и Ольшанского стало известно в пятницу: оба арестованы по запросу Вашингтона. Американские власти обвиняют россиян в нарушении санкционного режима и отмывании денег.
Как рассказали в российском посольстве, сотрудники консульства посещали задержанных в софийском СИЗО, жалоб на состояние здоровья не поступало. Дипломаты также поддерживали контакт с заключёнными и их юристами, содействовали улучшению условий содержания и присутствовали на заседаниях суда.
Ранее власти Болгарии арестовали по запросу США двух граждан России, Олега Ольшанского и Сергея Ивина.