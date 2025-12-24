  • Новость часаПВО сбила семь атаковавших Москву беспилотников
    24 декабря 2025, 19:59 • Новости дня

    Путин поручил приравнять спортивные звания новых регионов к общероссийским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России распорядился подготовить решение по приравниванию украинских и донбасских почетных спортивных званий к российским к весне 2026 года.

    Президент Владимир Путин дал поручение приравнять украинские и донбасские спортивные звания к российским. Поручение было дано после заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, пишет ТАСС.

    Глава государства потребовал, чтобы к весне 2026 года звания «заслуженный мастер физкультуры и спорта», присвоенные в ДНР, ЛНР и Новороссии, были официально признаны наравне с российскими.

    В документе подчеркивается важность учета прав граждан России, имеющих ранее присвоенные звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины», а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Ожидается, что поручение поможет спортсменам и работникам физкультуры из новых российских регионов полноценно участвовать в жизни российского спортивного сообщества.

    Также в новых регионах России созданы региональные спортивные федерации, которые смогут присваивать спортивные звания и разряды, а спортсмены получат возможность принимать участие в общероссийских соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин поручил начать проведение всероссийского детского чемпионата по дронам и ввести новые должности советников по воспитанию.

    24 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы

    Ветеран ФСБ назвал подрыв полицейских на юге Москвы диверсией спецслужб Украины

    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, изначально мог быть жертвой мошеннической схемы. Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов.

    «Взрыв на улице Елецкой на юге Москвы – диверсионный акт, а заказчиками, скорее всего, являются украинские спецслужбы», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа». Собеседник напомнил о методах противника: обмануть человека, а потом его шантажировать.

    «Чаще всего «на крючок» попадаются несовершеннолетние, потому что они более доверчивы. Но иногда в капкан мошенников, действующих с территории Украины, попадают и взрослые люди. Сначала их просят под разными предлогами назвать код из СМС и личные данные, а затем начинают оказывать давление на них, упоминая, например, якобы донаты в пользу ВСУ или потерю гражданами России своих средств», – детализировал спикер.

    «В результате человек, желая, чтобы от него отстали и он вернулся к прежней жизни, готов оказать им «услугу», – добавил Филатов. Он допускает, что подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, мог быть жертвой такой мошеннической схемы.

    «Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы. Или его задачей было подложить взрывное устройство под служебную машину полиции. Кстати, непонятно, сам он взорвался или его СВУ привели в действие дистанционно. Следствие, уверен, во всем разберется», – рассуждает ветеран ФСБ.

    Если подтвердится версия с закладкой взрывчатки, то возникает вопрос, почему целью стал автомобиль полиции. Прежде украинские спецслужбы нацеливались на высокопоставленных чиновников, политических деятелей и генералов Генштаба. «Это диверсии разного уровня как по затратам, так и по эффекту», – указал Филатов.

    «Чтобы подложить СВУ под машину, скажем, чиновника, необходимо провести разведывательную деятельность. Я думаю, что к убийству генерала Сарварова причастны люди, прошедшие подготовку, а не кто-то, обманутый мошенниками, с испугу согласившийся на преступление. Для Украины последние – расходный материал, и цели для них подбираются более доступные, как, например, машина ДПС», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, противник не оставляет попыток повлиять на российское гражданское общество: вызвать некую тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, страх, что взрыв может произойти не с машиной ДПС, а в месте большого скопления людей», – добавил спикер. На этом фоне он призвал государственные структуры России проводить более активные профилактические действия с гражданами.

    «На мой взгляд, важно также, чтобы человек, который оказался перед выбором: совершить под давлением украинских спецслужб диверсию или прийти в полицию с проблемой шантажа, с повинной – выбирал второе. Люди этого не делают, потому что боятся преследования. Если была бы практика, что попавший в такие «ножницы» и обратившийся в правоохранительные органы освобождается от ответственности, то, может быть, взрывов и поджогов стало бы меньше», – полагает Филатов.

    «Более того, в такой ситуации у силовиков появилась бы возможность вести оперативную игру и выявлять тех, кто передает взрывные устройства, а также оперативно раскрывать преступные сети, которые представляют большую опасность, чем исполнитель», – считает он.

    Военный журналист Роман Сапоньков, в свою очередь, призывает серьезнее взяться за деятельность кол-центров. «Это серьезная диверсионная разведдеятельность врага. И они годами оттачивали умение по вербовке, просто делали это через подбор скриптов через кражу денег, таким образом еще и находясь на полной самоокупаемости», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. По данным следствия, в ночь на 24 декабря инспекторы увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.

