    24 декабря 2025, 21:46 • Новости дня

    Суд в Москве дал срок экстрадированному наркоторговцу из Венесуэлы

    Tекст: Ольга Иванова

    Гражданин России, экстрадированный в страну с территории Венесуэлы за организацию наркотрафика, получил 15 лет строгого режима после задержания спустя 12 лет бегства, сообщает Генпрокуратура РФ.

    Тушинский районный суд Москвы приговорил экстрадированного из Венесуэлы Станислава Ружицкого к 15 годам лишения свободы за организацию масштабного наркотрафика в Московском регионе, сообщает РИА «Новости». Приговор предусматривает отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.

    В Генпрокуратуре рассказали, что преступная деятельность группы была прекращена еще в 2012 году – тогда участники были задержаны и привлечены к ответственности. После этого Ружицкому удалось скрыться за границей, и в 2016 году он был объявлен в международный розыск.

    В ноябре 2024 года Ружицкого задержали в Венесуэле и экстрадировали в Россию. По данным МВД, Ружицкий в 2009 году с подельниками закупал наркотики в Петербурге и переправлял их в Москву, где товар распределялся по тайникам для последующего сбыта.

    В Генпрокуратуре уточнили, что наркотики распространялись через курьеров в Московском регионе, действуя в составе организованной преступной группы, деятельность которой была прекращена правоохранителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители пресекли попытку провоза более 135 кг гашиша стоимостью свыше 400 млн рублей в Россию.

    24 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Любимова посетила премьеру фильма «Буратино» в Москве

    Министр культуры Любимова посетила премьеру фильма «Буратино» в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Министр культуры Ольга Любимова посетила премьеру новой экранизации «Буратино» в московском кинотеатре «Октябрь».

    Премьеру фильма «Буратино» режиссера Игоря Волошина посетила министр культуры России Ольга Любимова, передает ТАСС.

    На мероприятии в кинотеатре «Октябрь» картину презентовали продюсеры Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сам режиссер Игорь Волошин, а также исполнители главных ролей.

    Выступая на сцене, Бондарчук выразил благодарность Министерству культуры и лично Ольге Любимовой, а также поблагодарил Фонд кино и мэра Москвы Сергея Собянина за поддержку фильма.

    «Чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. В нашем случае – целый город. Город, который мы построили на площадке кинопарка «Москино». Он до сих пор существует: там есть улицы, магазины, лавочки и целый театр Карабаса. Это ли не чудо? За это чудо я хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина», – отметил Бондарчук.

    Константин Эрнст отметил мистические совпадения: премьера фильма совпала с наступающим 2026 годом и юбилеями выхода книги Алексея Толстого и экранизации Леонида Нечаева. Он подчеркнул, что композитор Алексей Рыбников вновь поработал над музыкой к картине и получил долгожданный творческий результат.

    «Я хотел напомнить вам о том, что мы боимся часто признаваться людям в том, кем они являются. Так вот, наш современник Алексей Рыбников – гений. И в нашей картине композитор – гений», – заявил Эрнст.

    Любимова отметила, что основная часть съемок прошла в кинопарке «Москино», где был построен итальянский городок рубежа XIX-XX веков – с ратушной площадью, фонтанами, булочной и аптекой, лавками торговцев и тратторией. В хореографии финальной сцены было задействовано более 200 человек.

    «Уверена, новая кинолента про Буратино соберет на новогодних каникулах множество зрителей в кинотеатрах по всей нашей стране. Желаю получить удовольствие от просмотра!» – написала в Telegram-канале Любимова.

    Премьеру посетили номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, народный артист России Сергей Гармаш, актрисы Анна и Надежда Михалковы, режиссеры, продюсеры и актеры, игравшие главные роли. Производством картины занимались кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio при поддержке Фонда кино.

    Главные роли исполнили Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Александр Петров, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Марк Эйдельштейн и другие.

    Фильм снят по мотивам книги Алексея Толстого и выйдет в прокат первого января 2026 года.

    Ранее в московском офисе VK прошла предпремьерная встреча с героями и создателями новой экранизации сказки «Буратино».

    24 декабря 2025, 09:03 • Новости дня
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции, когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство, сообщили в Следственном комитете России.

