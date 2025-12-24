Собянин сообщил о сбитых 15 беспилотниках на подлете к Москве

Tекст: Ольга Иванова

Система противовоздушной обороны Минобороны России сбила пятнадцать беспилотников, которые пытались атаковать Москву, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, только что были уничтожены еще пять беспилотников, летевших в направлении столицы. «Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин.

Согласно обновлённой информации, с начала суток над Москвой сбито уже пятнадцать дронов. Собянин уточнил, что на местах крушения работают экстренные службы, последствия инцидента устраняются. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву. За весь период на подлете к столице были уничтожены десять дронов.