    «В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», – говорится в заявлении. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

    Столичное управление Госавтоинспекции сообщило, что погибшие – 24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Максим Горбунов. Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь.

    Следователи рассматривают несколько версий подрыва полицейских в Москве, среди них – случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

    22 декабря в этом же районе, на соседней улице Ясеневой, произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России. По одной из версий, к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

    24 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность более регулярного участия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в заседаниях кабмина, обратившись к ней во время встречи с правительством.

    Президент России Владимир Путин обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще принимать участие в заседаниях правительства, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей встречи с членами кабинета министров.

    Путин подчеркнул важность присутствия руководителя Центробанка на таких мероприятиях. Глава государства заявил: «Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешную работу Государственной думы и Совета Федерации за осеннюю сессию.

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    24 декабря 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля проходит торжественная церемония награждения, на которой президент Владимир Путин вручает высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер.

    Среди награждаемых – музыканты, артисты, ученые, деятели образования, спорта, медицины, промышленности и сельского хозяйства, передает ТАСС.

    Высшую государственную награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного – получил режиссер Никита Михалков. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени президент вручил народному артисту Юрию Антонову и ректору МГИМО МИД России, академику РАН Анатолию Торкунову.

    Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени отмечен журналист и телеведущий Владимир Соловьев, а IV степени – директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова и пианист Денис Мацуев.

    Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, удостоена ордена Александра Невского. Почетное звание «Заслуженный врач РФ» получил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а певец и худрук Севастопольского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков – почетное звание «Народный артист РФ».

    Ранее Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Президент Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    24 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    Импорт товаров из ЕС в Россию впервые превысил экспорт из РФ

    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    24 декабря 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин поздравил Алиева с днем рождения

    Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с днем рождения

    Путин поздравил Алиева с днем рождения
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил достижения Азербайджана под руководством Алиева в социальной и экономической сферах, а также укрепление позиций страны на международной арене.

    Глава государства подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. По мнению Путина, дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества между двумя странами отвечает интересам народов России и Азербайджана.

    В завершение обращения Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, благополучия и успехов, а также попросил передать теплые слова семье президента Азербайджана.

    Ранее Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, сославшись на сильную занятость. Кремль выразил понимание по поводу решения Алиева не посещать мероприятие.

    24 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить поправки, устанавливающие обязательное поднятие государственного флага на соревнованиях, и постоянное его размещение на спортивных объектах в России.

    Как передает ТАСС, в новом перечне поручений президента содержится требование внести в законодательство изменения, обязывающие поднимать государственный флаг во время официальных мероприятий и соревнований.

    Документ отмечает необходимость постоянного размещения флага на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    Владимир Путин поручил правительству реализовать эти изменения в максимально короткие сроки. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    В поручении уточняется, что нормы должны распространяться также на объекты для занятий физической культурой, чтобы флаг присутствовал во всех залах и спорткомплексах при проведении мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подготовили законопроект об обязательном подъеме государственного флага России на торжественных церемониях спортивных соревнований.

    Российские юниоры получили разрешение выступать на международных турнирах по фехтованию с государственным флагом и гимном.

    На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом.

    24 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Politico: Провал саммита ЕС погрузил штаб-квартиру Еврокомиссии в уныние

    Tекст: Вера Басилая

    В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после того, как лидеры ЕС не смогли согласовать изъятие российских активов, сообщает европейское издание Politico.

    Издание Politico пишет, что атмосфера в штабе Еврокомиссии далека от праздничной после завершения неудавшегося саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник отмечает, что после нескольких месяцев переговоров главы государств и правительств ЕС поставили Еврокомиссию перед «суровой реальностью», вынудив отказаться от амбициозных планов из-за политических разногласий и национальных интересов.

    Газета со ссылкой на сотрудников учреждения сообщила, что ощущение пустоты в здании ЕК стало особенно острым после того, как не удалось договориться о репарационном кредите Киеву и был перенесен срок подписания соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР на январь.

    Завершившийся рано утром 19 декабря саммит длился 17 часов, но согласовать экспроприацию замороженных российских активов не удалось из-за противодействия Бельгии. Участники встречи подтвердили бессрочную заморозку этих средств, а о добровольном возврате в ближайшее время вопрос даже не рассматривался.

    Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной, из-за чего кредиты предоставлять невозможно, а грантовая поддержка становится вынужденной мерой.

    Страны Евросоюза отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал личным поражением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен исход ключевого саммита ЕС.

    Германский политолог Александр Рар заявил, что предоставление займа Киеву создаст общую задолженность европейских стран и еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза.