    Подозрительное лицо у служебного полицейского автомобиля заметили двое сотрудников ДПС, они подошли ближе для его задержания, и в этот момент взрывное устройство сдетонировало, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Оба сотрудника получили ранения и погибли, также погиб человек, находившийся в этот момент рядом с ними.

    Уголовное дело завели по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

    Проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая.

    Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства, проводится допрос свидетелей, изучаются видеозаписи.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата СК подключиться к расследованию.

    Ранее Следственный комитет России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы, была назначена взрывотехническая экспертиза.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    24 декабря 2025, 07:02 • Новости дня
    Верховный суд заявил о судебной ошибке в деле Долиной
    Верховный суд заявил о судебной ошибке в деле Долиной
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рассмотрение дела о продаже квартиры Ларисой Долиной завершилось отказом в удовлетворении исков певицы на основании ошибки предыдущих судов.

    В определении суда отмечается, что при рассмотрении иска певицы нижестоящие инстанции допустили ошибку, передает РИА «Новости».

    «Поскольку все необходимые юридически значимые обстоятельства дела по иску Долиной Л.А. установлены, а судами допущена ошибка в толковании и применении норм материального права, Судебная коллегия полагает возможным принять новое решение об отказе в удовлетворении требований», – говорится в документе.

    Напомним, изначально Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, сообщив, что продала ее под влиянием мошенников. Позднее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    24 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы

    Ветеран ФСБ назвал подрыв полицейских на юге Москвы диверсией спецслужб Украины

    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, изначально мог быть жертвой мошеннической схемы. Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов.

    «Взрыв на улице Елецкой на юге Москвы – диверсионный акт, а заказчиками, скорее всего, являются украинские спецслужбы», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа». Собеседник напомнил о методах противника: обмануть человека, а потом его шантажировать.

    «Чаще всего «на крючок» попадаются несовершеннолетние, потому что они более доверчивы. Но иногда в капкан мошенников, действующих с территории Украины, попадают и взрослые люди. Сначала их просят под разными предлогами назвать код из СМС и личные данные, а затем начинают оказывать давление на них, упоминая, например, якобы донаты в пользу ВСУ или потерю гражданами России своих средств», – детализировал спикер.

    «В результате человек, желая, чтобы от него отстали и он вернулся к прежней жизни, готов оказать им «услугу», – добавил Филатов. Он допускает, что подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, мог быть жертвой такой мошеннической схемы.

    «Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы. Или его задачей было подложить взрывное устройство под служебную машину полиции. Кстати, непонятно, сам он взорвался или его СВУ привели в действие дистанционно. Следствие, уверен, во всем разберется», – рассуждает ветеран ФСБ.

    Если подтвердится версия с закладкой взрывчатки, то возникает вопрос, почему целью стал автомобиль полиции. Прежде украинские спецслужбы нацеливались на высокопоставленных чиновников, политических деятелей и генералов Генштаба. «Это диверсии разного уровня как по затратам, так и по эффекту», – указал Филатов.

    «Чтобы подложить СВУ под машину, скажем, чиновника, необходимо провести разведывательную деятельность. Я думаю, что к убийству генерала Сарварова причастны люди, прошедшие подготовку, а не кто-то, обманутый мошенниками, с испугу согласившийся на преступление. Для Украины последние – расходный материал, и цели для них подбираются более доступные, как, например, машина ДПС», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, противник не оставляет попыток повлиять на российское гражданское общество: вызвать некую тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, страх, что взрыв может произойти не с машиной ДПС, а в месте большого скопления людей», – добавил спикер. На этом фоне он призвал государственные структуры России проводить более активные профилактические действия с гражданами.

    «На мой взгляд, важно также, чтобы человек, который оказался перед выбором: совершить под давлением украинских спецслужб диверсию или прийти в полицию с проблемой шантажа, с повинной – выбирал второе. Люди этого не делают, потому что боятся преследования. Если была бы практика, что попавший в такие «ножницы» и обратившийся в правоохранительные органы освобождается от ответственности, то, может быть, взрывов и поджогов стало бы меньше», – полагает Филатов.

    «Более того, в такой ситуации у силовиков появилась бы возможность вести оперативную игру и выявлять тех, кто передает взрывные устройства, а также оперативно раскрывать преступные сети, которые представляют большую опасность, чем исполнитель», – считает он.

    Военный журналист Роман Сапоньков, в свою очередь, призывает серьезнее взяться за деятельность кол-центров. «Это серьезная диверсионная разведдеятельность врага. И они годами оттачивали умение по вербовке, просто делали это через подбор скриптов через кражу денег, таким образом еще и находясь на полной самоокупаемости», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. По данным следствия, в ночь на 24 декабря инспекторы увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.

    «В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», – говорится в заявлении. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

    Столичное управление Госавтоинспекции сообщило, что погибшие – 24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Максим Горбунов. Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь.

    Следователи рассматривают несколько версий подрыва полицейских в Москве, среди них – случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

    22 декабря в этом же районе, на соседней улице Ясеневой, произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России. По одной из версий, к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

    24 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Опубликован «мирный план» Украины из 20 пунктов

    Украинские СМИ опубликовали «мирный план» Киева из 20 пунктов

    Опубликован «мирный план» Украины из 20 пунктов
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В документе из 20 пунктов, который Киев представил США, предлагается создать международный фонд восстановления Украины и юридически обязывающий контроль за выполнением соглашения.

    Украинские СМИ опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский передал американской стороне на недавних переговорах.

    В план вошли подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении между Россией и Украиной с международным мониторингом на линии соприкосновения и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО, передает ТАСС.

    В отдельном пункте предусмотрена фиксация численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек. Шестой пункт касается закрепления Россией обязательств о ненападении на Украину и страны Европы.

    Предусматривается вступление Украины в ЕС в будущем, предоставление Киеву так называемого глобального пакета помощи, а также создание фонда восстановления на сумму 800 млрд долларов.

    Украина также берет на себя обязательства зафиксировать безъядерный статус, ускорить соглашение о свободной торговле с США и внедрить образовательные программы по толерантности. Документ предусматривает попытку достигнуть соглашения по статусу ЗАЭС, свободу судоходства по Днепру, демилитаризацию Кинбурнской косы и обмен пленными по формуле «всех на всех».

    Соглашение предполагается сделать юридически обязывающим под контролем Совета мира под председательством президента США Дональда Трампа. После одобрения всеми сторонами режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно. Вопросы относительно территориальных претензий и присутствия ВСУ в Донбассе не нашли консенсуса между Украиной и США – Украина не согласилась выводить войска.

    Кроме того, Украина обязуется провести выборы «как можно скорее после подписания соглашения».

    Российские власти уже отмечали, что ряд пунктов плана, включая требования о выводе украинских войск из Донбасса и ограничения численности армии, противоречат позициям Москвы.

    Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США пытаются определить пределы компромисса России ради урегулирования конфликта на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева мешают достижению долгосрочного мирного соглашения.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и напомнил, что условия для выхода из кризиса были озвучены в июне 2024 года.

    Путин также отметил, что главный барьер для диалога – позиция Киева, который отказывается обсуждать ключевые вопросы мирного плана.

    24 декабря 2025, 14:32 • Новости дня
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем

    Политолог Скачко: Зеленский озвучил заведомо неприемлемый для Москвы «мирный план»

    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    @ Aaron Schwartz/Pool/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Судя по всему, Москва отвергнет так называемый мирный план Киева. Среди 20 пунктов есть те, которые противоречат Конституции России, интересам жителей исторических регионов, а также не учитывают цели спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский опубликовал «мирный план», который, по его словам, обсуждается на переговорах в США.

    «Опубликованный Киевом «мирный план» – это проект документа, совершенно неприемлемого для российской стороны. Начнем с фундаментального. В пункте № 14 предлагается зафиксировать границу по нынешней линии соприкосновения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Скорее всего, Москва не будет это даже обсуждать, ведь люди в 2022 году на референдумах высказались за возвращение в состав России», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Более того, одна лишь дискуссия на эту тему вполне может подпасть под уголовную статью: «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России». Ни о каком делении исторических регионов речи быть просто не может. Поэтому предложение Зеленского «стоим там, где стоим» – бессмысленное и пустое», –  детализировал эксперт.

    «Кроме того, российские военные сейчас находятся в том числе на территории Харьковской и Сумской областей. Но, судя по проекту документа, Зеленский не хочет принимать реалии «на земле». Москва же неоднократно призывала Киев к этому и указывала, что мирный трек должен вестись безусловно с учетом ситуации на фронте», – напомнил собеседник.