    24 декабря 2025, 19:38 • Новости дня
    Bloomberg включило российский рубль в список самых привлекательных активов

    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты достигло рекордных показателей, курс вырос на 45%. В результате рубль вошел в пятерку самых прибыльных мировых активов, пишет агентство Bloomberg.

    Российский рубль в 2025 году стал самой крепкой валютой относительно доллара. Рост рубля составил 45%, и сейчас курс составляет примерно 78 рублей за доллар, что близко к уровням, наблюдавшимся в начале 2022 года. По итогам года российская валюта вошла в пятерку самых прибыльных мировых активов – вместе с платиной, серебром, палладием и золотом, сообщило ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg.

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты было самым сильным как минимум с 1994 года. Издание поясняет, что укреплению рубля способствовало заметное снижение спроса на иностранную валюту в России. Также причиной, по мнению аналитиков, стала привлекательность рублевых активов, обусловленная денежно-кредитной политикой Банка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курс рубля на Московской бирже показал умеренный рост на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 16% годовых.

    Ранее Минфин России рассчитал, сколько может стоить доллар через пять и 17 лет. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что курс рубля во многом зависит от смягчения денежно-кредитной политики и уровня процентных ставок на рынке.

    24 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Почти 900 погибших баранов вытащили из озера в Башкирии

    Почти 900 погибших баранов подняли из озера Узеть в Башкирии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Почти 900 утонувших баранов были извлечены спасателями из озера Узеть в Башкирии, в операции задействовано 11 человек, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.

    Почти 900 погибших баранов извлекли спасатели из озера Узеть в Башкирии, где накануне под лед провалилось стадо, сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС. Начальник аварийно-спасательной службы Руслан Насртдинов в эфире республиканского телеканала БСТ отметил, что работа осложняется погодными условиями и низкими температурами.

    По его словам, спасатели продолжают работы на месте происшествия, несмотря на погодные трудности. Сейчас в ликвидации последствий ЧП задействованы 11 специалистов и 3 машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фермерское хозяйство в Бирском районе Башкирии потеряло около 20 млн рублей из-за гибели овец, которые утонули в озере.

    Ранее сообщалось, что на озере Узеть затонули свыше 1 тыс. животных из-за того, что бараны направлялись через неокрепший лед в условиях непогоды.

    24 декабря 2025, 13:21 • Новости дня
    Путин телеграммой поздравил Захарову с юбилеем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму официальному представителю МИД Марии Захаровой по случаю ее юбилея, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем официального представителя МИД России Марию Захарову, направив ей специальную телеграмму, передает ТАСС.

    «Президент Путин отправил ей поздравительную телеграмму. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлению нашего президента», – сказал представитель Кремля.

    Песков, оценивая деятельность Захаровой, заявил: «Блестяще».

    24 декабря Мария Захарова отмечает 50-летие. Она рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».

    Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Марию Захарову с юбилеем. Лавров отметил ее вклад в развенчание западной пропаганды.

    24 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Лавров рассказал о встрече Путина с главой МИД Сирии

    Лавров: Между Путиным и главой МИД Сирии состоялся хороший разговор

    Tекст: Дарья Григоренко

    На встрече президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация на Ближнем Востоке, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что основные темы обсуждения касались «ключевого вопроса суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и практических задач по его обеспечению». Он подчеркнул, что разговор прошел в конструктивном ключе, передает ТАСС.

    Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани в свою очередь заявил, что отношения между Сирией и Россией входят в «новый этап». Он отметил, что новая Сирия нацелена на формирование сбалансированных отношений со всеми государствами, что стало одним из приоритетов внешней политики Дамаска.

    Накануне в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шибани прибыл в Москву. В Москве 15 октября проходили переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

    24 декабря 2025, 21:16 • Новости дня
    Украинца объявили в международный розыск после убийства семьи под Тулой

    Пожизненно осужденного в РФ украинца объявили в международный розыск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины признан виновным в жестоком убийстве супругов и их детей в городе Алексине Тульской области в 2015 году и объявлен в международный розыск.

    Уроженец Славянска в ДНР 42-летний Даниил Глинский объявлен в международный розыск. Он был заочно приговорен Тульским областным судом к пожизненному лишению свободы за убийство семьи в июне 2024 года, сообщает управление МВД региона.

    По данным следственного управления СК РФ, Глинский признан виновным по нескольким статьям – разбой и убийство четырех лиц, в том числе двух малолетних, сопряженное с разбоем и с целью скрыть другие преступления.

    Преступление было совершено 28 декабря 2015 года в городе Алексине Тульской области. В квартире жертв Глинский убил женщину и ее детей – полуторагодовалую девочку и шестилетнего мальчика, а затем похитил 300 тыс. рублей, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

    После этого, осознавая, что глава семьи обратится за помощью в правоохранительные органы, Глинский встретился с ним и в салоне автомобиля нанес мужчине множественные удары острым предметом. Потерпевший скончался на месте.