    «Помимо этого, в плане не указаны меры защиты русского языка и русскоязычного населения на подконтрольной Киеву территории, а также отказ от их притеснения. Вызывает большие вопросы и пункт о намерении Зеленского содержать 800-тысячную армию. Не берусь судить, где он собрался искать миллиарды долларов на эту инициативу. Но даже саму идею я считаю неприемлемой для Москвы. В общем среди 20 пунктов нет ничего, касающегося демилитаризации и денацификации Украины. А ведь это одни из главных целей СВО», – напомнил он.

    Аналитик указал, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Киев и Евросоюз на всем протяжении процесса урегулирования вносят в проекты мирных договоров заведомо неприемлемые для Москвы правки. В Кремле отмечали, что такие действия лишь затягивают переговорный процесс и отдаляют подписание соглашения.

    «Глава Белого дома Дональд Трамп тоже пенял Киеву на выдвижение требований, не соответствующих реальности на фронте. Впрочем, думаю, украинская сторона специально сделала проект документа неприемлемым для Москвы, чтобы обвинить ее в отказе от урегулирования и обосновать свою агрессию», – пояснил эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов «мирного плана», который, по его словам, обсуждается на переговорах в США. Исходя из его информации, по ряду пунктов компромисса до сих пор нет, в том числе и по вопросу территорий, пишет Telegram-канал «Политика страны».

    Среди опубликованных пунктов: численность ВСУ остается 800 тыс. в мирное время, США, НАТО и европейские государства предоставляют гарантии безопасности, отражающие 5-ю статью устава НАТО. Россия же закрепляет политику ненападения во всех необходимых законах и документах.

    Что касается территорий, Киев предлагает российским силам «выйти» из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. «В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – «стоим там, где стоим», – говорится в документе. «Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована», – также указывается в тексте.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и напомнил, что условия для выхода из кризиса были озвучены в июне 2024 года. Он также отметил, что главный барьер для диалога – позиция Киева, который отказывается обсуждать ключевые вопросы мирного плана. В свою очередь постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американская сторона пытается определить пределы компромисса ради урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что они могут собой представлять.

    24 декабря 2025, 16:30 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что так называемые «зеленые человечки», вооружённые люди без опознавательных знаков, будут немедленно уничтожены в случае пересечения границы страны.

    Цахкна в беседе с польским порталом o2.pl резко высказался о возможном появлении на территории страны так называемых «маленьких зеленых человечков». «Скажу прямо: если эти маленькие зеленые человечки когда-нибудь пересекут нашу границу, мы их расстреляем», – цитирует главу эстонского МИД «Московский комсомолец».

    По словам Маргуса Цахкна, последствия в случае появления вооружённых людей без опознавательных знаков будут однозначными и обсуждению не подлежат. Он подчеркнул, что в этом вопросе не возникнет никаких споров относительно дальнейших действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе Эстонии с Россией начали строить первую партию бункеров Балтийской линии обороны, и к концу 2027 года планируется возвести до 600 таких объектов.

    В эстонском уезде Ида-Вирумаа, граничащем с Ленинградской областью, запустили новый радиолокационный комплекс воздушного наблюдения с дальностью более 500 километров.

    24 декабря 2025, 06:30 • Новости дня
    Полиция Подмосковья нашла перевозивших детей в курьерских сумках мужчин

    Tекст: Антон Антонов

    Двое граждан одного из государств Средней Азии были доставлены в полицию в Подмосковье за то, что перевозили детей в курьерских сумках на электровелосипедах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Волк сообщила в Telegram, что сотрудники МУ МВД «Люберецкое» выяснили личности мужчин. Правонарушителей доставили в территориальный отдел полиции. Оба оказались гражданами одного из государств Средней Азии, 1964 и 1994 годов рождения.

    Уточняется, что двое мужчин перевозили двухлетних мальчика и девочку в сумках, прикрепленных к багажникам электровелосипедов. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье КоАП о нарушении правил дорожного движения, в отношении одного из них – также по статье о нарушении правил въезда в Россию либо режима проживания в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские начали проверку после публикации в интернете видео, на котором двое курьеров перевозят детей в сумках на электровелосипедах.


    24 декабря 2025, 10:15 • Новости дня
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с отечественным двигателем ВК-800
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с отечественным двигателем ВК-800
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Летные испытания легкого многоцелевого самолета «Байкал» с новым отечественным двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 стартовали на аэродроме Уральского завода гражданской авиации, сообщил Минпромторг.

    Министерство опубликовало в своем Telegram-канале фотографии первого полета самолета с полностью российской силовой установкой.

    «На аэродроме Уральского завода гражданской авиации начались летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолета «Байкал», – говорится в сообщении.

    Ранее в Минпромторге сообщили, что в ближайшее время состоится первый полет легкомоторного самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800.

    В ноябре Росавиация сообщала, что испытательный полет прототипа «Байкала» с двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 запланирован на последние месяцы 2025 года.

    24 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов, обвиняя их в попытках вынудить американские платформы ограничивать точки зрения из США, сообщает Axios.

    Администрация Дональда Трампа ввела визовые ограничения для пяти граждан Европы, которых Госдепартамент США обвинил в «принуждении американских платформ к цензуре» неугодных им взглядов, передает Axios.

    Среди тех, кому теперь запрещен въезд в США, оказался экс-комиссар Евросоюза Тьерри Бретон, которого в Госдепе назвали «главным вдохновителем» закона о цифровых услугах (DSA). Этот акт обязывает соцсети ужесточать модерацию контента.

    На платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Бретон назвал действия американских властей «охотой на ведьм». Он с 2019 по 2024 год руководил цифровым регулированием ЕС и неоднократно спорил с союзником Трампа Илоном Маском по поводу выполнения требований DSA. Сам Маск ранее подвергался критике со стороны Евросоюза за распространение дезинформации.

    Госдепартамент также ввел ограничения для главы Центра противодействия цифровой ненависти Имрана Ахмеда (с которым Мaск судился из-за разоблачения языка вражды на X), исполнительного директора Global Disinformation Index Клэр Мелфорд, а также Жозефины Баллон и Анны-Лены фон Ходенберг из немецкой HateAid. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, все эти деятели целенаправленно пытались «принудительно подавлять» американские компании и спикеров.

    Рубио отметил, что «подобные проявления экстерриториальной цензуры больше не будут терпеться», и подчеркнул: внешнеполитический курс Трампа с приоритетом национального суверенитета предполагает реагирование на попытки зарубежных структур ограничивать свободу слова для американских граждан. Он добавил, что Госдеп готов расширять этот ограничительный список, если «курс не будет пересмотрен».

    Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «решительно осуждает» американские ограничения. По его словам, DSA был одобрен демократическим путем и «никак не распространяется на США». В свою очередь представители HateAid назвали меры администрации Трампа «проявлением репрессий» и подчеркнули, что не поддадутся запугиванию.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал новые визовые ограничения, введенные США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Дмитриев иронично отметил, что Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США.

    24 декабря 2025, 13:04 • Новости дня
    Лавров поздравил Захарову с юбилеем
    Лавров поздравил Захарову с юбилеем
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров поздравил официального представителя ведомства Марию Захарову с юбилеем, особо отметив ее вклад в развенчание западной пропаганды и высокий уровень профессионализма.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров тепло поздравил официального представителя МИД Марию Захарову с юбилеем, поздравление опубликовано на сайте МИД России.

    В поздравлении Лавров отметил, что Захарова – «энергичный, целеустремленный дипломат нового поколения», посвятивший свою жизнь служению стране. Глава ведомства подчеркнул: «Глубокого уважения заслуживает Ваш неоценимый вклад в информационное сопровождение внешнеполитической деятельности, а также в развенчание западной пропаганды».

    По словам министра, Мария Захарова заслужила всенародную любовь и уважение миллионов россиян, а также друзей страны за рубежом. Лавров выразил благодарность за многолетнее тесное профессиональное взаимодействие и пожелал ей крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

    24 декабря директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова отмечает 50-летие.

    Она рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».

    24 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы и стоящие за ними спецслужбы Британии и США, которые, вероятно, организовали подрыв бомбы, убивший двух сотрудников ДПС в Москве, пытаются открыть второй фронт внутри России, заявил военкор Александр Сладков.

    «Я считаю, что спецслужбы Украины (Англии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России», – пояснил Сладков в своем Telegram-канале.