    Уточняется, что и сам преступник, и его жертвы являлись беженцами с Украины. После совершения преступления Глинский покинул Тульскую область .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет объявил в международный розыск подполковника ВСУ Виталия Нащубского, заочно приговоренного к 19 годам колонии за обстрелы населенных пунктов Белгородской области.

    Кроме того, суд ранее приговорил к 11 годам лишения свободы начальника колонии в Сумах гражданина Украины Александра Бубенца за жестокое обращение с военнопленными и объявил его в международный розыск.

    24 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Грузовик протаранил терминал аэропорта Пулково

    Грузовик протаранил терминал аэропорта Пулково в Петербурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Водитель поставщика питания повредил обшивку здания терминала Пулково, въехав в него на полном ходу, но на работе аэропорта это не отразилось.

    Грузовик поставщика бортового питания повредил часть обшивки здания терминала аэропорта Пулково, однако на работе аэропорта это не отразилось. Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя спецавтомобиля, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы компании «Воздушные ворота Северной столицы» отмечается, что водитель не рассчитал габариты и допустил наезд на часть обшивки здания терминала.

    В компании также подчеркнули, что происшествие не повлияло на операционную деятельность аэропорта. Сообщается, что никто не пострадал, рейсы выполнялись по расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее аэропорт Пулково временно приостановил выпуск самолетов, но продолжал принимать воздушные суда. Позднее работа аэропорта возобновилась в обычном режиме.

    До этого сообщалось, что зарубежную технику для обслуживания самолетов в Пулково удалось запустить после двух лет простоя.

    24 декабря 2025, 18:36 • Новости дня
    Фадеев предложил передать школам право на решение о приеме детей мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, школа должна самостоятельно определять готовность детей мигрантов к обучению, уделяя внимание их языку и вовлечению в среду.

    Решение о том, насколько хорошо ребенок мигрантов владеет русским языком для обучения в российской школе, стоит доверять самим школам. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает ТАСС.

    По словам Фадеева, «школа сама должна принимать решение – брать этого ребенка или не брать, потому что ей учить». Он подчеркнул, что основное – это вовлечение детей в образовательный процесс с момента их приезда в Россию.

    Фадеев отметил, что обучение детей – важное цивилизационное достижение, и стране не следует возвращаться к практике прошлых веков, когда дети были вынуждены работать вместо учебы. Глава СПЧ объяснил, что вхождение в школьную среду не является нарушением прав, а напротив, способствует развитию общества.

    Напомним, с 1 апреля 2025 года в России вступило в силу требование обязательного тестирования на знание русского языка для детей мигрантов при поступлении в школы. Представители Рособрнадзора сообщили, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендовавших на обучение в российских школах, не были зачислены из-за отсутствия положительного результата теста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил высылать из страны семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.

    Сейчас по данным МВД, в России зарегистрировано почти 786 тыс.  несовершеннолетних иностранцев и только 192 тыс. из них получают образование или 24,5%. Вне школ с учетом дошкольников остаются около 300 тыс. детей.

    Также Фадеев отметил, что неудовлетворительная оценка за поведение должна быть серьезным наказанием, вплоть до исключения школьника. Кроме того, улучшить демографическую ситуацию в стране, по его мнению, возможно только за счет собственных граждан, а не мигрантов.


    24 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин объявил о планах построить станции метро на Ярославском шоссе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на Ярославском шоссе планируют возвести две новые станции метро, одна из которых появится рядом с МГСУ.

    В Москве планируется строительство двух новых станций метро на Ярославском шоссе, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании Мосгордумы, где он представил свой ежегодный отчет.

    Собянин подчеркнул, что некоторые районы, в том числе Ярославка, до сих пор испытывают нехватку рельсового транспорта.

    «Ряд районов еще недостаточно обеспечены рельсовым транспортом. В частности, в районе Ярославки действительно есть такая проблема, поэтому мы наметили строительство двух станций в районе МГСУ и на Ярославском шоссе», – заявил мэр.

    Планы по развитию метро на востоке Москвы, по словам градоначальника, нацелены на улучшение транспортной доступности для жителей районов, испытывающих перегруженность и транспортные заторы. Сроки начала строительства новых станций пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве пяти новых станций Филевской линии метро для инновационного центра «Сколково».

    В столице начались работы по прокладке Бирюлевской линии метро длиной 22,2 км, которая соединит десять станций и повысит транспортную доступность для миллиона москвичей.