    В связи с этим нападением необходимо ответить на два главных вопроса: способны ли российские силовые структуры быстро и масштабно этому противодействовать и сработает ли система «Безопасный город» Москвы.

    «Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле – не готово, такое на пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был», – продолжил рассуждения журналист.

    Сладков выразил уверенность, что спецслужбы смогут применить большой опыт борьбы с бандподпольем и использовать его по всей России.

    Также необходимо понять, как быстро найдут убивших сотрудников ДПС и генерала Генштаба ВС России Сарварова.

    «Мы увидим: система «Безопасный город» – это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка – демонстрация слабости», – заключил Сладков.

    В ночь на среду в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    24 декабря 2025, 12:24 • Новости дня
    The National Interest сообщил о подготовке ВВС Финляндии к боям с Россией
    The National Interest сообщил о подготовке ВВС Финляндии к боям с Россией
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Финляндия усиливает свою авиагруппировку, оснащая истребители F-35A современными ракетами AIM-120D3 для повышения боеготовности для возможного противостояния с Россией, пишет The National Interest.

    Финляндские вооруженные силы готовятся к возможному противостоянию с Россией, сообщает РИА «Новости».

    В публикации The National Interest подчеркивается, что Хельсинки активно увеличивает свой военный потенциал и рассматривает вероятность вооруженного конфликта со своим восточным соседом.

    ВВС Финляндии приняли решение оснащать американские F-35A ракетами AIM-120D3 класса «воздух – воздух», которые способны поражать цели на средней дальности до попадания в поле визуального контакта.

    Ранее финские военные заявили о необходимости максимально усилить вооружение для обеспечения национальной безопасности. В публикации отмечается, что государство находится в постоянном диалоге с НАТО и наращивает уровни совместимости с союзниками.

    За последние годы российская сторона фиксирует активизацию военной активности альянса у своих границ, а расширение западных военных инициатив в регионе объясняется «сдерживанием агрессии» России.

    Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что перевооружение европейских стран связано с неудачей Евросоюза на Украине, а не с опасениями перед Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что элита Финляндии проявляет открытое неприятие России вопреки многолетнему взаимовыгодному сотрудничеству.

    Между тем Швеция намерена разместить военную технику на севере Финляндии в составе многонациональной бригады НАТО.

    Напомним, Финляндия занимает пятое место в рейтинге недружественных России правительств.

    24 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность более регулярного участия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в заседаниях кабмина, обратившись к ней во время встречи с правительством.

    Президент России Владимир Путин обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще принимать участие в заседаниях правительства, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей встречи с членами кабинета министров.

    Путин подчеркнул важность присутствия руководителя Центробанка на таких мероприятиях. Глава государства заявил: «Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешную работу Государственной думы и Совета Федерации за осеннюю сессию.

    24 декабря 2025, 16:07 • Новости дня
    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»

    Серьезные повреждения от взрывов остановили работу оборудования «Укрнафты»

    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»
    @ Евгений Котенко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После серии взрывов были остановлены производственные мощности крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафты», детали о характере повреждений не разглашаются.

    Производственные объекты компании «Укрнафта» получили критические повреждения после взрывов, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте «Нафтогаза Украины». В сообщении отмечается, что работа поврежденного оборудования полностью остановлена, однако подробностей о характере повреждений или конкретных локациях не приводится.

    23 декабря объекты «Укрнафты» уже оказывались под ударом и также получили серьезные повреждения, из-за чего работа была временно приостановлена. В компании подчеркивают масштаб инцидента и его влияние на производственный цикл, но детали не уточняют.

    АО «Укрнафта» остается крупнейшей нефтедобывающей организацией на Украине с комплексной структурой, включающей шесть нефтегазодобывающих управлений, три газоперерабатывающих завода и разветвленную сеть сервисных подразделений. Добывающие мощности компании сосредоточены в восьми областях, а общая сеть автозаправочных комплексов достигает 662 объектов почти во всех регионах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 декабря Приднепровская ТЭС, Кременчугская ГЭС и объекты нефтегазового сектора Украины уже получили серьезные повреждения.

    Кроме того, на Украине повредили первую крупную теплоэлектростанцию на биомассе. В то же время, глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий стал основным кандидатом на пост министра энергетики Украины.

